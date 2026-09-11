Dreame Month llega a México con descuentos de hasta 60% en aspiradoras, purificadores y más

¡Atención! Sobre todo si estabas pensando en adquirir un nuevo producto de Dreame, pues "Dreame Month" llega oficialmente a México, se trata de una celebración durante septiembre en la que ofrecerá promociones especiales.

A través de sus diferentes canales de venta, entre ellos El Palacio de Hierro, Liverpool y Amazon, los consumidores podrán encontrar oportunidades para adquirir tecnología enfocada en simplificar diferentes tareas y rutinas del día a día. Las promociones abarcan distintas categorías del portafolio de Dreame, incluyendo aspiradoras robot, aspiradoras inalámbricas, soluciones de limpieza en seco y húmedo, purificadores de aire y dispositivos de cuidado personal, con descuentos que alcanzan hasta 60 % en productos seleccionados.

“Dreame Month representa una oportunidad para acercar nuestra tecnología a más consumidores en México y permitirles descubrir la variedad de soluciones que hoy forman parte de nuestro ecosistema. Queremos que cada vez más personas puedan experimentar cómo la innovación puede simplificar sus rutinas, desde la limpieza y el cuidado del hogar hasta el cuidado personal. Además, hacerlo de la mano de aliados como El Palacio de Hierro, Liverpool y Amazon nos permite estar cada vez más cerca de nuestros consumidores”, señaló Claudio Ibarrola, Country Manager de Dreame México.

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El Palacio de Hierro

Durante Dreame Month, El Palacio de Hierro se convierte en uno de los destinos para descubrir la tecnología de Dreame a precios especiales, con promociones que alcanzan hasta 60% de descuento en categorías que van desde cuidado personal hasta soluciones inteligentes para la limpieza y el hogar. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

AirStyle Pro: una de las promociones más atractivas de la temporada. El dispositivo de cuidado personal pasa de $14,999 a $5,999 pesos, con un 60 % de descuento.

una de las promociones más atractivas de la temporada. El dispositivo de cuidado personal pasa de $14,999 a $5,999 pesos, con un 60 % de descuento. H12 Dual: para llevar la limpieza a otro nivel, esta aspiradora en seco y húmedo reduce su precio de $14,999 a $8,999 pesos, con un 40 % de descuento.

para llevar la limpieza a otro nivel, esta aspiradora en seco y húmedo reduce su precio de $14,999 a $8,999 pesos, con un 40 % de descuento. Z20 Station: esta aspiradora inalámbrica estará disponible por $11,699.35 pesos, frente a su precio regular de $17,999, lo que representa un 35 % de descuento.

esta aspiradora inalámbrica estará disponible por $11,699.35 pesos, frente a su precio regular de $17,999, lo que representa un 35 % de descuento. L40s Ultra: para quienes buscan hacer de la limpieza una tarea cada vez más autónoma, esta aspiradora robot pasa de $26,999 a $20,249.25 pesos, con un 25 % de descuento.

para quienes buscan hacer de la limpieza una tarea cada vez más autónoma, esta aspiradora robot pasa de $26,999 a $20,249.25 pesos, con un 25 % de descuento. Air Purifier FP10: la tecnología para mejorar la calidad del aire también forma parte de Dreame Month, con un precio especial de $14,159.20 pesos, frente a los $17,699 habituales, equivalente a un 20 % de descuento.

Para aprovechar aún más la temporada, las promociones podrán complementarse con opciones de pago de 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables.

Liverpool

Liverpool también se une a Dreame Month con precios especiales en productos diseñados para transformar diferentes rutinas del día a día, desde la limpieza del hogar y el cuidado del aire hasta el cuidado personal. Entre las promociones más destacadas se encuentran:

Z20 Station: la aspiradora inalámbrica pasa de $17,999 a $11,699.35 pesos, con un 35 % de descuento, ofreciendo una alternativa para hacer la limpieza diaria más práctica y eficiente.

la aspiradora inalámbrica pasa de $17,999 a $11,699.35 pesos, con un 35 % de descuento, ofreciendo una alternativa para hacer la limpieza diaria más práctica y eficiente. Air Purifier AP10: para sumar tecnología al cuidado del ambiente en casa, el purificador reduce su precio de $16,499 a $10,724.35 pesos, con un 35 % de descuento.

para sumar tecnología al cuidado del ambiente en casa, el purificador reduce su precio de $16,499 a $10,724.35 pesos, con un 35 % de descuento. L40s Ultra CE: para quienes buscan automatizar las tareas del hogar, esta aspiradora robot pasa de $19,999 a $13,999.30 pesos, lo que representa un 30 % de descuento.

para quienes buscan automatizar las tareas del hogar, esta aspiradora robot pasa de $19,999 a $13,999.30 pesos, lo que representa un 30 % de descuento. H12 Pro FlexReach: la aspiradora en seco y húmedo estará disponible por $8,999.25 pesos, frente a su precio regular de $11,999, con un 25 % de descuento.

Además, quienes realicen sus compras con Tarjeta Liverpool podrán complementar estas promociones con opciones de 3, 6 y 9 meses sin intereses, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables.

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Amazon

Como parte de esta celebración, Amazon también se suma a los canales de venta en los que los consumidores podrán encontrar promociones especiales de Dreame durante septiembre. Dentro de esta oferta destacan:

Bladeless fan MF10: el ventilador sin aspas que permite refrescar una habitación completa en 4 minutos para 40 m 2 ofrecerá un descuento del 50 % pasando de $13,999 a $6,999.

el ventilador sin aspas que permite refrescar una habitación completa en 4 minutos para 40 m ofrecerá un descuento del 50 % pasando de $13,999 a $6,999. Safio Lock Turbo A10: para mantener la seguridad en el hogar, la cerradura inteligente para puerta principal también tendrá una oferta del 50 % para encontrarla de $7,999 a $3,999.

para mantener la seguridad en el hogar, la cerradura inteligente para puerta principal también tendrá una oferta del 50 % para encontrarla de $7,999 a $3,999. NAVO Care 1 InCam: sumando al cuidado interior, la cámara para interior inalámbrica estará disponible por $649, frente a su precio original $1,299, esto representa un 50 % de descuento.

sumando al cuidado interior, la cámara para interior inalámbrica estará disponible por $649, frente a su precio original $1,299, esto representa un 50 % de descuento. Automatic Pet Feeder PW10: y para las mascotas, el comedero automático con cámara HD ofrecerá una reducción en su precio, pasando de $6,599 a $3,559, lo que representa un descuento del 46%.

Dreame Month refleja también la evolución que ha tenido el portafolio de la compañía. Si bien la marca ha construido una sólida presencia a través de sus tecnologías de limpieza, su ecosistema continúa creciendo para integrar productos enfocados en distintas necesidades del consumidor. De esta manera, Dreame busca que la innovación tenga un papel cada vez más relevante en las actividades cotidianas, ya sea mediante tecnologías que automatizan la limpieza, equipos que facilitan el mantenimiento de diferentes superficies, productos para mejorar la calidad del aire o dispositivos que transforman las rutinas de cuidado personal.

Asimismo, la ampliación de su presencia en retailers como El Palacio de Hierro y Liverpool, junto con su disponibilidad a través de Amazon, permite además que la marca llegue a nuevas audiencias y ofrezca diferentes alternativas de compra a los consumidores mexicanos.

Con Dreame Month, la compañía celebra esta evolución ofreciendo durante septiembre una oportunidad para conocer y adquirir algunos de sus productos más destacados con promociones especiales, mientras continúa fortaleciendo su presencia y ampliando su ecosistema tecnológico en México.