La crisis de la memoria RAM será un desastre para las computadoras portátiles para juegos. A continuación, explicamos por qué

La crisis de la RAM podría agravarse a partir de 2026, según las nuevas estimaciones de TrendForce.

El informe sugiere que podríamos ver más configuraciones de 8 GB.

Esto acabará afectando al rendimiento de las computadoras portátiles para juegos si la RAM del sistema y la VRAM son de 8 GB.

El mercado de las PC atraviesa un momento inestable debido al aumento en los precios de la memoria RAM y, aunque los rumores apuntan a que los SSD podrían ser los siguientes en verse afectados, un nuevo reporte sugiere que la crisis de la RAM solo va a empeorar.

Según informa Wccftech, un nuevo informe de TrendForce estima que la adopción generalizada de especificaciones de 8 GB de RAM para computadoras portátiles hará que las configuraciones de RAM de gama alta de 16 GB (o más) sean inasequibles a partir de 2026.

Aunque parece tratarse de una estimación basada únicamente en la RAM del sistema, es muy probable que la VRAM de las GPU de los portátiles para juegos corra la misma suerte. Los precios de los kits de RAM ya superan los de los ordenadores para juegos de gama básica, lo que, en última instancia, provocará un aumento de los precios de estos últimos.

Los precios de la DRAM han aumentado para los fabricantes, por lo que intentar ofrecer la especificación más barata (8 GB) ayudará a controlar los daños al mantener los precios al consumidor lo más bajos posible. Esto podría explicar exactamente por qué Valve ha decidido optar por 8 GB de RAM para la próxima Steam Machine, con el fin de garantizar que los consumidores no acaben pagando precios desorbitados.

(Image credit: Nvidia)

En el caso de las computadoras portátiles para juegos, el cambio a configuraciones de 8 GB supondrá un gran problema para el rendimiento de los juegos. 8 GB de VRAM ya son un factor decisivo para la mayoría de los jugadores, ya que no están preparados para el futuro y pueden tener dificultades en los juegos modernos que consumen mucha VRAM (que son muchos), pero con una reducción a 8 GB de RAM del sistema, el rendimiento de los juegos se verá muy afectado.

Podría parecer un gran paso atrás si la reducción de la RAM en la mayoría de los sistemas se convierte en una realidad, sobre todo porque hay muchos juegos triple A que se lanzan con un requisito del sistema de 32 GB de RAM para configuraciones gráficas más altas y 16 GB como mínimo para configuraciones gráficas medias o bajas.

Los cuellos de botella de la RAM podrían convertirse fácilmente en un problema mayor ahora; por lo general, los cuellos de botella de la GPU o la CPU eran más comunes, pero la situación podría estar cambiando, especialmente para los recién llegados a los juegos de PC.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Hagas lo que hagas, no te deshagas de tus kits de RAM

(Image credit: GSkill)

A este ritmo, el auge de la IA no va a disminuir, lo que significa que los precios de la RAM solo van a empeorar. En pocas palabras, si todavía tienes kits de RAM de repuesto, ya sean de 8 GB o no, te conviene conservarlos, porque esta crisis puede convertirse en algo habitual si se prolonga lo suficiente.

Podrían pasar meses o años antes de que veamos volver la estabilidad a este sector del mercado de las computadoras, y lo último que querrás es pagar más de lo que pagarías por una nueva GPU por un nuevo conjunto de RAM.

Los videojuegos no están bajando de precio y, aunque la RAM es el principal componente de PC afectado, lo mismo podría aplicarse pronto a los SSD y las GPU, y estas últimas ya han experimentado un aumento considerable de precios durante el último año.

Si no ha tenido la suerte de adquirir un kit de RAM antes de la crisis, lo ideal sería estar atento a los posibles descuentos de invierno y actuar rápidamente antes de que se agoten las existencias.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.