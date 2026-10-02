Amazon México anuncia el regreso de Mega Ofertas de Amazon Prime con descuentos de hasta 60%

¿Tienes múltiples productos en tu carrito de Amazon? De ser así, tal vez sea tiempo de desempolvarlo, pues la compañía anunció el regreso de "Mega Ofertas de Amazon Prime", un evento que reunirá miles de ofertas durante cinco días.

Del 6 al 10 de octubre, los clientes podrán encontrar descuentos de hasta 60% en millones de productos de 35 categorías como belleza, electrónicos, moda, hogar, juguetes y más.

Para los mexicanos, comprar bien es comprar con colmillo: comparar, buscar oportunidades y hacer rendir cada peso. Mega Ofertas de Amazon Prime llega para que los miembros Amazon Prime puedan llevar esa forma de comprar todavía más lejos, aprovechando no solo ofertas y promociones, sino también todo lo que ya tienen al alcance con su membresía.

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Durante cinco días, los miembros podrán descubrir qué pueden resolver con su membresía antes de buscar en otro lugar: desde encontrar ofertas relámpago y descuentos exclusivos, hasta beneficios de entrega, música, video, gaming y más.

“El cliente mexicano es un pequeño empresario de su propio dinero: investiga, compara y estira cada peso hasta obtener lo máximo posible. Mega Ofertas de Amazon Prime está diseñado exactamente para eso, para que ese esfuerzo tenga recompensa y cada cliente encuentre lo que necesita al mejor precio, desde quien busca renovar su sala hasta quien quiere surtir su despensa de la semana. Queremos que cada cliente sienta que esta tienda fue construida para él”, señaló Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Cinco días para comprar con colmillo

Durante las Mega Ofertas de Amazon Prime, los miembros Amazon Prime podrán descubrir nuevas ofertas cada día, las cuales se actualizarán tres veces al día, con una selección de cientos de miles de productos, vigentes hasta agotar existencias.

Y comprar con colmillo también significa hacer que el tiempo rinda. A lo largo de Mega Ofertas de Amazon Prime, los miembros Amazon Prime podrán recibir sus compras el mismo día en 14 ciudades, al día siguiente en más de 80 ciudades y, con Amazon Now, en tan solo 15 minutos. A esto se suma “Entrega en Horas”, disponible en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que permite recibir el mismo día los pedidos realizados antes de las 17:00 horas, sin costo adicional en compras mayores a $199.

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Y para quienes saben que comprar inteligente también es planear lo esencial, Mega Ofertas de Amazon Prime será una oportunidad para surtir la despensa. A través de Amazon Súper, los miembros Amazon Prime encontrarán más de 600,000 productos, desde alimentos de alacena, bebidas y suplementos hasta productos de belleza y cuidado personal. También podrán aprovechar opciones de ahorro para compras recurrentes: Suma y Ahorra ofrece hasta 10% de descuento al comprar cinco o más artículos elegibles, mientras que Planea y Ahorra permite programar entregas recurrentes con descuentos de hasta 10%.

Promociones bancarias participantes

Los miembros Amazon Prime también podrán aprovechar promociones bancarias participantes durante Mega Ofertas de Amazon Prime:

Hasta 25% de descuento con cupón bancario exclusivo para miembros Amazon Prime.

Hasta 24 meses sin intereses (MSI) con bancos participantes.

Una membresía que sigue dando más

Con Amazon Prime, los clientes tienen acceso a beneficios que combinan comodidad, entretenimiento y valor todos los días. Además de millones de ofertas exclusivas y oportunidades de ahorro, la membresía incluye envíos rápidos y gratuitos, así como acceso a Prime Video, Amazon Music, Amazon Luna y Alexa+.

Porque comprar con colmillo también es saber aprovechar lo que ya tienes. Para compras inteligentes, Primeramente Prime.