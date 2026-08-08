Kia EV3 2027 ya está a la venta en México: precio, autonomía y versiones

¡México está de fiesta! Kia anunció el inicio de ventas del nuevo K3 2027 en nuestro país. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Kia EV3 es un SUV subcompacto 100% eléctrico que fue nombrado World Car of The Year 2025, es orgullosamente fabricado en la planta de Kia en Nuevo León y llega a México en dos versiones; EX y SXL.

En cuanto a diseño, EV3 adopta la filosofía “Opposites United”, caracterizada por trazos geométricos y superficies fluidas. En la parte frontal destaca la evolución del frontal “Tiger Face”, complementado por la firma luminosa LED (DRL) Star Map y manijas retráctiles automáticas integradas a la carrocería para mejorar el rendimiento aerodinámico. Su silueta resalta por un pilar C ensanchado, efecto visual de techo flotante, spoiler trasero con luz de freno LED integrada y barras en el techo.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Sus dimensiones son de 4,300 mm de largo total, 1,850 mm de ancho, 1,560 mm de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 2,680 mm. Estas dimensiones, junto al hecho de estar fabricado sobre la arquitectura dedicada para vehículos eléctricos, Electric Global Modular Platform (e-GMP) de 400V, le confieren una sobresaliente habitabilidad con espacio para cinco pasajeros.

El nuevo Kia EV3 2027 es impulsado por un motor eléctrico ubicado en el eje delantero (FWD), el cual entrega una potencia de 201 HP (150 kW) y 209 lb-pie de torque. Dependiendo de la versión, este propulsor se acopla a baterías de Ion-Litio (NMC) de diferente capacidad, por su parte el puerto de carga es tipo NACS.

La versión EX está alimentada por una batería de Ion-Litio con capacidad de 58.3 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 436 km según el ciclo WLTP. La suspensión delantera es de geometría McPherson y la trasera es Multi-Link, por su parte, los rines son de aluminio de 17 pulgadas.

En este caso el tiempo de recarga en corriente alterna (AC) estimado es de 5 horas y 20 minutos. Mientras que, en estaciones de carga rápida de corriente directa (DC), pasa del 10 al 80% en 29 minutos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El equipamiento de la versión EX está compuesto por una pantalla panorámica segmentada de casi 30” (12.3” + 5.3” + 12.3”), cargador inalámbrico para teléfonos móviles, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como la plataforma de servicios de conectividad Kia Connect con actualizaciones remotas (OTA) y Digital Key, entre otros, modos de manejo (Eco, Normal, Sport y Snow), paletas al volante y selector E-Shift (SBW).

En materia de seguridad, desde la versión EX incorpora seis bolsas de aire, asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) dentro de las que destacan Control de crucero inteligente con función Stop & Go (SCC), Asistente de evasión de colisión frontal con función de giro (FCA & FCA JX) y Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA).

(Image credit: Kia)

Por su parte, el Kia EV3 en su versión SXL incorpora una batería de rango extendido de 81.4 kWh que le permite recorrer hasta 605 km de acuerdo al ciclo WLTP.

La recarga en corriente alterna (AC) requiere un tiempo estimado de 7 horas y 20 minutos, mientras que en carga rápida de corriente directa (DC) son necesarios 31 minutos para pasar del 10 al 80%.

En cuanto al equipamiento, adiciona rines de 19”, techo panorámico corredizo, faros delanteros cúbicos de proyección LED con luces dinámicas de bienvenida (DWL), vestiduras en piel sintética, asientos delanteros con ventilación y calefacción, acompañados por ajuste eléctrico con soporte lumbar y memorias de posición para el conductor, así como sistema de audio premium Harman/Kardon de ocho bocinas.

El apartado de seguridad, la versión SXL agrega un par de ADAS al agregar FCA 2.0 (Evasive y Lane).

El Kia EV3 2027 se ofrece en cuatro tonos exteriores (Snow White Pearl, Frost Blue, Morning Haze e Interstellar Gray) e incluye la garantía de la marca de 7 años o 150,000 km para el tren motriz, así como 8 años o 160,000 km para la batería de Ion-Litio.

Kia EV3 ya se encuentra disponible en la red de distribuidores Kia de todo el país. Los precios para el mercado mexicano son:

EV3 EX: $689,700

EV3 SXL: $767,700.00

“Kia EV3 2027 simboliza la nueva era de movilidad eléctrica de la marca en México. Este modelo no solo amplía nuestro portafolio con una propuesta tecnológica y de alto desempeño, sino que también marca un hito al convertirse en nuestro primer vehículo 100% eléctrico producido en el país. Con Kia EV3, acercamos la electrificación a un amplio espectro de consumidores a través de innovación, diseño y una experiencia conectada” afirma Kisoo Kim, Chief Sales Officer de Kia México.