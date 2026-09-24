Amazon México estrena entregas al día siguiente para productos enviados desde Estados Unidos

!Atención¡ Sobre todo si eres de los que ama comprar cosas en Amazon, ya que sabemos que algunas veces lo que tanto deseamos solo está disponible con envió desde Estados Unidos, por ello, nos alegra compartirte que ahora los envíos al día siguiente desde el país vecino ya están disponibles.

Aunque es importante mencionar que solo aplica en algunos productos elegibles enviados desde Estados Unidos hacia a la Ciudad de México, Puebla y Toluca — marcando la primera vez que los clientes en estas ciudades pueden recibir selección internacional elegible en tan solo 24 horas. Los miembros de Amazon Prime disfrutan de envío internacional gratuito en todos los pedidos elegibles con entrega al día siguiente. El servicio ya está disponible para todos los clientes que compren en Amazon.com.mx .

El nuevo servicio cubre cientos de miles de productos en categorías como electrónica, hogar, belleza, moda y juguetes — todos enviados desde centros de envío en Estados Unidos y entregados al día siguiente a la puerta de los clientes. Con este lanzamiento, los clientes en el centro de México ahora pueden recibir productos enviados desde EE. UU. al día siguiente — transformando la experiencia de compra internacional para millones de clientes en las tres áreas metropolitanas más grandes de México. Un cliente en la Ciudad de México que ordene productos de belleza o la última tecnología enviados desde Estados Unidos puede recibirlos a la mañana siguiente — con la misma velocidad que esperaría de una compra nacional.

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La mejora en velocidad está impulsada por infraestructura logística dedicada que conecta la red de centros de envío de Amazon en EE. UU. directamente con el centro de México, con operaciones diarias que aseguran una promesa consistente de entrega al día siguiente para productos elegibles. La red de entrega de última milla de Amazon se encarga de la entrega final a clientes en las tres ciudades.

"Nuestros clientes en México siempre han valorado la selección de Estados Unidos disponible en Amazon — y ahora, por primera vez, pueden tenerla en su puerta al día siguiente," afirmó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México. "Los miembros de Amazon Prime obtienen aún más valor de su membresía: lo mejor de Estados Unidos, en 24 horas, con envío internacional gratuito."

El lanzamiento refuerza el valor de Amazon Prime en México. Los miembros de Amazon Prime reciben envío internacional gratuito en artículos elegibles para entrega al día siguiente enviados desde EE. UU. — además de los beneficios existentes que incluyen envío doméstico gratuito en millones de artículos, acceso a Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, ofertas exclusivas y beneficios con Rappi incluyendo entregas gratuitas ilimitadas de restaurantes. Para los clientes que aún no son miembros de Amazon Prime, la nueva velocidad de entrega al día siguiente está disponible con tarifas de envío estándar.

Los clientes en Ciudad de México, Puebla y Toluca verán la nueva promesa de entrega al día siguiente reflejada en Amazon.com.mx con el mensaje: "Entrega GRATIS desde EE. UU. — mañana."

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Los clientes pueden comenzar a comprar productos elegibles enviados desde EE. UU. con entrega al día siguiente ahora en Amazon.com.mx o a través de la aplicación de Amazon México.