Olvídate de la recarga rápida de autos eléctricos: dos grandes empresas del sector se están uniendo para convertir las "estaciones automatizadas de cambio de baterías" en una forma de tener un auto completamente cargado en menos de tres minutos

Los gigantes chinos de los vehículos eléctricos, Nio y Geely, están uniendo fuerzas para implementar estaciones automatizadas de cambio de baterías para sus autos

El sistema de cambio de baterías reemplaza todo el paquete de baterías del vehículo eléctrico en tan solo 3 minutos, según afirman, en lugar de tener que esperar a que se cargue la batería

Estas dos grandes empresas del mercado podrían ayudar a acelerar la implementación de la nueva tecnología

Geely Holding Group —la empresa matriz de Geely Auto Group, Zeekr Group, Volvo y Lotus Cars— ha firmado recientemente un acuerdo para adquirir una participación del 30 % en Nio Power, una empresa de intercambio de baterías para vehículos eléctricos que promete proporcionarle a tu auto una batería nueva y completamente cargada en cuestión de minutos cuando se te esté acabando la carga.

A diferencia de las estaciones de recarga tradicionales para vehículos eléctricos, que requieren que los clientes se detengan, conecten el vehículo y esperen entre unos 10 minutos (con los escasos cargadores de megavatios que existen) y más de una hora en los cargadores más lentos, el innovador servicio de intercambio de baterías de Nio simplemente reemplaza todo el paquete de baterías.

Actualmente compatibles solo con la gama de vehículos eléctricos de Nio, las estaciones de intercambio de baterías parecen pequeños garajes automatizados, donde el conductor ingresa, sigue las instrucciones y espera unos tres minutos a que se coloque de manera autónoma un paquete completamente cargado en la parte inferior del vehículo.

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Los paquetes agotados pueden cargarse luego a una tarifa mucho más baja, a menudo durante horas de menor demanda y con energía renovable, lo que reduce la carga sobre la red eléctrica y el costo de la recarga.

(Image credit: Nio)

Para aprovechar el sistema, los propietarios suelen arrendar la tecnología de la batería mediante pagos mensuales, lo que en la práctica significa que nunca son dueños del paquete de baterías en sí, pero pueden disfrutar de una de las “recargas” de vehículos eléctricos más rápidas disponibles actualmente.

El acuerdo con Geely, que es complejo y aún requiere aprobación regulatoria, implicaría que Nio canjeara parte de su negocio de recarga por una participación en el negocio de tecnología de intercambio de baterías de Geely, que es su propio competidor.

Esto ocurre casi cinco años después de que Nio anunciara sus planes de abrir su red de intercambio de baterías a otros fabricantes, y de que numerosos fabricantes de vehículos eléctricos insinuaran que un estándar conjunto para las baterías podría ayudar a acelerar rápidamente su implementación a nivel mundial.

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Según Electrek, Geely firmó una alianza estratégica con Nio en noviembre de 2023 para el intercambio de baterías, pero este es el primer acuerdo que involucra activos y efectivo.

Un desarrollo lento

(Image credit: Nio)

Nio Power anunció en febrero de este año que había superado los 100 millones de intercambios de baterías desde el lanzamiento de su servicio, con unas 3,790 estaciones de intercambio operativas en ese momento.

La mayoría de ellas se encuentran en China, pero Nio ha tenido éxito en algunas regiones de Europa, especialmente en Escandinavia, donde tanto su SUV EL6 como su ET5 Touring Estate han registrado ventas considerables.

Es probable que la inversión de Geely Holding Group acelere el despliegue de soluciones de cambio de baterías para su enorme flota de vehículos comerciales en China, que podría decirse que es el mercado más grande y rentable para el cambio de baterías, ya que cualquier tiempo de inactividad de la flota debido a la recarga de vehículos eléctricos puede afectar negativamente a las utilidades.

Dicho esto, los informes sugieren que ambas empresas planean desarrollar conjuntamente tecnologías y estándares unificados para el cambio de baterías, lo que podría dar lugar a que haya más modelos de Geely disponibles que sean compatibles.

Dada la creciente popularidad de los vehículos eléctricos de Geely fuera de China, un aumento en el número de vehículos eléctricos en las calles con la tecnología necesaria para el intercambio de baterías podría llevar a una expansión mucho más rápida del servicio en los mercados globales.

Puede que Geely y Nio no sean nombres muy conocidos en este momento, pero ambas venden muchos autos y están impulsando su crecimiento a nivel mundial; contar con su respaldo conjunto para el intercambio casi instantáneo de baterías podría significar que obtener una batería nueva al 100 % en tu vehículo eléctrico finalmente sea tan rápido como llenar un tanque de combustible.

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