¿Deberías comprar la Ninja AutoBarista Pro o la Ninja Luxe Café Pro este Prime Day?

Ninja fabrica algunas de las mejores cafeteras que hemos probado en TechRadar, y hace apenas un par de meses añadió otra máquina de espresso a su colección. La Ninja AutoBarista Pro es la primera máquina de espresso totalmente automática de la marca, lo que significa que se encarga de todo el proceso de preparación. Nuestro analista le otorgó una calificación casi perfecta de cuatro estrellas y media sobre cinco, pero ¿es la cafetera ideal para ti?

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Es una decisión difícil, sobre todo porque otra de las cafeteras de gama alta de la marca, la Ninja Luxe Café Pro, ha tenido un gran descuento por el Amazon Prime Day. Aquí analizaré las diferencias entre las tres para que puedas tomar la mejor decisión.

Nosotros nos decantaríamos por la Ninja Luxe Café Pro ahora mismo. No solo está mucho más barata durante el Prime Day, sino que además te anima a experimentar con los ajustes de preparación para conseguir el café perfecto a tu gusto. Sin embargo, puede que tus prioridades sean diferentes, así que sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre estas dos cafeteras de alta gama.

Precio

La Ninja Luxe Café Pro es la opción más económica.

Cuesta aún menos durante el Amazon Prime Day.

El Ninja AutoBarista Pro todavía tiene precio completo.

La Ninja Luxe Café Pro tiene un precio de lista de $16,999 MXN, pero actualmente tiene descuento por el Amazon Prime Day y la puedes conseguir por $10,399 MXN. La Ninja AutoBarista Pro no está incluida en ninguna oferta del Prime Day.

Características

Ambas cafeteras son fáciles de usar para principiantes.

Ninja AutoBarista Pro se encarga de todo el proceso de preparación.

Ninja Luxe Café Pro es más práctico y fomenta la experimentación

Ambas cafeteras son fáciles de usar para principiantes, pero la AutoBarista Pro se encarga de todo el proceso de preparación, mientras que la Luxe Cafe Pro requiere un poco más de intervención y facilita el ajuste de la configuración.

La Ninja Luxe Café Pro muele el café directamente en el portafiltro, que luego se compacta con la palanca lateral y se coloca debajo del grupo de extracción (la parte que dispensa el agua caliente a presión) para preparar el espresso. La máquina sugerirá los ajustes de preparación adecuados, pero si no está satisfecho con el sabor, puede usar los botones frontales para cambiar la temperatura y la intensidad, y ajustar el tamaño de la molienda con un dial dentro del depósito de granos.

Ambas máquinas pueden preparar café helado para los meses de verano. (Image credit: Karen Freeman / Future)

Con la AutoBarista Pro, todo el proceso de preparación se realiza dentro de la máquina, así que solo tienes que tocar la pantalla y esperar a que te sirvan tu bebida. Puedes personalizarla si quieres, pero la AutoBarista no te anima a experimentar tanto como la Luxe Café Pro.

Ambas máquinas preparan espresso, café de filtro y café frío. También pueden generar leche espumada cremosa para lattes y cappuccinos, con diferentes ajustes de textura. Además, puedes elevar la varilla de vapor de cualquiera de las máquinas unos grados para espumar la leche manualmente.

Ninguna de las cafeteras dispensará leche directamente en la taza. Esto es normal en las cafeteras semiautomáticas, pero no tan común en las automáticas. Tanto si usas la función de espumado automático como si utilizas la varilla de vapor manualmente, tendrás que verter la leche tú mismo. ¡Aprovecha para practicar tu arte latte!

Ambas cafeteras pueden espumar la leche automáticamente, con una selección de texturas, pero puedes controlar la varilla de vapor si prefieres hacerlo manualmente. (Image credit: Future)

Mantenimiento

Normalmente tengo reservas sobre las cafeteras automáticas, ya que preparar café en un espacio cerrado puede crear un caldo de cultivo ideal para el moho. El calor y la humedad, junto con la presencia de materia orgánica en forma de posos de café, pueden provocar que la situación se vuelva bastante desagradable a menos que se dedique tiempo a limpiarla adecuadamente al final del día y se deje secar completamente.

Los diseñadores de Ninja han ideado una solución ingeniosa para la AutoBarista Pro: instalar un ventilador en la carcasa de la cafetera que enfría y ventila el interior, al igual que el ventilador de una caja de PC. Además, todas sus piezas extraíbles son aptas para lavavajillas.

La Ninja AutoBarista Pro tiene un ventilador para mantener su interior más fresco y seco que una máquina de espresso automática típica. (Image credit: Karen Freeman / Future)

La Ninja Luxe Café también es fácil de limpiar; basta con lavar el portafiltro y la cesta, limpiar la bandeja de goteo, purgar y limpiar la varilla de vapor y enjuagar el grupo con agua caliente para mantenerlo en óptimas condiciones.