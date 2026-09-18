Kia presenta el PV7, un vehículo eléctrico pensado para el trabajo y los negocios

La IAA Transportation 2026 se convirtió en el escenario perfecto para presentar el nuevo Kia PV7, ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Cabe mencionar que se trata del segundo modelo de la gama de vehículos comerciales 100% eléctricos Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia, así que PV7 fortalece la presencia de la marca en el segmento de vehículos comerciales ligeros.

Disponible en versiones carga (Cargo) y pasajeros (Passenger), Kia PV7 combina un eficiente desempeño eléctrico, una amplia versatilidad interior y tecnología conectada para responder a una gran diversidad de necesidades comerciales y de movilidad.

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Desarrollado sobre la arquitectura E-GMP.S, exclusiva para los PBV de Kia, el PV7 incorpora un piso completamente plano que maximiza el espacio disponible y la flexibilidad de configuración. Además, integra soluciones enfocadas en la productividad que permiten a los clientes optimizar sus operaciones diarias y mejorar el desempeño de sus negocios.

Kia iniciará la comercialización de PV7 en Corea del Sur y Europa durante 2027, mientras que la llegada a otros mercados y la introducción de nuevas variantes se realizará de manera gradual en etapas posteriores.

“PV7 representa el siguiente paso en nuestro camino hacia la movilidad personalizada, aprovechando las bases establecidas por PV5”, señaló Ho Sung Song, President and CEO de Kia. “Al integrar hardware desarrollado para aplicaciones específicas, software adaptado a las necesidades de los negocios y servicios PBV dedicados, PV7 va más allá del vehículo para ofrecer una solución empresarial integral que ayuda a los clientes a lograr mayor productividad, flexibilidad y valor a largo plazo.”

La propuesta de valor de PV7 se sustenta en tres pilares orientados a las necesidades de los negocios: hardware, software y servicio.

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En materia de hardware, Kia PV7 aprovecha la arquitectura E-GMP.S, desarrollada a partir de la experiencia de la marca en vehículos eléctricos, así como el sistema Flexible Body System, que permite ofrecer una amplia variedad de carrocerías, configuraciones y conversiones adaptadas a diferentes operaciones. Gracias a esta versatilidad, PV7 puede configurarse como una herramienta a la medida de cada negocio, brindando la flexibilidad necesaria para responder a requerimientos específicos.

En cuanto al software, Kia pone a disposición de los clientes el Kia Business Solutions Portal, una plataforma diseñada para facilitar la administración de flotillas, la gestión de carga, el mantenimiento y las operaciones cotidianas. Asimismo, el Fleet Management System (FMS) estandarizado y las APIs de datos obtenidos gracias a que el vehículo siempre está conectado, configuradas de acuerdo con las necesidades operativas de cada cliente, permiten mejorar la visibilidad de las flotillas y aumentar la eficiencia de las operaciones.

Complementando esta propuesta, Kia ofrece servicios especializados para análisis del Uptime, orientados a maximizar la disponibilidad de los vehículos mediante monitoreo en tiempo real, diagnósticos predictivos y una gestión proactiva del mantenimiento. En conjunto, estas soluciones conectadas buscan minimizar interrupciones operativas y reforzar el compromiso de la marca con la excelencia en el servicio.

Por su parte, el programa Business-Tailored Service de Kia se enfoca en servicios específicos para la gama PBV, diseñados para brindar soporte especializado a distintos tipos de operaciones comerciales, reducir el costo total de propiedad y mantener altos niveles de disponibilidad de los vehículos.

Como parte de esta visión centrada en la productividad y la eficiencia operativa, Kia desarrolló las capacidades eléctricas de PV7 no únicamente para cumplir con los requerimientos regulatorios, sino para convertirlas en herramientas que impulsen la innovación empresarial y aporten beneficios tangibles a las operaciones de sus clientes.

Tren motor y autonomía: PV7 estará disponible con baterías de níquel-cobalto-manganeso (NCM) de 71.5 kWh y 96.2 kWh. Dependiendo del mercado y la configuración elegida, el sistema de propulsión eléctrico entrega hasta 200 kW de potencia y 310 lb-pie de torque a las ruedas delanteras. La tracción delantera será de serie, mientras que una variante con tracción integral se incorporará posteriormente a la gama. En su configuración para carga de largo alcance, PV7 ofrece más de 460 kilómetros de autonomía 100% eléctrica bajo el ciclo WLTP, brindando la capacidad necesaria para responder a las exigencias de distintas operaciones comerciales.

Carga rápida: Gracias a su arquitectura eléctrica de 800V, PV7 puede recargar la batería del 10 al 80% en aproximadamente 25 minutos utilizando un cargador rápido de corriente directa DC de 350 kW, contribuyendo a minimizar los tiempos de inactividad y maximizar la disponibilidad operativa. Por primera vez en un vehículo Kia, PV7 incorpora además dos puertos de carga: un puerto frontal compatible con carga AC/DC y, de manera opcional, un segundo puerto AC ubicado en la parte lateral trasera. Esta configuración ofrece una mayor flexibilidad para adaptarse a distintos entornos de estacionamiento e infraestructuras de recarga.

Experiencia conectada: La conectividad desempeña un papel clave dentro de la propuesta de valor de PV7. A través de la plataforma Pleos Connect, desarrollada sobre Android Automotive OS, los usuarios disfrutan de una experiencia digital similar a la de un smartphone, con navegación conectada, configuraciones flexibles de pantalla, un marketplace abierto de aplicaciones con soluciones propias y de terceros, así como actualizaciones remotas over-the-air (OTA). La plataforma también integra Gleo AI, un asistente de voz impulsado por inteligencia artificial que permite gestionar funciones del vehículo, navegación y mensajería mediante comandos de lenguaje natural.

Capacidades EV para el trabajo: Más allá de la movilidad eléctrica, PV7 incorpora tecnologías diseñadas para generar valor en el entorno laboral. La función Vehicle-to-Load (V2L) permite suministrar energía a herramientas, equipos de trabajo y otros dispositivos mediante conexiones disponibles tanto en el interior como en el exterior. Asimismo, el modo de conducción específico heavy-load optimiza el comportamiento dinámico de la versión Cargo al adaptarse a diferentes niveles de carga, contribuyendo a mantener un desempeño estable incluso en condiciones operativas más exigentes.

¿Cuáles son las principales diferencias entre PV7 Cargo y PV7 Passenger?

Kia PV7 Cargo: Diseñado para logística, entregas, flotillas y operaciones de pequeñas y medianas empresas, PV7 Cargo estará disponible globalmente con configuraciones para dos y tres ocupantes y prioriza capacidad, accesibilidad y eficiencia.

El modelo Cargo Long ofrece hasta 6.1 m³ de volumen de carga, bajo el estándar VDA, mientras que Cargo High Roof alcanza hasta 8.0 m³. La capacidad máxima de carga útil es de 1,165 kg para la versión Long y 1,200 kg para la Compact. El modelo Long cuenta con una altura de acceso al área de carga de 550 mm y espacio para transportar hasta tres pallets de 800 × 1,200 mm (estándar europeo). El modo heavy-load driving mode adapta el desempeño del vehículo a las diferentes condiciones de carga, ayudando a mantener la estabilidad cuando se transportan cargas pesadas.

Los materiales del piso pueden adaptarse a diferentes aplicaciones y los clientes podrán elegir entre una puerta trasera doble full-open twin-swing tailgate, que facilita las operaciones de carga en espacios reducidos, o bien, un portón trasero convencional de apertura hacia arriba lift-up tailgate.

Kia PV7 Passenger: Diseñado para transporte de personal, servicios de transporte, turismo y uso familiar, PV7 Passenger combina confort con una gran versatilidad. Tiene capacidad para hasta nueve ocupantes a nivel global y hasta once en Corea, con diferentes configuraciones de asientos para responder a diversas necesidades de pasajeros y operación.

La versión de siete pasajeros está equipada con Long-Rail Easy Remove Seats, que permiten configurar el interior de distintas maneras según las necesidades del cliente. La versión de nueve pasajeros estará disponible con o sin una cuarta fila de asientos, ofreciendo mayor flexibilidad para diferentes requerimientos de transporte y operación.

El sistema de climatización trasero incrementa el confort de los pasajeros, mientras que entre el equipamiento disponible se incluyen puertos de carga USB-C de 100 W y distintas soluciones de almacenamiento.

¿Cuándo y dónde estará disponible el Kia PV7?

Los modelos PV7 Passenger y Cargo tienen previsto su lanzamiento en Corea y Europa durante la segunda mitad de 2027. Posteriormente se incorporarán mercados adicionales, nuevas variantes y modelos de conversión.