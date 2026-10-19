La PlayStation 6 podría costar más de 1,000 dólares, según un filtrador que asegura que la memoria y el almacenamiento le costarán a Sony 680 dólares

Un filtrador ha afirmado que solo el almacenamiento y la memoria de la PlayStation 6 podrían costar 680 dólares.

Esto concuerda con predicciones anteriores de que la consola costará 1,000 dólares o más.

Sony no se ha pronunciado sobre el posible costo de su dispositivo de próxima generación.

No es ningún secreto que la actual crisis de memoria RAM impulsada por la IA ha elevado los precios de los componentes a niveles extraordinariamente altos, lo que ha encarecido desde las tarjetas gráficas hasta los nuevos smartphones. Ahora, parece que el problema podría extenderse a la próxima PlayStation 6, con algunas estimaciones que apuntan a un precio desorbitado de 1,000 dólares o más.

Esta posibilidad surge de las declaraciones del reconocido filtrador KeplerL2 en los foros de NeoGAF, donde afirmó recientemente que el costo de adquisición para Sony de la memoria y el almacenamiento de la PlayStation 6 sería de 680 dólares. Esto sin contar otros componentes, como la GPU, la CPU y la tarjeta madre, una perspectiva poco alentadora para quienes esperan que Sony lance una consola a un precio razonable.

El contexto es que el comentario de KeplerL2 fue una respuesta a otro miembro del foro, quien había expresado sus dudas sobre una predicción anterior del filtrador: que el costo total de los materiales necesarios para fabricar la PlayStation 6 ascendería a 960 dólares. Esa estimación se publicó en julio de 2026 y, dado que los precios no han dejado de aumentar desde entonces, el costo final para Sony podría superar fácilmente los 1,000 dólares, especialmente si la memoria RAM y el almacenamiento ya representan 680 dólares antes de sumar cualquier otro componente.

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Aunque históricamente algunas consolas se han vendido con pérdidas para impulsar las ventas de software, Sony afirmó en los últimos meses que «como principio, no tenemos la intención de vender hardware con pérdidas significativas». Esto sugiere que, si el costo de los materiales de la PlayStation 6 realmente alcanza los 960 dólares o más, es probable que el precio que tendrán que pagar los consumidores se acerque a esa cifra.

Malas noticias para los fans de PlayStation

(Image credit: Shutterstock / Mohsen Vaziri)

KeplerL2 es un conocido filtrador en el mundo de las consolas y el hardware de computación, y en las últimas semanas ha hecho afirmaciones sobre las fechas de lanzamiento de consolas, el rendimiento de la próxima Xbox y la versión propia de AMD del DLSS 5. Su historial le otorga cierto grado de credibilidad, pero, como ocurre con todas las supuestas filtraciones y rumores, es sensato tomarlo con cierto escepticismo hasta que se confirme.

Aun así, dada la tendencia de los precios del hardware, no sería muy sorprendente que la PlayStation 6 debutara a un precio de 1,000 dólares o más. Los costos de los componentes más caros de la PlayStation —incluidos la memoria, el almacenamiento y la GPU— han subido considerablemente en comparación con el momento del lanzamiento de la PlayStation 5 y no muestran señales de desaceleración. De hecho, podrían empeorar en el transcurso del próximo año o los dos siguientes.

Sony no ha hecho comentarios sobre qué rumbo podrían tomar los precios de la PlayStation 6, así que por ahora tendremos que esperar y ver qué pasa. Pero, sumado a la noticia de que Sony planea eliminar por completo los discos físicos en un futuro cercano, el futuro podría ser difícil para los jugadores de PlayStation.

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