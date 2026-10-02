Aura ofrecerá 20% de descuento en su Carver Mat durante las Mega Ofertas de Amazon Prime

Amazon confirmó el regreso de las "Mega Ofertas de Amazon Prime" y Aura Frames no podía quedar fuera de este increíble evento de descuentos. Por ello, anunció un descuento del 20% en su modelo Carver Mat en sus dos colores, Gravel y Clay.

Cabe mencionar que la oferta es exclusiva para miembros Prime y estará disponible únicamente en Amazon México, a un precio de 2,874 pesos mexicanos, frente a su precio regular de 3,599 pesos mexicanos. La página del Carver Mat en Amazon mostrará el precio con descuento a partir del 6 de octubre.

(Image credit: Aura Frames)

El Carver Mat es la versión del popular Carver con un borde mate de textura similar a la de una marialuisa, que le da al marco un acabado más elegante y un mayor contraste a las imágenes. Tiene una pantalla HD de 10.1 pulgadas y se configura en menos de un minuto con la aplicación Aura Frames.

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(Image credit: Aura Frames)

Como todos los marcos Aura, ofrece almacenamiento ilimitado de fotos y videos sin suscripciones y permite que familiares y amigos envíen fotos al marco desde cualquier lugar, ya sea a través de la aplicación o desde Google Photos o iCloud. Esa misma aplicación gratuita ofrece otras funciones para disfrutar de las imágenes, como leyendas de texto, recortes y un escáner para digitalizar fotos impresas.

El descuento llega a tiempo para adelantar los regalos de fin de año: el Carver Mat viene en una caja de regalo y se puede precargar con fotos y un mensaje personal.