¿Cómo se compara el nuevo televisor OLED Bravia 6 de Sony con la competencia? Esto es lo que sabemos

Sony presenta un televisor OLED Bravia 6 más económico, disponible en tamaños que van desde las 48 pulgadas hasta las 83 pulgadas

Cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1, Dolby Vision y Dolby Atmos

Los precios comienzan en $1,300 / AU$2,599 (aproximadamente £957), lo que lo sitúa frente a los modelos de gama media de Samsung y LG, pero no está claro si su rendimiento estará a la altura

Sony ha lanzado un nuevo televisor OLED de gama media, el Bravia 6. Como sugiere su numeración, se ubica por debajo de los televisores OLED Bravia 8 y Bravia 8 II, y de los televisores LED RGB Bravia 7 II y Bravia 9 II, dentro de la línea de televisores de Sony para 2026.

El Bravia 6 está disponible en cinco tamaños, que van desde las 48 hasta las 83 pulgadas, e incluye el chip MediaTek Pentonic 800, lo que significa que cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1 compatibles con 4K a 120 Hz y frecuencia de actualización variable —a diferencia de los televisores de gama alta de Sony, que solo tienen dos puertos HDMI 2.1 cada uno debido a una peculiaridad en la elección de los chips—. El Bravia 6 también es compatible con Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X, el modo automático de baja latencia y HDMI eARC.

El eslogan de la campaña de mercadotecnia de Sony es "Lo esencial de OLED, ahora a tu alcance", y con precios que van desde los $1,300 hasta los $4,000 en EE. UU. y desde los AU$2,599 hasta los AU$6,999 en Australia (los precios para el Reino Unido se darán a conocer próximamente), el Bravia 6 tiene un precio competitivo para rivalizar con el LG C6 y el Samsung S90H. Entonces, ¿cómo se comparan?

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(Image credit: Sony)

Sony Bravia 6 vs LG C6 vs Samsung S90H: características principales

Como era de esperarse de un nuevo televisor de Sony, el Bravia 6 funciona con Google TV. LG cuenta con su sistema webOS, mientras que el modelo de Samsung utiliza Tizen. Existe un desacuerdo prácticamente universal en la comunidad de televisores sobre cuál de estos sistemas es mejor, pero todos son compatibles con los principales servicios de streaming.

El Bravia 6 estará disponible en cinco tamaños: 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas. Tanto el LG C6 como el Samsung S90H estarán disponibles en seis tamaños: 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas.

El modelo de Samsung cuenta con HDR10+, mientras que los modelos de Sony y LG ofrecen HDR10 y Dolby Vision. Los tres tienen audio Dolby Atmos, aunque el Sony también es compatible con DTS:X.

Para los gamers, el Sony cuenta con frecuencia de actualización variable basada en el estándar HDMI 2.1; el LG ofrece VRR según las especificaciones de HDMI, además de Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium; mientras que el Samsung cuenta con VRR según las especificaciones de HDMI, G-Sync y FreeSync Premium Pro.

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Los tres televisores son compatibles con al menos 120 Hz en 4K, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El Sony solo admite 120 Hz en 4K, mientras que tanto el LG como el Samsung alcanzan un máximo de 165 Hz en 4K.

Esto sugiere que Sony está utilizando un panel diferente al de los otros modelos, a pesar de tener un precio similar. Todavía no contamos con una confirmación oficial, pero varios medios han informado que el Bravia 6 utiliza el nuevo y más económico panel OLED SE, que también se emplea en el LG B6.

Sin embargo, lo curioso es que el panel OLED SE es capaz de alcanzar los 144 Hz, por lo que el límite de 120 Hz del Sony tampoco confirma realmente qué panel utiliza.

Si efectivamente emplea el panel OLED SE, el LG C6 y el Samsung S90H tienen una clara ventaja en cuanto al brillo y la reproducción de color del propio panel. Nos encantó el rendimiento del LG C6, y nuestras primeras impresiones del Samsung S90H fueron que su pantalla se acercaba mucho a la del C6, aunque nuestra reseña completa llegará próximamente.

Sin embargo, los entusiastas de los televisores estarán muy interesados en el procesamiento de imagen de Sony, y no solamente en el panel. Sony se ha ganado una reputación por ofrecer un manejo de movimiento y un escalado de imagen extremadamente buenos, además de producir imágenes con excelentes niveles de precisión. Sin embargo, esto suele traducirse en una imagen de menor brillo que la de la competencia incluso cuando utiliza el mismo panel, y Sony podría estar utilizando aquí un panel que de entrada ofrece un menor nivel de brillo…

El LG B6 (a la derecha) tiene menos intensidad de color y brillo en comparación con el LG C6 (en el centro) o el LG G6 (a la izquierda), y es posible que el Sony Bravia 6 utilice el mismo panel que el B6 (Image credit: Future)

Con un precio de 1,300 dólares / 2,599 dólares australianos, el Sony Bravia 6 de 48 pulgadas está diseñado para competir con el LG C6, cuyo precio habitual ha bajado a 1,299 dólares / 2,399 dólares australianos, mientras que el Samsung S90H está disponible por 1,199 dólares / 1,799 dólares australianos al momento de escribir este artículo.

La versión de 48 pulgadas del LG B6 está disponible por solo 799 dólares / 1.999 dólares australianos al momento de escribir este artículo, y si el televisor de Sony utiliza el mismo panel, esa es una diferencia de precio considerable.

El mercado de los televisores OLED de gama media va a ser difícil de conquistar para Sony: la empresa es bastante cautelosa con los descuentos, pero LG y Samsung son muy agresivos en ese aspecto. Si el Bravia 6 tiene un rendimiento a la altura de su precio, podría ser la elección de los cinéfilos, pero todo podría depender de ese panel.

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