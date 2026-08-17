vivo WATCH GT 2 llega a México con monitoreo de salud, más de 100 modos deportivos y hasta 25 días de batería

vivo confirma su presencia en México con el lanzamiento del nuevo vivo Watch GT 2, un smartwatch enfocado en seguir métricas de salud, actividad física y gestión de conectividad remota, no te pierdas los detalles a continuación.

Lo primero que debes de saber es que el vivo WATCH GT 2 se encuentra disponible exclusivamente en la tienda oficial vivoshop.mx a un precio de $3,999.00 MXN.

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Características del smartwatch

El dispositivo integra un panel rectangular AMOLED de 2.07 pulgadas con resolución de 432 × 514 píxeles, densidad para visualización en exteriores con brillo global de 1,500 nits y picos de hasta 2,400 nits, operando a una frecuencia de actualización de 60 Hz.

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Su chasis está fabricado en aleación de aluminio con acabado negro brillante y registra un peso de 34.9 gramos (sin correa). Utiliza una correa intercambiable de fluoroelastómero de 22 mm. Cuenta con certificación de resistencia al agua de 5 ATM (hasta 50 metros de profundidad) y clasificación IP6X de protección contra el polvo.

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Sistema operativo, batería y conectividad

El smartwatch opera bajo el sistema vivo BlueOS 3.0, impulsado por 32 MB de memoria RAM y 512 MB de almacenamiento interno. Además de otras especificaciones:

Compatible con sistemas operativos Android e iOS.

Permite la realización y recepción de llamadas vía Bluetooth 5.4 (alcance de hasta 10 metros), así como respuestas rápidas a SMS/WhatsApp y función Walkie-Talkie integrada.

Integra una batería de 595 mAh (580 mAh nominal). Ofrece hasta 25 días de uso continuado en modo ahorro de energía y 14 días bajo un perfil de uso estándar. La recarga completa requiere menos de 2.5 horas mediante su base magnética.

Métricas de salud y deporte

El dispositivo incluye sensores para el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, niveles de estrés y fases de sueño. Dispone de un módulo con guía de alimentación y descanso para la gestión de rutinas diarias.

En el apartado deportivo, admite más de 100 modalidades de entrenamiento, destacando algoritmos de guía profesional para carreras y un modo enfocado en deportes de raqueta (tenis, bádminton y tenis de mesa).

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La llegada del vivo WATCH GT 2 refuerza la estrategia de vivo por integrar soluciones en la vida cotidiana, fortaleciendo su presencia con productos diseñados bajo estándares de durabilidad, precisión y conectividad inteligente.