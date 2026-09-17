Volkswagen establece tres récords mundiales con un viaje de 1,277 kilómetros en su auto “casi de producción” más eficiente, y podría ser el avance en baterías que los vehículos eléctricos necesitan

El proyecto "Mission Efficiency" presenta el XL1, un vehículo ultraeficiente con un consumo de 313 mpg

Se basa en la misma arquitectura básica que el nuevo ID Polo

El concepto mejora drásticamente la eficiencia del vehículo de producción

Volkswagen ha establecido tres récords mundiales con lo que considera el “auto eléctrico cercano a producción más eficiente” hasta la fecha. Su Mission Efficiency, basada en el ID Polo, registró un impresionante consumo promedio de batería de 6.89 kWh/100 km durante un recorrido por carretera de 794 millas (o 1,278 km) desde Wolfsburg, pasando por Poznań, en Polonia, y Olomouc, en República Checa, antes de terminar en la capital de Austria, Viena.

Para quienes están más acostumbrados a medir el consumo en millas por kilowatt-hora, el vehículo ultraeficiente de VW registró 8.27 millas por kilowatt-hora (expresado como mpkWh) durante el recorrido de 794 millas, y hasta 9.02 mpkWh si se descuenta la energía perdida durante la carga.

Para conseguirlo, el vehículo Mission Efficiency primero tuvo que establecer un récord mundial en el campo de la aerodinámica, al alcanzar un coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd) de 0.158, un nuevo récord para autos homologados para circular en carretera.

Su segundo récord mundial es un poco más complicado, pero el consumo promedio de 6.48 kWh/100 km durante el llamado “recorrido ideal”, en el que se mantuvo una velocidad promedio de 68 km/h y elementos como el aire acondicionado permanecieron apagados, fue suficiente para obtener el título.

Por último, Volkswagen afirma que la combinación de todos estos elementos convierte al ID Polo modificado en el auto eléctrico “cercano a producción” más económico de su categoría.

A pesar de haber batido récords, el Mission Efficiency no es muy diferente del ID Polo estándar que se encuentra actualmente a la venta.

Combina el motor de 114 hp montado en la parte delantera del modelo de entrada con la batería de la versión tope de gama, aunque en este caso la capacidad utilizable del paquete aumenta hasta alrededor de 54 kWh al reducir su margen de seguridad.

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(Image credit: Volkswagen)

La carrocería es más larga y más baja, el eje trasero se ha adelgazado y la parte inferior de la carrocería se ha cubierto por completo para mejorar la eficiencia aerodinámica.

Al igual que el XL1 de 2013, que batió récords al lograr más de 300 millas por galón con su diminuto tanque de diésel, la carrocería también presenta un estrechamiento extremo en forma de lágrima en la parte trasera y ruedas traseras cubiertas.

Los ingenieros podrían haber ido más allá sometiendo al ID Polo a una dieta drástica, pero la empresa quiso mantenerlo lo más cercano posible al modelo de producción. Como resultado, el vehículo pesa en realidad poco menos de 50 kg más que el modelo estándar, a pesar de ser más grande en general.

Dicho esto, Volkswagen eliminó la cámara digital de retroceso y otros accesorios que pudieran consumir energía para aumentar la eficiencia general, mientras que se espera que un techo solar genere hasta 370 W de potencia en un día soleado para ayudar a suministrar energía a gran parte de los componentes electrónicos del interior.

La solución son los vehículos eléctricos más eficientes

(Image credit: Volkswagen)

Para los fabricantes puede resultar tentador recurrir a paquetes de baterías cada vez más grandes para aumentar las cifras oficiales de autonomía y tratar de reducir los efectos de la ansiedad por la autonomía, pero esto generalmente solo sirve para crear, a largo plazo, un vehículo más grande, pesado y costoso.

El reciente trabajo de Volkswagen para establecer récords quizá no se traduzca directamente en un vehículo de producción que tenga el mismo aspecto que el Mission Efficiency, pero el hecho de que haya utilizado un modelo real como punto de partida demuestra lo en serio que se está tomando la implementación de pequeñas mejoras que pueden tener un enorme impacto en la autonomía general.

Los autos eléctricos pequeños con paquetes de baterías más compactos, pero con cifras de eficiencia impresionantes, de repente se convierten en una opción mucho menos intimidante para los propietarios, ya que los clientes podrán acercarse mucho más a las cifras oficiales de autonomía declaradas de lo que pueden hacerlo actualmente.

Durante una entrevista con Autocar, Christoph Riechel, responsable de innovación de Volkswagen, señaló que elementos como las entradas de aire activas del Mission Efficiency e incluso una tablet de infoentretenimiento desmontable podrían ser características que la compañía lleve a producción para reducir el peso y aumentar el kilometraje entre paradas de carga.

Riechel también reveló que durante una prueba controlada en Ehra-Lessien, el fabricante de automóviles logró una autonomía de 821 km —o 510 millas— a una velocidad promedio de 68 km/h. Eso representa un aumento de 227 millas respecto a la autonomía oficial de 283 millas del ID Polo bajo el ciclo WLTP.

Si Volkswagen implementa siquiera la mitad de los aprendizajes obtenidos de este proyecto, podríamos estar ante un aumento teórico de autonomía de entre 50 y 100 millas o incluso más, todo sin tener que incrementar el tamaño del paquete de baterías ni el costo para el consumidor.

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