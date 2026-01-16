Dreame amplía su alcance a literalmente cualquier producto electrodoméstico y ya no solamente aspiradoras robot

¿Quieres algo para tu hogar? Dreame tiene solución para todo

Dreame car, pet tracker and action camera
Dreame comenzó como una marca de aspiradoras robot, antes de añadir a su catálogo otros electrodomésticos enfocados en el aire, como aspiradoras manuales y secadores de pelo. Lleva en el mercado desde 2017/18, pero desde entonces se ha consolidado como un actor importante en estos mercados.

Lo que presentó Dreame en el CES 2026, sorprendió a propios y extraños y es que cuando uno vio que no solo traía aspiradoras wet and dry y aspiradoras robot, entonces fue muy claro el mensaje.

Tiene refrigeradores, lavavajillas, microondas y varios hornos. Tiene freidoras de aire, cafeteras y batidoras de pie. También tiene lavadora, secadora y vaporera. Tiene motosierra, cortasetos, cepillos de dientes eléctricos, afeitadoras, máquinas de luz pulsada intensa (IPL) y una máscara facial LED.

Todavía está en fase de prototipo, pero incluso había un coche estacionado de forma incongruente en el stand de Dreame.

Dreame products from CES 2026
La visión, según el comunicado de prensa, es evolucionar de una marca independiente de dispositivos inteligentes a un proveedor integral de estilos de vida conectados con un ecosistema que ahora abarca el hogar, el jardín, el aire libre y los desplazamientos. El eslogan es "Todos los sueños en un solo Dreame", lo cual no tiene ningún sentido.

¿Van demasiado rápido?

Hemos probado varios productos de Dreame y casi siempre han impresionado. Todo parece ir demasiado rápido y de demasiado alcance para haberse realizado con el cuidado y la experiencia necesarios, aunque siendo francos, los productos se veían de muy buena calidad. Aunque eso sí, todavía nos falta conocer a fondo la información de cada producto.

Anteriormente, las expansiones de categorías de Dreame tenían sentido. Por ejemplo, existe una combinación entre la mecánica de una aspiradora y la de un secador de pelo.

Cuesta trabajo ver esas habilidades que pudieran traducirse en máquinas de café o televisores, dos categorías que son muy específicas y que requieren conocimientos y habilidades especializadas para sobresalir. Lo mismo ocurre con cosas como los relojes inteligentes y las cámaras de acción. Pero. por supuesto hay que dar el beneficio de la duda. Esperamos poder probar esos productos pronto y sobretodo saber cuándo esa expansión de productos llegará a México.

