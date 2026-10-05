Se han filtrado detalles sobre el Fitbit Edge, y parece que será como un Fitbit Air con pantalla

Se han filtrado detalles del Fitbit Edge, que presenta especificaciones similares a las del Fitbit Air, además de una pantalla adicional.

Según se informa, esto le permite acceder a aplicaciones como Google Maps y YouTube Music.

Podría lanzarse este mismo mes.

En los últimos años, Google parece haberse enfocado más en la línea Pixel Watch que en sus rastreadores Fitbit, pero no ha abandonado por completo esos dispositivos: a principios de este año se lanzó el Fitbit Air, que no cuenta con pantalla, y ahora se ha visto un nuevo dispositivo portátil que, según se informa, se llama Fitbit Edge.

Android Headlines ha filtrado amplios detalles sobre este dispositivo, incluyendo imágenes —algunas de las cuales puedes ver a continuación— y especificaciones, pero parece muy similar a un Fitbit Air con una pantalla añadida. Al igual que el Air, se dice que el Edge tiene hasta siete días de duración de batería, GPS, seguimiento de elevación, seguimiento automático de actividad y es compatible tanto con Android como con iOS.

Pero gracias a su pantalla, también es compatible con algunas aplicaciones, como Google Maps, YouTube Music y Find My Phone. También podrás recibir notificaciones en tu muñeca y, por supuesto, podrás ver datos como tu recuento de pasos y tu frecuencia cardíaca sin tener que mirar tu teléfono.

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Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Android Headlines) (Crédito de la imagen: Android Headlines) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Un punto medio

Así que el Fitbit Edge debería situarse, en esencia, en algún punto entre el Air, que no tiene pantalla, y el Google Pixel Watch 5 —este último es un reloj inteligente completo con aún más funciones, pero con menor duración de la batería y sin compatibilidad con iOS—.

Android Headlines señala que también se le podría considerar como el sucesor de la línea Fitbit Charge, una serie en la que no hemos visto ningún nuevo modelo desde 2023.

Según Android Headlines, el Fitbit Edge estará disponible en tonos negro, verde y naranja, con la posibilidad de que se añadan más opciones en el futuro.

No parece que el sitio cuente con información privilegiada sobre el precio o la fecha de lanzamiento, pero especula que el Edge podría lanzarse este mes, para que esté disponible a tiempo para la temporada de fiestas, y que podría costar entre 149 dólares (aproximadamente 110 libras esterlinas / 215 dólares australianos) y 199 dólares (alrededor de 150 libras esterlinas / 285 dólares australianos).

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