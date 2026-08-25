Garmin Fenix 9: estas son las 5 cosas que debes saber sobre los nuevos smartwatches insignia

Cada vez que sale al mercado un nuevo reloj inteligente de Garmin, sabemos que es probable que nuestra lista de los mejores relojes Garmin del mercado sufra cambios, y por lo que hemos visto hasta ahora, ese parece ser el caso con los nuevos Fenix 9 y Fenix 9 Pro.

Estos dispositivos portátiles toman el relevo del Fenix 8 y el Fenix 8 Pro en lo más alto de la gama de productos de Garmin, pero ¿son la mejor opción para ti? ¿Qué más ofrecen respecto a los modelos anteriores y cómo se comparan con lo que ya está disponible?

Si estás considerando una posible actualización al Fenix 9, esto es lo que necesitas saber en cuanto a las novedades y lo que obtienes por tu dinero.

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Todos los modelos

Si te interesa un nuevo Garmin Fenix 9, hay una gran variedad de modelos entre los que elegir: está el Fenix 9 estándar en tres tamaños, el Fenix 9 Pro en tres tamaños y el Fenix 9 Pro con InReach en tres tamaños.

Además de eso (intenta seguir el ritmo, los de atrás), hay un modelo Fenix 9 Pro Solar en dos tamaños y un modelo Fenix 9 Pro Solar con InReach en dos tamaños.

Nuestra tabla de precios completa podría facilitarte un poco la comprensión de todo esto.

Swipe to scroll horizontally Modelos Garmin Fenix 43mm 47mm 51mm Garmin Fenix 9 $999.99 / £859.99 / AU$1,599 $999.99 / £859.99 / AU$1,599 $1,099.99 / £949.99 / AU$1,749 Garmin Fenix 9 Pro $1,099.99 / £949.99 / AU$1,749 $1,099.99 / £949.99 / AU$1,749 $1,199.99 / £1,029.99 / AU$1,899 Garmin Fenix 9 Pro Solar N/A $1,099.99 / £949.99 / AU$1,749 $1,199.99 / £1,029.99 / AU$1,899 Garmin Fenix 9 Pro con InReach $1,199.99 / £1,029.99 / AU$1,899 $1,299.99 / £1,199.99 / AU$2,049 $1,399.99 / £1,209.99 / AU$2199 Garmin Fenix 9 Pro Solar con InReach N/A $1,199.99 / £1,029.99 / AU$1,899 $1,299.99 / £1,199.99 / AU$2,049

También puedes consultar a continuación las especificaciones clave de los modelos Fenix 9 y Fenix 9 Pro: hemos comparado las dos versiones OLED de 43 mm para que te resulte un poco más fácil entenderlas.

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Swipe to scroll horizontally Característica Garmin Fenix 9 (43mm AMOLED) Garmin Fenix 9 Pro (43mm AMOLED) Precio From $999.99 / £859.99 / AUTBC From $1,099.99 / £949.99 / AUTBC Dimensiones 43 x 43 x 13.8 mm 43 x 43 x 13.3 mm Peso 61g 62g Case/bezel Titanio, polímero reforzado con fibra Titanium Display 416 x 416 px, AMOLED 416 x 416 px, AMOLED GPS Multi-band, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Multi-band, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Duración de batería 10 días (49 horas en modo de actividad) 10 days (hasta 50 horas en modo de actividad) Conexión Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi ¿Resistencia a agua? Sí, 10ATM Sí, 10ATM Memoria 64GB (7,000 canciones) 64GB (7,000 canciones)

(Image credit: Garmin)

Actualizaciones de mapas

El mapa integrado es, por supuesto, fundamental para muchas actividades al aire libre con la serie Fenix 9, y se avecinan algunos ajustes que parecen muy útiles. Entre ellos se incluye una nueva vista en perspectiva, que te permite ver lo que viene más adelante con mayor facilidad, en distintos niveles de zoom, y hay más capacidad de almacenamiento en general, con más contenido de mapas ya precargado.

Estos relojes también cuentan con más memoria RAM en comparación con sus predecesores, lo que, según Garmin, hará que la navegación por el mapa en tu muñeca sea más fluida y con mayor capacidad de respuesta; por ejemplo, el desplazamiento panorámico es ahora un 30 % más rápido. Estas son mejoras reales que deberían notarse si estás dando el salto desde un reloj inteligente Garmin Fenix más antiguo.

Nuevas funciones de actividad

(Image credit: Garmin / Future)

Hay algunas nuevas funciones de actividad de las que hablar. Los relojes Fenix 9 ofrecen zonas de resistencia y curvas de resistencia, para verificar cómo cambian tus niveles de resistencia con el tiempo, en relación con tu entrenamiento y tu estado físico. Por otro lado, se han ampliado las funciones para el rucking, a fin de permitir cambios de mochila durante las actividades y ofrecer métricas objetivo más específicas.

Hay buenas noticias para quienes practican remo en interiores con regularidad. Los nuevos dispositivos portátiles pueden leer datos directamente de ciertas máquinas, incluyendo curvas y zonas de potencia, mientras que los relojes pueden calcular el VO2 máx. y otras métricas específicas de las sesiones de remo —algo que antes no era posible—. Esto significa que obtendrás información más detallada sobre tu condición física a partir de tus sesiones de remo.

Mejoras en LiveTrack y el seguimiento de ubicación

(Image credit: Future)

Ya somos grandes admiradores de la función LiveTrack de Garmin, que te permite compartir tu ubicación en tiempo real, tu ruta y las estadísticas relacionadas con otras personas, y esta función se ha mejorado aún más en la versión LTE del Fenix 9 Pro. Ahora puedes compartir esta información desde tu muñeca a través de Garmin Messenger, con algunos mensajes predefinidos disponibles y notificaciones mejoradas.

También hay una función totalmente nueva llamada Garmin Locate, que, de nuevo, funciona a través de Garmin Messenger desde el otro lado: aquí, un contacto solicita tu ubicación, como un intercambio de una sola vez, si necesita saber dónde te encuentras. Todo es un poco más elegante y social, pero significa que te están empujando sutilmente hacia la propia plataforma de mensajería de Garmin.

(Image credit: Garmin)

Garmin Epic

Un "Epic" es una nueva idea de Garmin que llega con la serie Fenix 9. Básicamente, te permite agrupar actividades y entrenamientos seleccionados, casi como una carpeta en un archivador: los ejemplos que da Garmin son viajes de mochilero, carreras ciclistas por etapas y planes de entrenamiento de fuerza. Los datos de sesiones individuales se pueden recopilar en un Epic, y visualizarse y analizar en conjunto.

A primera vista, parece una ampliación interesante de lo que puedes hacer con tu Garmin, y también puedes crear estos "Epic" a partir de actividades pasadas, lo que potencialmente te permite descubrir nuevos datos a partir de registros que se remontan a años atrás. Además, se pueden agregar notas y fotos a lo largo del proceso, junto con datos de salud recopilados entre las actividades principales de cada "Epic".

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