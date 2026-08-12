El rastreador deportivo de cinco estrellas de Amazfit acaba de recibir una nueva función para competir con los mejores smartwatches de Garmin y ahora ofrece todavía más por su precio

Amazfit ha incorporado una serie de nuevas funciones a sus relojes deportivos

Entre ellas se incluyen mejoras en los entrenamientos de natación y remo en interiores

La actualización estará disponible para casi toda la gama de relojes Amazfit

Actualmente, Amazfit fabrica algunos de los mejores monitores de actividad física disponibles, pero en el pasado sus dispositivos han tenido algunos puntos débiles. Ahora, sin embargo, los usuarios de Amazfit han recibido una nueva actualización de software que incorpora importantes mejoras a algunos de los mejores smartwatches económicos del mercado.

En concreto, el blog de Amazfit detalla que ahora tendrás una mejor experiencia al nadar y utilizar máquinas de remo para interiores, además de varias funciones nuevas que mejoran la experiencia de uso durante los entrenamientos. En conjunto, estas novedades podrían ayudar a reducir la distancia frente a algunos de los mejores relojes Garmin.

Uno de los cambios más importantes llega a los entrenamientos en piscina. Ahora podrás añadir descansos manualmente para ver cómo se dividió tu sesión entre actividad y recuperación. Los segmentos de nado y descanso se contabilizan por separado, mientras que los primeros se organizan según el estilo de nado, lo que te permitirá tener una visión más clara de la estructura de tu entrenamiento.

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Si prefieres utilizar máquinas de remo para interiores, la actualización de software de Amazfit permite que los dispositivos de la compañía se conecten con máquinas compatibles con FTMS, como la Concept2 RowErg. Esto te permite consultar las métricas de tu entrenamiento en tiempo real mientras haces ejercicio.

Por último, Amazfit añadió varias funciones que mejoran la experiencia durante los entrenamientos, incluido un bloqueo de la pantalla táctil que evita interacciones accidentales. Amazfit también incorporó Athlete Defaults, una función que aplica automáticamente un conjunto de ajustes recomendados cuando comienzas a entrenar, para que no tengas que configurarlo todo cada vez.

Más competencia para Garmin

(Image credit: Amazfit)

La actualización llegará a una amplia gama de relojes Amazfit, entre los que se incluyen el Balance Ultra, el Balance 3, el T-Rex Ultra 2, el T-Rex 3 Pro, el T-Rex 3, el Cheetah 2 Ultra, el Cheetah 2 Pro y el Active 3 Premium. Este último dispositivo nos dejó impresionados en su reseña de cinco estrellas, lo que lo convierte en una opción aún mejor si estás buscando un nuevo reloj inteligente.

Esto significa que podrás aprovecharla tanto si tienes uno de los relojes inteligentes más accesibles de Amazfit como uno de sus modelos más premium, ya que la actualización abarca casi toda la gama actual.

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También significa que los relojes de Amazfit ahora ofrecen algunas de las mismas funciones que se ven en los mejores relojes que Garmin tiene para ofrecer, lo que hace que elegir entre las dos marcas sea una decisión más difícil de lo que solía ser. Y si esto fomenta un poco de competencia sana, eso solo puede ser una buena noticia para los fanáticos del ejercicio físico.

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