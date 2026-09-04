Lenovo acaba de poner el superchip Arm de NVIDIA en dos laptops Yoga, pero los profesionales podrían estar más interesados en sus configuraciones de memoria enfocadas en IA

Lenovo anunció en la IFA 2026 los modelos 2 en 1 Yoga Pro 9n de 15 pulgadas y Yoga 9n de 16 pulgadas de 11.ª generación, ambos equipados con la tecnología RTX Spark de NVIDIA, que incluye una CPU Arm Grace de 20 núcleos y una GPU Blackwell de 6,144 núcleos

Lo más destacado, aunque discreto, para los usuarios empresariales y los profesionales son los 128 GB de memoria unificada que ofrece el Pro 9n, lo que permite, en esencia, ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM) directamente en el dispositivo

Esto es esencial para las empresas que deben evitar transmitir datos confidenciales o utilizar API en la nube para sus necesidades de inteligencia artificial

Lenovo anunció dos computadoras portátiles Yoga con tecnología NVIDIA RTX Spark en su evento Innovation World durante la IFA 2026, y la especificación que tal vez sea más importante para los compradores profesionales no es la GPU, sino la enorme capacidad máxima de memoria que ambas ofrecen.

Mientras que la Lenovo Yoga 9n se limita a una configuración de 64 GB de LPDDR5X de 16 canales y 256 bits, la versión Pro duplica esta capacidad a 128 GB.

Este cambio permite que la Yoga Pro 9n ejecute modelos de gran tamaño directamente en el dispositivo, un logro impresionante para un equipo que pesa solo 1,65 kg pero que alberga una potente GPU Blackwell RTX capaz de reunir hasta 6144 núcleos para satisfacer las necesidades locales de inteligencia artificial.

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Echamos un vistazo bajo la carcasa de las computadoras portátiles Yoga con tecnología RTX Spark

El chip subyacente es el RTX Spark de NVIDIA, presentado el 31 de mayo antes de la GTC de Taipéi y del que se había rumoreado durante mucho tiempo bajo el nombre en clave N1X. Ambos portátiles combinan una CPU Arm de clase Grace de 20 núcleos con una GPU Blackwell RTX de 6,144 núcleos CUDA, lo que es más o menos comparable a un portátil con una GeForce RTX 5070, desarrollada en colaboración con MediaTek y complementada con la interconexión coherente de chip a chip patentada por NVIDIA (NVLink-C2C).

La Lenovo Yoga Pro 9n es el modelo enfocado al rendimiento, que ofrece 2 ranuras para SSD NVMe y una capacidad de almacenamiento total anunciada de 4 TB, mientras que el modelo no Pro tiene un límite de 2 TB. También cuenta con una pantalla OLED PureSight Pro de 15.3 pulgadas y resolución 2.5K con una precisión de color excepcional, que funciona a una frecuencia de 48 a 165 Hz con un brillo máximo de 1100 nits, además de una batería de gran capacidad de 92.5 Whr con carga rápida que le permite alcanzar una autonomía anunciada de 3 horas tras 15 minutos de carga. Además, cuenta con 2 puertos USB-A y 2 puertos USB-C (USB4); estos últimos son compatibles con DisplayPort 2.1 y USB PD 3.0 para usuarios avanzados, e incluye también una conexión HDMI 2.1 y un puerto SD.

La Lenovo Yoga Pro 9n (15”, 11) con el Yoga Pen Gen 2 (Image credit: Lenovo)

Con WiFi 7 y BT 5.4 integrados, además de una cámara infrarroja de 9.2 MP y un sistema de cuatro altavoces, el Pro 9n está diseñado para creadores que necesitan una gran conectividad en un chasis delgado y portátil.

Para quienes necesitan una pantalla un poco más grande y, tal vez, un dispositivo 2 en 1, el Yoga 9n prescinde del apodo «Pro», pero ofrece una pantalla OLED de 2.8K con una frecuencia de actualización máxima ligeramente inferior (de 30 a 120 Hz), la mitad de la configuración máxima de memoria y una batería un poco más grande (99.9 WHr), aunque, como resultado, su peso aumenta a 1,94 kg.

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Lenovo Yoga 9n 2-in-1 (16”, 11) (Image credit: Lenovo)

Una solución portátil de IA para uso local que se destaca por sí misma

Para los compradores empresariales que buscan localizar sus necesidades de IA, ejecutar grandes modelos de IA propietarios o mantener los datos en el dispositivo, el grupo de memoria unificada que ofrecen ambas computadoras de Lenovo es, básicamente, su mayor atractivo.

Esto contrasta claramente con la primera generación de PC Copilot+, que destacaba el rendimiento de IA mediante una cifra de TOPS de la NPU, incluso cuando el cuello de botella emergente estaba en la capacidad y el ancho de banda de la memoria, dos aspectos en los que ambas laptops sobresalen.

Una máquina capaz de mantener un modelo grande en la memoria puede ejecutar inferencias con información que nunca abandona el dispositivo. Además, ambas laptops cuentan con una GPU de gama media bastante competente, capaz de generar más tokens que la mayoría de las computadoras portátiles comparables al trabajar con modelos similares.

Esto es fundamental para las empresas que no pueden enviar documentos de clientes, expedientes médicos, archivos de casos, código fuente o datos técnicos sujetos a controles de exportación a una API de nube de terceros. No se trata únicamente de una característica de rendimiento, sino también de cumplimiento normativo, y marca la diferencia entre utilizar un modelo para trabajar con información real que a menudo es sensible y utilizarlo únicamente con datos de prueba.

Las laptops también representan un alivio para los desarrolladores que durante los últimos años han intentado utilizar computadoras portátiles de Apple basadas en memoria unificada para trabajar con la plataforma CUDA de Nvidia, con distintos niveles de éxito. Ahora pueden desarrollar localmente en una computadora que prácticamente elimina esa brecha de compatibilidad y pruebas al permitir ejecutar de forma nativa la plataforma CUDA en las máquinas basadas en RTX Spark.

Podría argumentarse que muchas aplicaciones todavía presentan problemas de compatibilidad con procesadores basados en ARM, pero esa brecha se está reduciendo a medida que Microsoft continúa publicando actualizaciones, mejora la emulación y más desarrolladores publican compilaciones de su software centradas en ARM.

A pesar de su enfoque en IA y de estar dirigidas a usuarios profesionales de gama alta, la línea Yoga generalmente no es donde Lenovo concentra a sus clientes empresariales. Sus flotas empresariales funcionan con ThinkPad, que ofrece herramientas de seguridad ThinkShield, administración de nivel empresarial, disponibilidad extendida de piezas y compromisos de ciclo de vida que permiten establecer ciclos de renovación predecibles.

La Lenovo Yoga Tab Gen 2 y la Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 con sus teclados opcionales (Image credit: Lenovo)

Lenovo aún no ha anunciado los precios del Yoga Pro 9n ni del Yoga 9n, y ha indicado que lo hará en el momento del lanzamiento, aunque la Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2, equipada con un Snapdragon 8 Elite, y la Lenovo Yoga Tab Gen 2, equipada con un MediaTek Dimensity 9500s, llegarán a las tiendas este mes de septiembre con precios de 999,99 dólares y 729,99 dólares, respectivamente.

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