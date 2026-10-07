Garmin acaba de lanzar dos nuevos smartwatches, incluido el Enduro 4, pero este descuento del Fenix 8 podría tentarte

Garmin ha lanzado el Enduro 4 con 90 días de duración de batería

El Approach 72 también llega al mercado con funciones específicas para golfistas

Si buscas una ganga, el Fenix 8 podría ser una mejor opción

Garmin acaba de lanzar dos nuevos modelos que se suman a nuestra lista de los mejores relojes Garmin: el Enduro 4, una actualización de su popular línea de relojes inteligentes de alto rendimiento que priorizan la duración de la batería, y un nuevo reloj de golf, el Approach S72, diseñado para ayudar a los usuarios a "comprender mejor su juego en su totalidad", según Garmin.

El Enduro 4 cuenta con una pantalla MIP de 1.4 pulgadas que ofrece hasta 90 días de duración de batería, lo que, según Garmin, lo convierte en el «reloj inteligente con GPS de mayor duración» de la empresa. Incorpora una nueva correa de tela ComfortFit que reemplaza al antiguo estilo de nylon con cierre de velcro del Enduro 3.

Incluye modos de energía específicos para aumentar la precisión o la duración de la batería, con objetivos de entrenamiento basados en el ritmo y ajustados según la pendiente, además de las nuevas funciones Epic y Stamina del Garmin Fenix 9 Pro para ayudarte a comprender mejor tu resistencia. Por lo demás, es muy similar al antiguo Enduro 3, incluso en cuanto al peso (57 g) y los materiales (lente Power Sapphire, bisel de titanio y carcasa de polímero).

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

En cuanto al Garmin Approach S72, parece una mejora respecto al anterior y excelente Garmin Approach S70. Viene con «datos biométricos de golf» que te permiten analizar tu desempeño en el green a través de tu frecuencia cardíaca, relacionándola con momentos clave durante tu juego.

También puedes hacer llamadas telefónicas, usar comandos de voz y disfrutar de hasta 20 horas de duración de la batería (o hasta 16 días con el GPS desactivado).

Enduro 4 vs Fenix 9 Pro

(Image credit: Garmin)

Garmin ha fijado el precio del Approach S72 en $799.99 / £699.99 / €799.99, mientras que el Enduro 4 te costará $899.99 / £799.99 / €899.99. El precio de este último es interesante porque es 200 dólares más barato que el del Fenix 9 Pro, uno de los relojes inteligentes más potentes (y más caros) de Garmin.

Si optas por el Enduro 4, hay algunas cosas que no tendrás en comparación con el Fenix 9 Pro. Entre ellas se incluyen una pantalla AMOLED de 3,000 nits, la carcasa de titanio, una combinación integrada de altavoz y micrófono, y el doble de almacenamiento interno.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, el Enduro 4 tiene algunas ventajas propias, sobre todo en cuanto a la duración de la batería: tendrás hasta 90 días de autonomía en modo reloj inteligente o hasta 320 horas en modo de actividad, en comparación con los hasta 10 días del Fenix 9 Pro. El Enduro 4 también cuenta con carga solar para mantenerse cargado.

Si bien el Enduro 4 es un poco más barato que el Fenix 9 Pro, la elección de uno u otro dependerá de tus necesidades. El primero se enfoca directamente en el rendimiento de la batería de larga duración, mientras que el segundo es más bien un reloj versátil de gama alta para quienes necesitan lo mejor de todo.

Las mejores ofertas de Garmin de hoy

US deal Garmin Fenix 8 (47mm) Black: was US$999.99 now US$729.99 at Amazon Ahorra 270 dólares en el Garmin Fenix 8, uno de los mejores relojes multideporte que hay actualmente en el mercado. La potente pantalla AMOLED de Garmin, una linterna LED, un bisel resistente de titanio, modo de buceo, mapas topográficos a todo color... tiene todo lo necesario para cualquier aventurero, y además cuenta con un modo de golf.

Uk deal Garmin Fenix 8 (47mm) Black: was £699.99 now £595.96 at Amazon El excelente reloj de aventura de Garmin, en su tamaño mediano, tiene un descuento genial de 104 libras. He usado este modelo en particular y es excelente; a este precio, se acerca a los ya obsoletos Garmin Epix Pro y Fenix 7, y ofrece una mejor relación calidad-precio y soporte de software. Es una gran oferta.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.