Después de enfrentarse a Whoop, Garmin podría ir tras Oura con su propio anillo inteligente

Al parecer, Garmin ha presentado la documentación para un anillo inteligente.

Parece que mantendrá la marca Cirqa del monitor de actividad física.

El dispositivo podría lanzarse en los próximos meses.

Parece que Garmin está en racha en lo que respecta a ampliar su gama de dispositivos portátiles para el ejercicio físico: tras haberle hecho competencia a Whoop con el lanzamiento de la pulsera Cirqa sin pantalla en julio, ahora, al parecer, está considerando competir con marcas como Oura con su propio anillo inteligente.

Según una solicitud de certificación indonesia detectada por el sitio de rumores Garmin News, el anillo inteligente propuesto llevaría la marca «Cirqa». Está clasificado como un «producto de fitness», lo cual es una señal clara de que se avecina un anillo inteligente de Garmin, aunque no es una garantía absoluta.

Garmin había restado importancia anteriormente a la idea de lanzar un anillo inteligente que acompañara a todos sus relojes inteligentes, pero parece que ahora algo podría haber cambiado. No está claro exactamente cuándo podríamos ver el anillo inteligente Cirqa, pero parece probable un lanzamiento en unos meses si el rumor es cierto; según Garmin News, los dispositivos que están por salir «por lo general aparecen en las aprobaciones de la base de datos justo antes de su fabricación».

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El mercado de los anillos inteligentes es sin duda muy competitivo, con los recientes lanzamientos del Oura Ring 5 y el Ultrahuman Ring Pro. También han circulado rumores persistentes de que Apple podría lanzar eventualmente un anillo inteligente para acompañar al Apple Watch.

Lo que quiero ver

Oura Ring 5 (Image credit: Oura)

Ya tengo un Garmin Instinct 3 Solar que me encanta, por la variedad de sus funciones de seguimiento y la excelente duración de la batería (la carga solar ayuda en este sentido). Si Garmin da en el blanco con el anillo Cirqa, podría sentirme tentado a invertir en otro dispositivo portátil para el ejercicio.

En primer lugar, tiene que ser lo suficientemente delgado y ligero como para que me olvide de que lo llevo puesto. Por muy bueno que sea mi Instinct 3, es voluminoso y no resulta particularmente cómodo de llevar durante el ejercicio intenso o mientras duermo (por eso suelo usar mi celular como monitor de sueño).

En segundo lugar —y perdón por ser tan predecible en este punto—, tiene que ofrecer una excelente duración de la batería. Los anillos inteligentes funcionan mejor cuando se usan constantemente. Esta es un área en la que Garmin se ha destacado históricamente, así que tengo bastante confianza en este aspecto.

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En tercer lugar, me gustaría que ofreciera la gama más completa posible de funciones, sin necesidad de una suscripción a Garmin Connect+. La suscripción ya ha generado suficiente controversia, y si muchas de las funciones del anillo inteligente Cirqa están restringidas a usuarios de pago, mi respuesta será un rotundo "no, gracias".

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