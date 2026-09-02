"Las consolas han llegado para quedarse": el director de CD Projekt Red apuesta a que Sony, Microsoft y Nintendo "sobrellevarán la tormenta" a pesar de la crisis de la memoria RAM

Michal Nowakowski, codirector ejecutivo de CD Projekt Red, confía en que las consolas de videojuegos podrán hacer frente a la crisis de la memoria RAM

Nowakowski está convencido de que las consolas "sobrellevarán la tormenta", ya que los analistas prevén que la escasez continúe hasta 2027

Sony no solo se enfrenta a la crisis de la memoria RAM, sino también a una fuerte reacción negativa por su decisión de dejar de producir discos físicos de videojuegos

La crisis de la memoria RAM sigue causando estragos en el mercado del hardware, lo que afecta los precios de los componentes, a los fabricantes de computadoras y podría retrasar el lanzamiento de las consolas de próxima generación. Sin embargo, la situación no es tan desalentadora como podrías pensar, al menos según el director de CD Projekt Red.

Según informó IGN, el codirector ejecutivo de CD Projekt Red (CDPR), Michal Nowakowski, fue entrevistado por The Game Business y expresó su confianza en que las consolas de próxima generación sobrevivirán a la crisis de la memoria RAM a pesar de la perspectiva de precios elevados.

Esto se da en medio de preocupaciones y proyecciones de expertos de la industria y analistas de que la escasez de memoria RAM se agravará a partir de 2027 y en adelante. Se espera que los tres grandes fabricantes de chips de memoria —Samsung, SK Hynix y Micron— aumenten su gasto de capital combinado a casi un 340 % entre 2024 y 2027.

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No parece que la escasez de RAM y los altos precios del hardware vayan a desaparecer pronto, pero esto no perturba a Nowakowski, al menos en lo que respecta a garantizar que CDPR ofrezca el mejor contenido posible.

"Las consolas siguen siendo necesarias para ampliar la audiencia a nivel casual o semicasual. Es importante poder conectarlas fácilmente y disfrutar de los videojuegos", afirma Nowakowski.

"Creo firmemente que [las consolas] van a capear el temporal. El precio es el desafío objetivo. Y los rumores... escuchamos que la próxima generación se retrasará. No sé si son ciertos".

La memoria RAM no es la única preocupación para Sony

(Image credit: Shutterstock / Girts Ragelis)

Además de la crisis de la memoria RAM, que está elevando los precios y podría provocar retrasos en el lanzamiento de las consolas, Sony, en particular, podría tener por delante una ardua batalla. Su reciente decisión de dejar de producir discos físicos de videojuegos para las consolas PlayStation, a partir de enero de 2028, ya ha provocado protestas entre los jugadores de su ecosistema, quienes están planeando alternativas para escapar de la inminente desaparición de los discos.

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Un futuro totalmente digital significa que cualquier forma de propiedad de los juegos dejará de existir, ya que, en teoría, el contenido digital puede ser retirado a los jugadores en cualquier momento, lo que ha provocado una fuerte (y justificada, en mi opinión) reacción por parte de la comunidad de consolas.

The Game Business no le preguntó directamente a Nowakowski sobre la propiedad de los juegos físicos, pero sí indagó más a fondo sobre el efecto que podría tener un retraso en el lanzamiento de las consolas de próxima generación, y Nowakowski dejó muy clara la postura de CDPR.

«Si la próxima generación se retrasa, podría darse el caso de que algunas ideas [para juegos] se dejen de lado para el futuro. Tendríamos que adaptarnos. No nos preocupa el aspecto comercial. Las consolas llegaron para quedarse».

Es justo decir que la última declaración de Nowakowski es una evaluación realista. Aun considerando que Sony ha descartado los discos físicos de videojuegos, esto no va a provocar un colapso total en la popularidad de las consolas.

Sin embargo, es posible que Sony no se lo ponga fácil ni a sí misma ni a editoriales como CDPR, ya que a partir de 2028, cuando los discos sean eliminados del ecosistema de PlayStation, un impacto en las ventas de videojuegos no es en absoluto imposible —especialmente si nos basamos en la reacción negativa que están mostrando los jugadores en este momento.

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