Reviven una laptop gamer Razer Blade 16 con un enorme sistema de refrigeración fabricado con una caja de almacenamiento y evitan una costosa reparación

Un usuario de Reddit improvisó una nueva solución de enfriamiento para su Razer Blade 16

Se trataba de una solución alternativa ante un disipador de calor dañado cuya reparación, según Razer, costaría 2,500 libras esterlinas

El enfriador está fabricado con una caja de plástico para almacenamiento y ha recibido elogios de los gamers en Reddit; sin embargo, ten cuidado al intentar cualquier proyecto de bricolaje de este tipo

"Eso no es un sistema de refrigeración para laptop… ¡eso sí que es un sistema de refrigeración para laptop!", como dice la famosa frase inspirada en Cocodrilo Dundee. En este caso, la solución de refrigeración personalizada que se muestra en Reddit realmente tiene un tamaño que da miedo.

Wccftech detectó la historia de un usuario de Reddit en Reino Unido, propietario de una laptop Razer Blade 16 cuyo disipador de calor se rompió. Esto dejó el equipo prácticamente inservible y obligaba a pagar £2,500 (unos $3,300 dólares / AU$4,800) para reemplazar el disipador, ya que el procedimiento también requería instalar una nueva tarjeta madre. Como era de esperarse, el propietario no estaba dispuesto a gastar tanto dinero en la reparación.

Así que dejó la laptop guardada durante un año antes de decidirse a repararla por su cuenta y fabricar un nuevo sistema de refrigeración. Como puedes ver en la imagen de arriba, el resultado es bastante impresionante.

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El usuario de Reddit sustituyó el disipador de cobre y «le puso un sistema de refrigeración líquida». En este caso, el sistema consiste en una caja con tuberías conectadas a la laptop para gaming.

Según explica, todavía no ha podido probar el equipo mientras juega para comprobar si esta solución de refrigeración líquida tan poco convencional consigue mantener la Razer Blade 16 funcionando correctamente durante una partida. Sin embargo, asegura que la laptop ha permanecido encendida en reposo durante media hora sin problemas. Por ahora, no puede probarla a fondo porque olvidó su contraseña de Windows, por lo que necesita reinstalar el sistema operativo.

¿El costo total de la reparación? £100 (unos $130 dólares / AU$190), utilizando componentes comprados en Amazon. Por supuesto, Razer quería cobrarle 25 veces esa cantidad.

La bondad caótica

(Image credit: Pristine-Valuable775 on Reddit)

Evidentemente, hay varias advertencias importantes que conviene tener en cuenta. La principal es que se necesitan buenos conocimientos técnicos para realizar una reparación como esta. Además, la forma en que se implementó este sistema de refrigeración parece bastante precaria, por decirlo suavemente. El enorme depósito de refrigerante está fabricado con lo que parece ser una caja de plástico para almacenar objetos, con enchufes y cables colocados de manera improvisada sobre ella. Como señala uno de los comentaristas, es una solución bastante "caótica", aunque en este caso se trata de un caos positivo, pues ha conseguido devolverle la vida a una laptop para gaming que ya no funcionaba.

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Por supuesto, sería posible ordenar un poco la caja y el montaje en general. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que las tuberías del refrigerante tengan una fuga, lo que sí podría acabar definitivamente con la laptop de Razer. Además, está claro que esta configuración hace que el equipo deje de ser portátil, pero supongo que eso es preferible a tener una computadora que no funciona.

En general, se trata de un logro sorprendente, pero no puedo insistir lo suficiente en que no recomendaría intentar algo así por cuenta propia. Será interesante ver si el usuario de Reddit publica una actualización para confirmar qué temperaturas registra la Blade al ejecutar videojuegos exigentes para PC o al realizar una prueba de rendimiento de estrés.

Como comenta entusiasmado uno de los usuarios de Reddit que apoya la idea: "Esto está increíble, sobre todo para los modelos Blade de gama altísima que la gente utiliza como computadoras de escritorio. Es una gran solución para mantener las temperaturas bajas".

Esta historia también pone de relieve lo absurdos que pueden llegar a ser los costos de reparación de una laptop cuando un componente relativamente insignificante dentro del costo total de fabricación puede obligar a realizar un cambio importante, como sustituir la tarjeta madre.

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