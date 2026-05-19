Hot Sale 2026: Descubre las mejores ofertas de Dyson

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(Crédito de imagen: Dyson)

¡Atención! Se acerca una de las temporadas más esperadas del año: Hot Sale 2026, por ello, marcas como Dyson se preparan con promociones exclusivas en muchos de sus productos en diferentes categorías, desde: belleza y limpieza hasta calidad de aire. Pero no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles.

Del 18 al 29 de mayo en la categoría Beauty, y del 18 de mayo al 2 de junio en Floorcare y Environmental Care, los consumidores podrán acceder a ofertas especiales en algunos de los productos más deseados de la marca.

Beauty: el styling favorito con descuentos de hasta 20%

Para quienes buscan innovación en el cuidado del cabello, Dyson cuenta con promociones especiales en sus herramientas más reconocidas:

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(Image credit: Dyson)
  • Dyson Airwrap i.d. en Vinca Blue con hasta 20% de descuento, pasando de $15,499 a $12,399, además de envío gratis y hasta 24 MSI.
  • Nueva Dyson Airwrap Coanda 2X, disponible durante Hot Sale con un cabezal extra de regalo por tiempo limitado y hasta 24 MSI.
  • Dyson Airstrait en Ceramic Pink, con $2,100 de descuento, pasando de $13,999 a $11,899, más 24 meses sin intereses y 2 accesorios de regalo.
  • Productos seleccionados de cuidado capilar con hasta 20% OFF, accesorios adicionales de regalo y hasta 24 MSI.

Floorcare: limpieza inteligente con beneficios exclusivos

En la categoría de aspirado y limpieza del hogar, Dyson ofrecerá:

  • Hasta 24 meses sin intereses en todo el sitio 
  • Regalos exclusivos en productos seleccionados

Una oportunidad ideal para renovar la experiencia de limpieza en casa con tecnología de alto desempeño.

Environmental Care: bienestar y calidad del aire en casa

En la categoría de purificación y tratamiento del aire, Dyson presenta promociones especiales enfocadas en salud, confort y tecnología:

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Dyson Big+Quiet (Image credit: Dyson)
  • Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03, con 20% de descuento y regalo en compra, pasando de $25,299 a $19,999.
  • Hasta 45% OFF en productos seleccionados de calidad del aire.
  • Dyson Purifier Hot+Cool HP1, con precio especial de $9,799 y hasta 24 MSI.
  • Toda la gama de Environmental Care con hasta 24 meses sin intereses.
  • Estas promociones consolidan a Dyson como una de las marcas protagonistas de Hot Sale 2026, combinando innovación, funcionalidad y diseño premium para el hogar y el cuidado personal.
Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor