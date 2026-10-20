InfoComm América Latina 2026: Sony presentará sus nuevas pantallas Pro BRAVIA

Es una realidad, la industria audiovisual profesional está pasando una transformación acelerada gracias a la digitalización, la conectividad en la nube, la inteligencia artificial y la creciente demanda de experiencias visuales inmersivas.

Por ello. la señalización digital (Digital Signage) ha tomado un lugar sumamente importante para las organizaciones que buscan mejorar la comunicación, así como optimizar la experiencia de clientes y usuarios, mientras generan nuevas oportunidades de negocio.

Como parte de esta evolución, InfoComm América Latina 2026 reunirá a fabricantes, integradores, distribuidores, usuarios finales y especialistas de toda la región del 21 al 23 de octubre de 2026 en el World Trade Center de la Ciudad de México, consolidándose como el principal punto de encuentro para la industria audiovisual profesional en América Latina. El evento, exhibirá las últimas tendencias en audio profesional, colaboración, visualización, digital signage, seguridad, tecnologías inmersivas y soluciones empresariales.

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Durante esta edición, Sony presentará sus más recientes innovaciones en visualización profesional, encabezadas por la nueva generación de monitores Pro BRAVIA BZ40P y BZ30P, así como la solución integral de Digital Signage desarrollada en conjunto con NoviSign, diseñada para facilitar la implementación y administración de redes de señalización digital de cualquier escala.

Una nueva generación de pantallas profesionales

La nueva familia Pro BRAVIA BZ-P Series representa la evolución de la oferta de displays profesionales de Sony, incorporando mejoras en calidad de imagen, eficiencia energética, flexibilidad de instalación y gestión remota. La serie incluye modelos para aplicaciones corporativas, educativas, comerciales y de transporte, con tamaños que van de 43 a 85 pulgadas.

Dentro de esta línea, la serie Pro BRAVIA BZ40P destaca por su brillo de hasta 700 nits, tecnología exclusiva Deep Black Non-Glare Premium, procesamiento de imagen mediante el procesador XR con capacidades impulsadas por IA y una reproducción visual optimizada para entornos con alta iluminación, permitiendo imágenes de gran impacto con mínimos reflejos.

Por su parte, la serie Pro BRAVIA BZ30P ofrece una solución robusta y rentable para aplicaciones profesionales que demandan calidad de imagen, operación continua y facilidad de integración en espacios corporativos y comerciales.

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Sony Pro BRAVIA + NoviSign: una solución integral de Digital Signage

Uno de los principales atractivos del stand de Sony será la demostración de la integración entre Sony Pro BRAVIA y NoviSign, una solución que permite implementar señalización digital profesional sin necesidad de reproductores externos, reduciendo significativamente la complejidad de instalación y administración.

Gracias a esta integración, las organizaciones pueden gestionar contenidos desde una plataforma centralizada, programar campañas, controlar múltiples pantallas y administrar remotamente los dispositivos, incluso en instalaciones geográficamente distribuidas.

La combinación de Sony Pro BRAVIA + NoviSign transforma una pantalla profesional en una poderosa herramienta de comunicación, información y generación de oportunidades comerciales. Su arquitectura flexible y escalable facilita la implementación tanto en pequeñas empresas como en grandes corporativos, cadenas retail, instituciones educativas, hospitales y espacios de hospitalidad.

La combinación de hardware profesional Sony y la plataforma en la nube de NoviSign permite:

Simplificar la implementación de proyectos de Digital Signage.

Reducir costos de instalación al eliminar reproductores externos.

Administrar múltiples pantallas de forma remota.

Escalar fácilmente proyectos de cualquier tamaño.

Crear nuevos modelos de negocio basados en contenidos dinámicos.

Incrementar el valor ofrecido a clientes y usuarios finales.

Para integradores, consultores AV y responsables de tecnología, esta solución representa una alternativa innovadora que combina calidad de imagen profesional, administración centralizada y facilidad operativa dentro de un mismo ecosistema.