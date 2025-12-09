Una filtración de la Lenovo Legion Pro Rollable revela la primera laptop gamer enrollable para juegos OLED ultra ancha del mundo

Se filtró la laptop gamer ultra ancha OLED de Lenovo

Cuenta con un diseño enrollable horizontal similar a la pantalla vertical del ThinkBook.

Se espera que se revele en el CES 2026.

Los juegos portátiles mejoran año tras año, con avances tanto en PC como en laptops. Sin embargo, el fabricante de PC Lenovo está a punto de llevar los juegos para portátiles a otro nivel.

Windows Latest informa que ha conseguido material filtrado sobre un Lenovo Legion Pro Rollable, una nueva laptop gamer con Windows 11 y una pantalla OLED expandible .

Quizás recuerdes que Lenovo ya había fabricado una laptop enrollable, la ThinkBook Plus Gen 6. Sin embargo, la particularidad de esta laptop para juegos es que la pantalla no se expande verticalmente, sino horizontalmente (desplegándose a ambos lados para crear espacio adicional).

En otras palabras, el Lenovo Legion Pro Rollable está destinada a ser la primera laptop gamer con pantalla OLED ultra ancha del mundo cuando se extiende la pantalla.

Por supuesto, esto sigue siendo un rumor (todo lo que tenemos es la palabra de Windows Latest y algunas fotos promocionales filtradas), pero la expectativa es que esta laptop se presente en el CES 2026.

Con una pantalla con relación de aspecto de 21:9, podemos esperar que esta laptop para juegos funcione con una resolución de al menos 2560 x 1080, o posiblemente 3440 x 1440 dependiendo de qué tan grande sea la pantalla.

En cuanto a las especificaciones, Windows Latest afirma que este sistema estará equipado con un procesador Intel Core Ultra, pero aún no hay información sobre la GPU.

Lenovo podría estar lanzando algo grande para los gamers portátiles

Se trata de un ambicioso diseño de laptop gamer y podría tener el potencial de desencadenar una nueva tendencia en laptops gamer ultraanchas.

Sin embargo, existen preocupaciones, una de las cuales es, obviamente, el precio. El hardware utilizado (en concreto, la CPU y la GPU) para lograr una resolución ultraancha implica que este dispositivo probablemente sea muy caro, y la pantalla expandible, sin duda, también tendrá un precio superior.

Además, está el problema del peso adicional del mecanismo para la pantalla expandible, pero esperamos que Lenovo logre mantener el volumen total del dispositivo dentro de límites razonables. De ser así, la Legion Pro Rollable podría ser una innovación para los consumidores, especialmente para los entusiastas de las pantallas ultra anchas.

Esta laptop puede lograr la inmersión que ofrece una configuración gaming de escritorio ultra ancha y combinarla con la portabilidad de una notebook. Además, la pantalla no solo es ideal para jugar, sino también para trabajar, ya que las pantallas ultra anchas son ideales para la productividad.

Como siempre, ten en cuenta que esto es solo una filtración, pero si esta laptop gamer enrollable llega pronto, podría ser una parte central de las revelaciones de Lenovo en enero en el CES 2026.

