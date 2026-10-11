¿Quieres cambiarte a un televisor para videojuegos a tiempo para disfrutar de GTA 6? Aquí te presentamos los tres que te recomendamos; todos los hemos probado personalmente

Después de lo que parece una eternidad, por fin se lanzará GTA 6 el 19 de noviembre de 2026. Teniendo esto en cuenta, tal vez sea un buen momento para pensar en cambiar tu televisor para disfrutar del juego más esperado de esta generación. Afortunadamente, ya llegó el Amazon Prime Day con ofertas en los mejores televisores.

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Aquí en TechRadar probamos constantemente los mejores televisores para videojuegos, sometiéndolos a pruebas exhaustivas con juegos de ritmo acelerado y alto rendimiento para asegurarnos de que puedan manejar toda la acción. Aunque hay muchísimos televisores excelentes para videojuegos en el mercado, hemos seleccionado tres de nuestros favoritos que serán perfectos para GTA 6.

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Nuestros 3 televisores ideales para GTA 6

LG C6

El televisor LG C6 realmente lo tiene todo: ofrece un rendimiento brillante, todas las funciones que podrías necesitar y un precio más accesible que el de sus competidores. Está disponible en tamaños de 42 a 83 pulgadas, por lo que puede adaptarse a prácticamente cualquier habitación. Es una opción perfecta para una configuración de gaming.

El C6 cuenta con un conjunto completo de funciones para videojuegos, como resolución 4K a 165 Hz, compatibilidad total con VRR (incluidos FreeSync y G-Sync), gaming con Dolby Vision y ALLM, además de una gran cantidad de ajustes en Game Optimizer para personalizar tu estilo de juego. Medí el tiempo de respuesta de entrada del C6 en 9.2 ms a 4K y 60 Hz (con Boost activado) y en 4.7 ms a 1080p y 120 Hz. Ambos son resultados excelentes.

En la práctica, jugar en el C6 fue una experiencia increíblemente fluida. Moverme rápidamente durante las secuencias de combate de Battlefield V para esquivar los disparos enemigos no presentó tirones, y el C6 demostró sus rapidísimos tiempos de respuesta en los momentos de mayor intensidad de las batallas. Al recorrer Vice City a toda velocidad en GTA 6, puedes esperar una experiencia muy fluida con el C6.

La calidad de imagen del C6 está a la altura de la de los mejores televisores. Durante mis pruebas, sus colores intensos y dinámicos fueron perfectos para películas como Elemental, al reproducir con precisión los deslumbrantes tonos naranjas y azules de los personajes de fuego y agua, respectivamente. Puedes esperar resultados similares al explorar las calles de Vice City, ya sea durante la vida nocturna llena de luces de neón o al ver los atuendos brillantes y coloridos de sus habitantes. El C6 también ofrece negros profundos e intensos, como cabría esperar de un OLED, ideales para las escenas nocturnas.

El C6 destaca por ofrecer todo lo que necesitas en un televisor. Aunque su precio puede ser elevado para muchas personas, lo que ofrece por ese costo representa una excelente relación calidad-precio y, a menudo, resulta más económico que sus principales competidores.

US deal LG 65-inch C6 4k OLED TV (2026) : was $54,999 now $25,745 at amazon.com.mx El LG C6 es un excelente televisor versátil que ofrece una calidad de imagen y un rendimiento fantásticos para películas, televisión, deportes y videojuegos. Representa una mejora notable con respecto a su predecesor, el LG C5, pero mantiene el mismo precio de lanzamiento. El modelo de 65 pulgadas está disponible en Amazon por $25,745 pesos mexicanos.

TCL QM7L/TCL C7L

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El TCL QM7L (conocido como C7L en Reino Unido) es la definición de una excelente relación calidad-precio. Consideramos que “casi alcanza el nivel de los televisores insignia de TCL, pero a un precio mucho más bajo”. Aunque quizá no tenga el brillo del modelo superior QM8L/C8L, sigue ofreciendo colores excelentes, gran nitidez y un control sobresaliente de la retroiluminación. Todavía no hemos probado a fondo el C7L, pero debería ser prácticamente idéntico al QM7L, ya que ambos cuentan con el mismo panel SQD Mini LED, procesador y funciones.

El QM7L está bien equipado para jugar, con resolución 4K a 144 Hz, FreeSync Premium Pro, compatibilidad con Dolby Vision para videojuegos y ALLM. Durante nuestras pruebas, descubrimos que “tanto en Madden 26 como en Star Wars: Outlaws, la imagen era nítida y la acción fluida”. Esto es una buena señal para el caótico mundo abierto de GTA 6, donde la fluidez será casi indispensable cuando intentes escapar de una persecución con un nivel de búsqueda de cinco estrellas.

La calidad de imagen del QM7L es realmente impresionante para su precio. Al ver The Batman, comprobamos que el televisor reproducía con gran nitidez la trepidante persecución del Batimóvil. Al ver Coco, el QM7L mostraba fielmente los colores vibrantes de la Tierra de los Muertos. También destaca el sistema Halo Control de TCL, que ofrece un excelente control de la retroiluminación. Esto quedó demostrado durante una escena de Soul, en la que un personaje brillante sobre un fondo oscuro no presentó ningún efecto de halo.

Como mencionamos antes, todavía no hemos probado a fondo el C7L en Reino Unido, pero sí probamos su predecesor, el C7K, que ya era un televisor excelente. Con un nuevo panel SQD Mini LED, el C7L solo puede mejorar.

Sin embargo, el verdadero punto fuerte del QM7L es su precio. Se lanzó a un precio muy atractivo, recibe descuentos frecuentes a lo largo del año y suele estar entre los televisores con precios más competitivos del mercado.

TCL 65-inch QM7L SQD mini-LED 4K TV (2026) : was US$997.99 now US$897.99 at Amazon El TCL QM7L ofrece una excelente relación calidad-precio, ya que con esta oferta el modelo de 65 pulgadas cuesta menos de 900 dólares. Es perfecto para jugar, con un rendimiento excelente y una calidad de imagen que sin duda funcionará muy bien con juegos como GTA 6, así como con películas y series de televisión. Nota: Es importante verificar la disponibilidad en tu país.

LG B6

Como era de esperarse, el tercer televisor de esta lista es otro OLED de LG, pero esta vez se trata del LG B6, el modelo de entrada de la marca. Si has estado investigando sobre este televisor, quizá hayas notado que, en ciertos tamaños, existen dos modelos: el B6 y el B6E. He probado personalmente ambos televisores y, aparte de algunas funciones de imagen con IA y una parte trasera más sencilla, el B6E ofrece prácticamente el mismo rendimiento y cuenta con las mismas funciones principales, pero a un precio más bajo.

El B6 está equipado con cuatro puertos HDMI 2.1 compatibles con resolución 4K a 120 Hz, VRR completo, ALLM y Dolby Vision para videojuegos, además del menú Game Optimizer. En esencia, ofrece prácticamente las mismas funciones que el modelo superior, el C6. También medí el input lag del B6: 8.9 ms a 4K y 60 Hz, y 4.9 ms a 1080p y 120 Hz. Son resultados extraordinarios.

Al jugar Battlefield V en el B6, comprobé que sus tiempos de respuesta eran excelentes, lo que se traducía en una experiencia de juego sumamente fluida. Tanto al sobrevolar el desierto en un avión que había tomado prestado durante una misión como al correr para esquivar los disparos enemigos, el B6 manejó la acción a la perfección. Por lo tanto, cuando recorras a toda velocidad las calles de Vice City en algún auto ridículamente rápido en GTA 6, puedes esperar que el B6 ofrezca un excelente rendimiento.

La calidad de imagen del B6 también es muy buena. Sus colores son intensos y vibrantes, lo que hace que destaquen en pantalla tanto las flores rosas de un árbol en Wicked como los deslumbrantes tonos naranjas, rojos y morados de un jarrón brillante en Elemental. También ofrece un contraste sólido, con un excelente equilibrio entre los tonos claros y oscuros, como se aprecia en las numerosas escenas de alto contraste de The Batman. Mientras recorres Vice City, ya sea durante su colorida vida nocturna o a plena luz del día, el B6 seguramente ofrecerá una imagen equilibrada en todos los aspectos.

Vale la pena señalar que el B6E ofrece una mejor relación calidad-precio que el B6, aunque ambos son excelentes opciones para acceder al mundo de los televisores OLED a un precio relativamente bajo. El B6 es tu única opción en tamaño de 48 pulgadas, pero su precio ha bajado considerablemente. En los tamaños más grandes, el B6E es una opción evidente.