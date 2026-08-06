Segway acelera su expansión en México con nuevos productos y una estrategia de crecimiento

¡Atención! Una nueva etapa de micromovilidad eléctrica llega a México de la mano de Segway y su estrategia comercial, fortalecimiento de la red de distribuidores y la incorporación de nuevas categorías. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Hace más de 20 años, Segway irrumpió en la escena de movilidad en México con soluciones utilizadas por cuerpos de seguridad, operadores turísticos y servicios especializados. Hoy, Segway la compañía No 1 en Ventas dentro de la categoría y con presencia en más de 100 países, nos demuestra bajo su lema Ride Better que el plan siempre es salir a rodar, invitando a transformar el tráfico cotidiano en paseos divertidos con libertad en cada movimiento a través de una propuesta renovada de vehículos que combinan innovación tecnológica, seguridad y diseño.

El crecimiento de la movilidad eléctrica individual, la evolución regulatoria y la transformación de los hábitos de desplazamiento urbano, posicionan a México como un mercado estratégico para Segway. La compañía buscará afianzar su presencia mediante una estrategia integral de comunicación, alianzas comerciales y una oferta de productos diseñada para acompañar la evolución de la micro movilidad, promoviendo siempre la seguridad, la innovación y una mejor experiencia de conducción.

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Con el objetivo de consolidar la expansión e incrementar el portafolio de productos y categorías en territorio nacional, Segway anunció la incorporación de Édgar Suárez, visionario líder con más de 10 años en posiciones estratégicas dentro de la industria de la movilidad tradicional y eléctrica en México, en firmas como Mercedes-Benz, MG Motor y su más reciente gestión al frente de Zeekr I Lynk & Co del conglomerado chino Geely.

Suárez, quien cuenta con una reconocida trayectoria en una de las industrias más dinámicas del país impulsará la expansión y conexión de la marca con nuevas generaciones de usuarios que buscan una movilidad más inteligente, divertida y sustentable.

"El mercado de la micromovilidad en México está viviendo un momento de transformación clave, y en Segway tenemos la tecnología, el portafolio y la visión para ser el aliado número 1 que las metrópolis necesitan.

Asumo este liderazgo con el compromiso de fortalecer nuestra red de distribución, consolidar alianzas clave y acercar soluciones de electromovilidad que destaquen por su confiabilidad, diseño e innovación.

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Queremos que cada aventurero urbano encuentre en nuestro portafolio la mejor alternativa para renovar su forma de moverse", afirmó Édgar Suárez, Country Manager de Segway México.

Dentro de su portafolio comercial en el país, la firma destaca tres productos insignia diseñados para encajar con distintos estilos de vida, desempeño y diversión urbana:

Segway ZT3 Pro Scooter Eléctrico:

(Image credit: Segway)

Un scooter eléctrico dos en uno, diseñado tanto para la vida urbana como para aventuras todoterreno.

Segway Max G3 Pro Scooter Eléctrico:

(Image credit: Segway)

Un scooter eléctrico de alto rendimiento diseñado para adultos y adolescentes que buscan potencia, velocidad y autonomía.

Segway GoKart Pro 2:

(Image credit: Segway)

Un innovador carrito eléctrico 3 en 1 que te permite conducir, jugar o pasear gracias a sus diferentes modos, es compatible con PC y puedes usarlo como un simulador de videojuegos.

Actualmente, Segway México cuenta con 7 diferentes productos dentro un portafolio integral de movilidad en tres distintas categorías: Scooter Eléctrico - Scooter para niños y Go Kart.