Apple presenta el Apple Watch Ultra 4 con más batería, precisión e IA

Apple presentó el Apple Watch Ultra 4, su reloj enfocado en deportes y aventura, que incorpora el nuevo Health Sensing System, el chip S11 y nuevas funciones de salud, fitness e inteligencia artificial.

Entre sus principales novedades se encuentra una medición de frecuencia cardiaca más precisa, registros más frecuentes de frecuencia cardiaca y variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), además de una nueva función de preparación diaria o Readiness. El Apple Watch Ultra 4 también ofrece hasta 45 horas de batería para registrar entrenamientos al aire libre y el GPS integrado más preciso en un reloj deportivo, de acuerdo con Apple.

Mayor precisión para monitorear la salud

El Apple Watch Ultra 4 incorpora nuevos sensores ópticos y eléctricos para ofrecer un monitoreo continuo de alta fidelidad mediante el Health Sensing System. Apple asegura que es el wearable con la medición de frecuencia cardiaca más precisa.

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Los nuevos LED verdes de mayor tamaño y eficiencia energética permiten medir la frecuencia cardiaca cada cinco segundos durante todo el día. Esta medición pasiva busca proporcionar una visión más detallada del estado físico y fisiológico del usuario, además de hacer más precisos los anillos de Ejercicio y Actividad.

La medición de HRV, un indicador relacionado con el estrés y la recuperación, ahora se realiza hasta 24 veces más frecuentemente. El reloj ofrece dos variantes: Recovery HRV, enfocada en señales diarias de estrés y recuperación, y HRV general, destinada a ofrecer información más amplia sobre la salud.

Los signos vitales nocturnos también incorporan mediciones de Recovery HRV comparadas con la línea base personal del usuario. Además, una nueva vista de signos vitales durante el día permite alternar entre las métricas diurnas y nocturnas.

Readiness: una puntuación para saber cómo afrontar el día

El Apple Watch Ultra 4 estrena Readiness, una función que analiza la actividad reciente, la carga de entrenamiento, los signos vitales y el nivel de sueño para determinar la capacidad del usuario para afrontar el día.

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El sistema ofrece una puntuación de 0 a 10, acompañada de una recomendación: Recover, Pace Yourself, Ready o Go For It.

La puntuación se actualiza durante el día conforme recibe nuevos datos, por ejemplo, después de un entrenamiento intenso o ante cambios en los signos vitales. También muestra qué factores están influyendo en el resultado y permite consultar más detalles.

Hasta 45 horas para entrenamientos al aire libre

La batería es otro de los puntos importantes del Apple Watch Ultra 4. Para uso cotidiano ofrece hasta 50 horas, mientras que en Modo de Bajo Consumo alcanza hasta 84 horas.

La carga también es más rápida: 15 minutos proporcionan hasta 18 horas adicionales de batería.

Para registrar entrenamientos al aire libre, el nuevo modo Extended Workout ofrece hasta 25 horas utilizando GPS y mediciones de frecuencia cardiaca completas. Para actividades todavía más largas, Max Extended Workout permite registrar carreras, caminatas y excursiones al aire libre durante hasta 45 horas, manteniendo lecturas de GPS cada segundo.

Seguimiento de pasos más preciso

El modelo de podómetro fue rediseñado mediante nuevos algoritmos de aprendizaje automático y el chip S11 para mejorar la medición de distancia durante caminatas o carreras bajo techo, así como el conteo de pasos durante todo el día.

Apple asegura que esto convierte al Apple Watch Ultra 4 en el smartwatch con el seguimiento de pasos más preciso. El S11 también habilita una nueva complicación Steps para consultar el conteo de pasos en tiempo real desde la esfera.

Nuevas funciones de inteligencia artificial

El chip S11 también permite nuevas funciones de Audio Intelligence, que utilizan el micrófono integrado, modelos de Apple Intelligence en el iPhone y Private Cloud Compute.

Entre ellas está Sound Recognition, que puede alertar a personas sordas o con problemas auditivos cuando detecta sonidos importantes como sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé, incluso cuando el iPhone no está cerca.

Live Rewind permite recuperar los últimos 15 segundos de una conversación mediante un doble toque en la Digital Crown y muestra ese fragmento como texto. También es posible preguntarle a Siri sobre el contenido o guardarlo en la app Siri.

Por su parte, Siri Recap genera resúmenes de alto nivel de conversaciones. Cuando está activada, Apple Intelligence crea automáticamente un título y los puntos principales para que el usuario pueda revisarlos posteriormente.

El reloj también incorpora Shazam, que identifica la música que está sonando y muestra el título de la canción y el nombre del artista en el widget Music Recognition del Smart Stack.

Apple señala que estas funciones fueron diseñadas teniendo la privacidad como prioridad. No crean ni almacenan grabaciones de audio y el audio utilizado para procesarlas es inaccesible para el sistema operativo, las aplicaciones, el usuario y Apple.

Siri AI llega al Apple Watch Ultra 4

Con watchOS 27, el Apple Watch Ultra 4 incorpora Siri AI, una nueva versión de Siri impulsada por Apple Intelligence.

La nueva app Siri permite continuar conversaciones y utilizar capacidades como la comprensión del contexto personal y el conocimiento general. También se añade una nueva esfera Siri Modular para acceder más fácilmente al asistente.

watchOS 27 también incorpora una cuadrícula dinámica de aplicaciones con cinco apps sugeridas por Siri, un nuevo gesto de toque con una sola mano, sugerencias de widgets del Smart Stack, soporte para perimenopausia y menopausia en Cycle Tracking y compatibilidad con Workout Buddy sin necesidad de tener el iPhone cerca. Workout Buddy además incorpora más datos de fitness y está disponible en español, además de inglés.

Diseño y materiales

Apple Watch Ultra 4 está disponible en titanio natural y titanio negro.

La nueva gama de correas Trail Loop incorpora los colores dark umber, sand y burgundy, mientras que Alpine Loop está disponible en desert, dark olive y burgundy.

Las Ocean Bands ahora están fabricadas con una silicona translúcida y llegan en tres nuevos colores: translucent gray, translucent kelp y translucent black.

También está disponible el Apple Watch Hermès Ultra 4 en titanio natural. La colección incorpora una nueva correa Grand H de titanio con un mecanismo de extensión integrado para ajustarla sobre un traje de neopreno, además de la nueva esfera Fathom and Wonder, que permite explorar una ilustración de las profundidades del océano.

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Ultra 4 tiene un precio inicial de $799 dólares en Estados Unidos.

Los pedidos anticipados comienzan hoy y estará disponible en tiendas a partir del viernes 18 de septiembre en Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y más de 50 países y regiones.

Apple Watch Ultra 4 está fabricado con 45% de materiales reciclados, incluyendo titanio 100% reciclado en la caja de titanio impresa en 3D y cobalto 100% reciclado en la batería.