Garmin podría llevar el monitoreo de la “oxigenación muscular” a futuros relojes; esto explica por qué los atletas más exigentes lo querrán

Garmin podría haber comprado una empresa de fitness enfocada en atletas de alto rendimiento.

La adquisición podría añadir métricas de “oxigenación muscular” a futuros productos de Garmin.

La adquisición aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los mejores dispositivos de Garmin pueden hacer muchas cosas, pero actualmente hay algunos aspectos en los que se quedan cortos. Sin embargo, si un nuevo rumor resulta ser cierto, los fans de Garmin podrían esperar una interesante nueva función para atletas dedicados en futuros productos.

La información proviene de the5krunner, que recientemente publicó un reporte en el que afirma que Garmin adquirió discretamente a la firma especializada en fitness Moxy Monitor, algo que supuestamente fue confirmado por "una fuente con conocimiento directo de la transacción".

Moxy Monitor fabrica sensores de oxígeno muscular (SmO2) que utilizan atletas de élite para entrenar de manera más efectiva. Según the5krunner, se trata de un mercado en el que Garmin aparentemente ha estado considerando incursionar, ya que la compañía presentó a principios de este año una patente para un algoritmo capaz de medir datos de SmO2.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

El reporte añade que la respuesta del fundador de Moxy Monitor a las preguntas del medio "confirma implícitamente el acuerdo". Esto se debe a que el fundador de Moxy Monitor remitió las preguntas a Garmin en lugar de dirigirlas a la oficina de prensa de su propia compañía. Garmin no ha hecho ningún comentario sobre la supuesta adquisición.

Mantenerse al nivel de los rivales

(Image credit: Moxy Monitor)

Si eres un atleta de alto nivel, la noticia sobre la supuesta compra de Garmin podría resultar emocionante. Si la información resulta ser precisa, los futuros wearables de Garmin podrían integrar mediciones de SmO2 y ayudar a los deportistas más exigentes a mejorar su rendimiento.

Como señala the5krunner, el acuerdo también podría llevar a Garmin a lanzar nuevos dispositivos. Debido a que no es posible obtener mediciones de SmO2 desde la muñeca y, en su lugar, es necesario utilizar un sensor de espectroscopia de infrarrojo cercano, the5krunner afirma que se requeriría nuevo hardware si Garmin quisiera aprovechar adecuadamente la tecnología de Moxy Monitor.

El reporte también señala que el competidor de Garmin, Whoop, ha patentado su propia correa para medir SmO2. Esto significa que la compra de Moxy Monitor le daría a Garmin una forma de mantenerse al día con sus rivales en este ámbito sin tener que desarrollar un sistema completamente nuevo desde cero.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los productos de Garmin ya pueden leer datos de SmO2 provenientes de correas de terceros, y es probable que esta función continúe perfeccionándose con Moxy Monitor a bordo. Este podría ser el cambio más inmediato que veamos, mientras que el nuevo hardware podría llegar más adelante.

Sea cual sea el resultado, quienes quieran obtener métricas de fitness más avanzadas de sus dispositivos Garmin podrían recibir un impulso si esta adquisición resulta ser real. Pero como Garmin no ha confirmado nada por ahora, probablemente tendremos que esperar a que exista una confirmación para saber exactamente cómo podría desarrollarse esta situación.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.