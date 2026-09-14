Las nuevas funciones Health Guardian del económico Google Fitbit Air ya comenzaron a llegar -incluidas Tendencias de presión arterial y Resistencia a la insulina

El Google Fitbit Air incorporará algunas funciones nuevas que se lanzarán con el Google Pixel Watch 5

Health Guardian incluye tendencias de resistencia a la insulina, tendencias de presión arterial y calidad de la respiración durante el sueño

Estas funciones no requieren una suscripción a Google Health Premium y están disponibles de forma gratuita en la app de Google Health

El Google Fitbit Air es uno de los mejores rastreadores de actividad física económicos: una pulsera de 99,99 $ / 84,99 £ / 199 AU$ que ofrece un nivel básico de seguimiento de actividad física en su plan gratuito y un entrenador de fitness avanzado impulsado por IA con una suscripción premium adicional. Nos gustó en el plan gratuito, aunque la app es un poco limitada, y la experiencia premium dependerá de tu tolerancia a interactuar con chatbots.

Sin embargo, ambos niveles están a punto de mejorar un poco, lo que significa que el Fitbit Air se está volviendo aún más rentable, con la incorporación del nuevo conjunto de funciones Health Guardian de Google. El conjunto comprende un trío de herramientas, presentadas a principios de este año en el Google Pixel Watch 5. El sitio de noticias Gadgets & Wearables analizó a fondo la versión 5.07.2 de la app y encontró las tres nuevas funciones en el código de la app.

Los relojes Pixel cuentan con cuatro nuevas herramientas en lugar de tres, pero la función de Detección de Emergencias Respiratorias de Google requiere la infraestructura de contactos de emergencia y notificaciones del reloj, de la cual carece el Fitbit Air, que no tiene pantalla.

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¿Qué hay de nuevo?

(Image credit: Future / Google)

La primera de las nuevas herramientas es «Tendencias de resistencia a la insulina». La resistencia a la insulina es un indicador importante, ya que muestra qué tan sensible responde tu cuerpo al azúcar en la sangre; además, la resistencia a la insulina es, por supuesto, un precursor clave de la diabetes tipo 2. Este indicador «analiza datos fisiológicos de varias semanas para dar seguimiento a los cambios en tu salud metabólica», señalando las subidas y bajadas en los niveles de resistencia. Sin embargo, para obtener mediciones realmente precisas del azúcar en la sangre, necesitarás algo como un monitor continuo de glucosa.

La siguiente es «Tendencias de la presión arterial», que «mide de manera pasiva tu pulso y tus patrones de movimiento a lo largo del mes para estimar las tendencias de tu presión arterial sin necesidad de un manguito ni de una calibración manual». La medición de la presión arterial mediante tecnología LED es algo muy nuevo en los dispositivos portátiles, y es sorprendente verla en un dispositivo tan económico. Sin embargo, vale la pena señalar que esto no reemplaza a un manguito, sino que es solo un indicador probable de la tendencia. Aún necesitarás mediciones regulares, ya sea con un manguito o en una consulta médica, para cualquier problema grave, pero puede ser una señal para empezar a prestar atención a tu presión arterial.

Por último, «Calidad de la respiración durante el sueño» es una función que te muestra cuánto tiempo pasaste con una «respiración óptima» la noche anterior. Google Health Coach, el chatbot con IA que se incluye en el nivel premium de la app, puede ofrecerte consejos sobre cómo mejorar esto basándose en tu puntaje de sueño y otra información contextual.

De hecho, aunque obtienes los datos básicos de las tres nuevas métricas, el Asesor de Salud de Google puede analizar y destacar estas estadísticas para ofrecerte consejos prácticos. Por ejemplo, puedes usar tus tendencias de resistencia a la insulina junto con tu registro de nutrición para que el asesor te ayude a armar un plan de alimentación que te permita reducir ese valor.

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¿Vale la pena comprarlo?

(Image credit: Future / TechRadar)

Aunque no soy el mayor fan del Health Coach con IA de Google, sí me gustó el Fitbit Air en general, y las nuevas métricas útiles y aplicables solo pueden mejorar su ya excelente propuesta de valor.

Whoop puede estimar los rangos diarios de presión arterial, pero no ofrece una métrica de tendencias de resistencia a la insulina, por ejemplo, mientras que el Garmin Cirqa no incluye estimaciones de presión arterial ni de insulina. Sin embargo, ambos dispositivos portátiles de la competencia cuentan con sensores de oxígeno en sangre (SPO2).

Las herramientas de Health Guardian son solo indicadores generales de las tendencias de tu cuerpo. No obstante, si alguna de estas métricas te importa, para muchas personas el Google Fitbit Air es lo suficientemente barato como para que estas nuevas características puedan ser un incentivo para elegirlo en lugar de sus rivales más caros.

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