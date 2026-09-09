Apple presenta los AirPods 5 y Apple Watch Series 12: estas son sus novedades

Apple presentó sus nuevos AirPods 5 y Apple Watch Series 12, dos dispositivos que incorporan mejoras enfocadas en audio, salud, fitness e inteligencia artificial.

AirPods 5: cancelación de ruido en formato open-ear

Los nuevos AirPods 5 llevan la Cancelación Activa de Ruido (ANC) al modelo más accesible de la familia, con un diseño open-ear. De acuerdo con Apple, eliminan hasta 50% más ruido externo que los AirPods 4 con ANC gracias a una nueva arquitectura acústica multiport y algoritmos de audio computacional mejorados.

También incorporan un modo Transparencia mejorado que representa de forma más natural las voces y sonidos cercanos. A esto se suman Adaptive Audio, que combina dinámicamente el modo Transparencia y la cancelación de ruido según el entorno, y Conversation Awareness, que reduce el volumen cuando el usuario comienza a hablar.

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En cuanto al audio, los AirPods 5 cuentan con una nueva arquitectura acústica multiport y Adaptive EQ de nueva generación, con lo que Apple promete un sonido más rico y detallado en un rango más amplio de formas de oído. Personalized Spatial Audio también busca ofrecer una experiencia más inmersiva y dinámica.

Siri AI y Live Translation

Los AirPods 5 también integran nuevas funciones de inteligencia cuando se utilizan con un iPhone compatible con Apple Intelligence. Siri AI, disponible en beta con iOS 27, puede comprender el contexto personal del usuario y acceder a conocimiento general, además de realizar acciones en aplicaciones.

Los usuarios pueden interactuar con Siri mediante gestos de cabeza: basta con asentir para responder que sí o sacudir la cabeza para indicar que no.

Otra de las novedades es Live Translation, que permite comunicarse entre distintos idiomas. Después de configurarlo en la app Traducir y descargar los idiomas necesarios, se puede activar presionando simultáneamente ambos vástagos, diciendo “Siri, start Live Translation” o mediante el botón Acción del iPhone.

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Dos versiones y hasta cinco horas de batería

Los AirPods 5 tienen un precio de 129 dólares en Estados Unidos e incluyen una mayor resistencia al polvo, sudor y agua.

También está disponible una versión AirPods 5 con Estuche de Carga Inalámbrica por 149 dólares, que añade controles de volumen mediante deslizamientos sobre el vástago y una batería de hasta cinco horas de reproducción con ANC activado, una hora más que los AirPods 4 con ANC. Con el estuche, la autonomía llega hasta 22 horas con ANC.

El estuche es compatible con cargadores de Apple Watch, cargadores Qi y USB-C.

Los pedidos anticipados comienzan hoy y estarán disponibles en tiendas a partir del viernes 18 de septiembre.

Apple Watch Series 12 apuesta por la salud y la recuperación

El Apple Watch Series 12 incorpora el nuevo Health Sensing System y el chip S11, que permiten mediciones de frecuencia cardiaca y variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) con mayor frecuencia.

Apple asegura que el nuevo reloj ofrece la medición de frecuencia cardiaca más precisa en un wearable. Sus sensores ópticos y eléctricos permiten registrar la frecuencia cardiaca cada cinco segundos durante todo el día, mientras que la HRV ahora se mide hasta 24 veces más frecuentemente.

La información de HRV también se divide en dos variantes: Recovery HRV, enfocada en señales diarias de estrés y recuperación, y HRV general, destinada a proporcionar información más amplia sobre la salud.

Readiness: saber qué tan preparado estás para el día

Una de las principales novedades es Readiness, una función que analiza la actividad reciente, la carga de entrenamiento, los signos vitales y el sueño para ofrecer una puntuación diaria de 0 a 10.

El resultado incluye una recomendación: Recover, Pace Yourself, Ready o Go For It. Además, la puntuación se actualiza durante el día conforme llegan nuevos datos, como los resultados de un entrenamiento intenso o cambios en los signos vitales.

El Apple Watch Series 12 también incorpora un nuevo modelo de podómetro con algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la medición de distancia durante caminatas o carreras bajo techo. El chip S11 permite además obtener un conteo de pasos más preciso durante todo el día.

Más batería durante los entrenamientos y carga rápida

El Apple Watch Series 12 mantiene hasta 24 horas de batería para uso cotidiano, mientras que durante un entrenamiento al aire libre ofrece hasta 10 horas, un 25% más que el modelo anterior.

La carga también es más rápida: 15 minutos proporcionan hasta 12 horas adicionales de batería, 50% más que antes.

Una nueva generación de funciones con Apple Intelligence

El Apple Watch Series 12 incorpora nuevas funciones de Audio Intelligence, impulsadas por el micrófono integrado, el chip S11, los modelos de Apple Intelligence en iPhone y Private Cloud Compute.

Entre ellas se encuentra Sound Recognition, que puede avisar a personas sordas o con problemas auditivos cuando detecta sonidos como sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé, incluso si el iPhone no está cerca.

Live Rewind permite recuperar los últimos 15 segundos de una conversación mediante un doble toque en la Digital Crown, mostrando un fragmento de texto. Por su parte, Siri Recap puede generar un resumen de alto nivel de una conversación para consultarlo posteriormente.

También llega Shazam, que identifica la música que está sonando y muestra el nombre de la canción y el artista en el widget Music Recognition del Smart Stack.

Apple señala que estas funciones están diseñadas para proteger la privacidad: no crean ni almacenan grabaciones de audio y el audio utilizado para el procesamiento es inaccesible para los sistemas operativos, las aplicaciones, el usuario y Apple.

Con watchOS 27, el Series 12 también incorpora Siri AI, con comprensión del contexto personal y conocimiento general, además de una nueva esfera Siri Modular.

Nuevos materiales y tamaños

Apple Watch Series 12 está disponible en tamaños de 42 mm y 46 mm, con versiones de aluminio en colores dark bronze, negro, light gold y space gray, además de titanio en radiant gold y natural titanium.

También existe una nueva versión de cerámica en pearl white y night blue. Los modelos de aluminio incorporan Ceramic Shield 2, que, según Apple, es 60% más resistente que el Ion-X de los modelos anteriores.

El reloj incluye además nuevos colores y diseños para las correas Sport Band, Sport Loop y Modern Buckle, mientras que Apple Watch Hermès Series 12 incorpora por primera vez el acabado radiant gold en titanio.

Apple Watch Series 12 tiene un precio inicial de 399 dólares en Estados Unidos. Los pedidos anticipados comienzan hoy y estará disponible en tiendas a partir del 18 de septiembre.

Tanto AirPods 5 como Apple Watch Series 12 también incorporan materiales reciclados y procesos de fabricación que utilizan energía renovable, como parte del objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su huella para 2030.

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