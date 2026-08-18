El director ejecutivo de Sony confirma que la fecha de lanzamiento de la PS6 aún no se ha decidido debido a la actual escasez de componentes

Han surgido nuevos rumores sobre la PS5 Pro, y estos sugieren que podría estar previsto un lanzamiento entre 2023 y 2024 para esta consola aún no confirmada.

La directora ejecutiva de Sony, Hiroko Totoki, afirma que aún no se ha decidido la fecha de lanzamiento de la PS6

La escasez mundial de componentes y las guerras comerciales han influido en la toma de decisiones de Sony

Totoki afirma: "Tenemos que tomar medidas. De lo contrario, no podremos sobrevivir en este contexto"

El CEO de Sony, Hiroko Totoki, confirmó que la fecha de lanzamiento de la PlayStation 6 todavía no está definida debido a la actual crisis de componentes para fabricación y las guerras comerciales.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal (vía VGC), en la que Totoki habló principalmente sobre el negocio de televisión y cine de la compañía, el CEO también abordó brevemente la PS6 y los desafíos que implica desarrollar la consola PlayStation de próxima generación.

Entre ellos se encuentran la crisis global de RAM, impulsada principalmente por la creciente demanda de los centros de datos de IA y que ha provocado un fuerte aumento en los precios, así como las actuales guerras comerciales.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

“Considerando la importancia de esto, tenemos que tomar algunas medidas. De lo contrario, no podremos sobrevivir en este panorama”, afirmó Totoki.

Anteriormente, algunos analistas habían previsto que la PS6 podría llegar en 2027, algo que también mencionó The Wall Street Journal durante la entrevista. Sin embargo, debido a la escasez de componentes, Sony todavía no ha decidido internamente cuándo lanzará la consola.

“Totoki dijo que la compañía todavía no ha fijado una fecha para el lanzamiento de la PS6”, señala The Wall Street Journal.

Totoki habló por última vez sobre la PS6 en mayo, aunque se mostró reacio a compartir detalles sobre la consola, al señalar que, dadas las circunstancias actuales relacionadas con la crisis de RAM, “también se espera que el precio de la memoria sea muy alto [en] el año fiscal 2027”.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Todavía no hemos decidido en qué momento lanzaremos la nueva consola ni a qué precios”, dijo Totoki en aquella ocasión. “Por eso queremos observar y seguir de cerca la situación.

“De acuerdo con las circunstancias actuales, también se espera que el precio de la memoria sea muy alto [en] el año fiscal 2027, porque seguirá existiendo una escasez de suministro. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, debemos pensar cuidadosamente qué haremos”.

También ha habido numerosas afirmaciones de informantes de la industria, como Moore's Law is Dead, quienes igualmente han señalado un posible lanzamiento en 2027 e incluso aseguraron que Sony lanzará su PlayStation de próxima generación con tres dispositivos en 2027, incluyendo dos consolas y una portátil complementaria.

Los comentarios recientes del CEO de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, también parecen sugerir que la consola PlayStation de próxima generación podría ser una portátil.

Sin embargo, después de que Sony anunciara que terminará la producción de discos físicos de videojuegos en enero de 2028, algunos analistas determinaron que la próxima consola PS6 llegará en 2028.

De acuerdo con Piers Harding-Rolls, analista de Ampere, el plan completamente digital de Sony anticipa los próximos movimientos de la compañía, y “la expectativa actual es que la consola se lance a finales de 2028”.

El analista también sugirió que, como mínimo, la versión estándar de la PS6 no contará con una unidad para discos físicos, ya que Sony buscará formas de reducir el costo de su hardware de próxima generación y “esta es una manera sencilla de conseguirlo”.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!