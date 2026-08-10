No, Tesla no creó este extraño auto solar inspirado en el Cybertruck: este proyecto de vehículo solar respaldado por BMW utiliza los rayos del sol para desplazarse gratis

Se afirma que el Deep Orange 17 genera más electricidad de la que consume

El proyecto, respaldado por BMW, utiliza 1,700 celdas fotovoltaicas

El prototipo se basa en un trayecto diario promedio de 12 millas

Un equipo de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, ha creado un vehículo eléctrico pequeño y liviano que, según afirman, puede generar más energía de la que consume durante un día típico de conducción urbana.

Bautizado como Deep Orange 17, este prototipo de forma cuadrada —que, si entrecierras bien los ojos, se parece un poco a un Tesla Cybertruck modificado— cuenta con más de 1,700 celdas fotovoltaicas capaces de producir la carga suficiente para cubrir un trayecto diario típico de 12 millas.

El vehículo, totalmente funcional, pesa solo 1,212 libras / 550 kg y está fabricado principalmente con aluminio, fibra de carbono y juntas metálicas impresas en 3D, todo ello alrededor de una estructura de acero.

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Su forma cuadrada ha sido diseñada para que los paneles fotovoltaicos puedan colocarse de manera que maximicen su exposición al sol cuando el vehículo está en movimiento, estacionado e incluso cuando está atrapado en el tráfico.

(Image credit: BMW/Clemson University)

Desarrollados en colaboración con el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE) de Friburgo, Alemania, los paneles solares cuentan con un diseño innovador que permite seguir generando energía incluso cuando algunas partes de los paneles están a la sombra. El recubrimiento naranja forma parte de una película resistente que ayuda a protegerlos.

Según BMW, que respalda el proyecto, las celdas generan suficiente energía en un día soleado para alimentar al pequeño vehículo eléctrico por hasta 31 millas. Eso significa que puede generar más del doble de la energía que necesita para completar el trayecto diario promedio de bajo kilometraje que promocionan sus fabricantes.

Si bien la mayor parte de la energía proviene de los paneles fotovoltaicos, el equipo de 16 ingenieros también integró frenado regenerativo y se inspiró para el exterior en las características aerodinámicas del pez cofre, cuyo cuerpo aerodinámico reduce naturalmente la resistencia al aire al tiempo que mantiene el volumen interior, al parecer.

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Sorprendentemente, el proyecto no presenta un interior de prototipo austero. Se le ha equipado con Apple CarPlay y Android Auto, así como con indicadores digitales que ofrecen telemetría del vehículo en tiempo real y lecturas sobre la generación de energía solar.

Inspirando a la próxima generación

(Image credit: BMW/Clemson University)

El director del proyecto, Anshul Karn, explicó que es poco común que un estudiante de maestría tenga la oportunidad de experimentar el proceso completo de desarrollo de un prototipo de vehículo, y para eso precisamente está diseñado Deep Orange.

Por supuesto, no vamos a ver de repente a BMW poner esto en producción, pero los fabricantes de vehículos eléctricos ya están barajando la idea de los paneles solares como una forma de ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos.

Nissan, por ejemplo, equipó a principios de este año un modelo Ariya con 3,8 metros cuadrados de paneles solares personalizados que podrían agregar 23 km (alrededor de 14 millas) de autonomía adicional en un día soleado y luminoso.

Ya en 2019, Hyundai se convirtió en el primer fabricante en lanzar un auto con un sistema de carga solar en el techo al incorporar esta tecnología a su Sonata Hybrid, mientras que el Ioniq 5 estuvo disponible en algunos mercados con un techo de carga solar.

En este momento, la tecnología es costosa dada la limitada autonomía que puede proporcionar, pero proyectos como Deep Orange podrían llegar a influir en el transporte urbano más pequeño y liviano, que podría aprovechar fácilmente la energía del sol como fuente de energía "gratis".

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