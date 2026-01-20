Dreame acaba de lanzar su mejor robot aspirador hasta la fecha. Aquí tienes tres mejoras del X60 con respecto a su predecesor

Dreame fabrica algunos de los mejores robots aspiradores del mercado, y pude echar un vistazo a su nuevo buque insignia en el CES 2026. El Dreame X60 Max Ultra Complete ya está disponible para reservar en Estados Unidos y cuenta con una serie de importantes mejoras con respecto a su predecesor. Teniendo en cuenta que ese modelo obtuvo una puntuación casi perfecta de 4,5 estrellas en nuestra reseña del Dreame X50, tengo muchas esperanzas puestas en esta versión actualizada.

El X50 es uno de los pocos robots aspiradores de Dreame que se exhibirán en el CES; otros modelos son el Cyber10 Ultra, con un brazo que puede recoger diferentes herramientas, y el Cyber X, que viene con una cápsula que le permite subir y bajar escaleras. (De hecho, estos llamativos robots ni siquiera fueron la parte más destacada de la presentación de Dreame: la marca aprovechó el CES para anunciar su expansión a un gran número de nuevas categorías tecnológicas, pero eso es otra historia).

Sin embargo, el X60 es el buque insignia y la opción más realista para la mayoría de las personas. Echemos un vistazo a las tres grandes mejoras con respecto al X50...

1. Es mucho más delgado

La característica principal en la que se centra Dreame es lo delgado que es el nuevo robot. Al igual que su predecesor, el Dreame X60 Max tiene un disco LiDAR montado en la parte superior que se puede retraer hasta quedar al ras con la parte superior del robot. Esto ocurre cuando el robot detecta que está entrando en un espacio de baja altura.

Sin embargo, el X60 es significativamente más delgado que el X50. Con el disco retraído, mide 7,95 cm de alto (en contraste, la versión anterior medía 8,9 cm). Eso lo sitúa entre los robots aspiradores más delgados del mercado, a la altura del Roborock Saros 10R, o incluso un poco más delgado.

¿Por qué es importante la altura? Porque afecta a los lugares donde el robot puede limpiar y a los que no. Por ejemplo, puede ser la diferencia entre que el robot pueda aspirar debajo del sofá o no. Esto supone una gran ventaja, ya que estos lugares inaccesibles suelen acumular polvo y también están fuera del alcance de las aspiradoras manuales, a menos que se realice una gran reorganización del mobiliario.

El cuerpo del X60 se ha adelgazado considerablemente y el disco LiDAR elevado se puede retraer (Image credit: Future)

2. Tiene un lavado a alta temperatura

Como la mayoría de las aspiradoras robotizadas de alta gama, la X60 cuenta con una base que puede limpiar las almohadillas de la mopa del robot. En este caso, Dreame ha aumentado la temperatura del lavado de la mopa hasta los 212 °F/100 °C, el punto de ebullición. La idea es que elimine cualquier resto de grasa y garantice que las almohadillas estén completamente limpias antes de la siguiente sesión de fregado. En comparación, el X50 podía limpiar hasta 80 °C, lo que sigue siendo una temperatura bastante alta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

3. Puede saltar por encima de umbrales aún más altos

El X50 introdujo el sistema ProLeap de Dreame: unas pequeñas patas que elevan el robot y le permiten cruzar escalones de hasta 6 cm de altura. En el X60, ese sistema se ha mejorado y ahora el robot aspirador puede superar obstáculos de hasta 8,8 cm.

Al igual que el diseño más delgado, esta mejora tiene como objetivo ampliar el número de lugares a los que puede llegar este robot. Si tienes un umbral especialmente alto, eso podría hacer que una habitación, o incluso toda una sección de tu casa, fuera inaccesible para el robot aspirador. Es decir, a menos que te tomes el tiempo de levantarlo manualmente cada vez para pasar el umbral, lo que en cierto modo anula la ventaja de no tener que intervenir que supone optar por un robot aspirador en primer lugar. Con el nuevo sistema ProLeap, el X60 puede moverse libremente, saltando escalones y obstáculos a su paso.

No hubo una demostración del sistema ProLeap del X60, pero aquí puedes ver la versión X60 en acción (Image credit: Future)

Grandes beneficios

Esas son las mejoras más importantes y destacadas, pero hay muchos más ajustes y cambios internos que podrían suponer una gran diferencia para ciertos usuarios. Por ejemplo, la base del X60 tiene un compartimento con doble solución, lo que significa que no solo puede dispensar limpiador de suelos normal, sino también una solución específica diseñada para eliminar los olores de las mascotas. Las funciones básicas también se han mejorado, y Dreame promete una navegación más rápida y respuestas más ágiles, sensores mejorados que pueden detectar cosas como pelo de mascotas y líquidos claros, y una succión más potente.

Por el momento, el X60 Max Ultra Complete solo está disponible en Estados Unidos. Ya se puede reservar en dreametech.com y se empezará a enviar a partir del 10 de febrero. Su precio de venta al público es de 1699,99 dólares (equivalente a unos 1260 libras esterlinas/2525 dólares australianos), pero sospecho que no se venderá habitualmente a ese precio: la oferta actual «super early bird» ofrece un descuento de 340 dólares y incluye accesorios, solución de limpieza y una garantía ampliada.

Dreame tiene una fuerte presencia en el Reino Unido y Australia, y preveo que el X60 llegará pronto a ambos mercados.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.