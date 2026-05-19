Hot Sale 2026: Descubre las mejores ofertas de Dyson

¡Atención! Se acerca una de las temporadas más esperadas del año: Hot Sale 2026, por ello, marcas como Dyson se preparan con promociones exclusivas en muchos de sus productos en diferentes categorías, desde: belleza y limpieza hasta calidad de aire. Pero no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles.

Del 18 al 29 de mayo en la categoría Beauty, y del 18 de mayo al 2 de junio en Floorcare y Environmental Care, los consumidores podrán acceder a ofertas especiales en algunos de los productos más deseados de la marca.

Beauty: el styling favorito con descuentos de hasta 20%

Para quienes buscan innovación en el cuidado del cabello, Dyson cuenta con promociones especiales en sus herramientas más reconocidas:

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(Image credit: Dyson)

Dyson Airwrap i.d. en Vinca Blue con hasta 20% de descuento , pasando de $15,499 a $12,399, además de envío gratis y hasta 24 MSI.

con hasta , pasando de $15,499 a $12,399, además de envío gratis y hasta 24 MSI. Nueva Dyson Airwrap Coanda 2X , disponible durante Hot Sale con un cabezal extra de regalo por tiempo limitado y hasta 24 MSI.

, disponible durante Hot Sale con un cabezal extra de regalo por tiempo limitado y hasta 24 MSI. Dyson Airstrait en Ceramic Pink , con $2,100 de descuento, pasando de $13,999 a $11,899, más 24 meses sin intereses y 2 accesorios de regalo.

, con $2,100 de descuento, pasando de $13,999 a $11,899, más 24 meses sin intereses y 2 accesorios de regalo. Productos seleccionados de cuidado capilar con hasta 20% OFF, accesorios adicionales de regalo y hasta 24 MSI.

Floorcare: limpieza inteligente con beneficios exclusivos

En la categoría de aspirado y limpieza del hogar, Dyson ofrecerá:

Hasta 24 meses sin intereses en todo el sitio

Regalos exclusivos en productos seleccionados

Una oportunidad ideal para renovar la experiencia de limpieza en casa con tecnología de alto desempeño.

Environmental Care: bienestar y calidad del aire en casa

En la categoría de purificación y tratamiento del aire, Dyson presenta promociones especiales enfocadas en salud, confort y tecnología:

Dyson Big+Quiet (Image credit: Dyson)