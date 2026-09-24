Un filtrador asegura que los chips de PS6 y Xbox “Helix” ya están listos, y que la consola de Microsoft podría ser 40% más potente que PlayStation

Un filtrador habitual afirma que los chips para la PS6 y la Xbox Helix ya se han «finalizado», lo que significa que el diseño está listo para la fabricación.

El filtrador afirma que la Xbox Helix tendrá una potencia de 56 TFLOPS y la PS6, de 40 TFLOPS.

Esto se compara con los 16,7 TFLOPS de la PS5 Pro y los 12 TFLOPS de la Xbox Series X.

Los lanzamientos de las consolas de próxima generación de Sony y Microsoft se acercan cada vez más, y el último rumor que circula sugiere que los chips tanto para la PlayStation 6 como para la que se conoce como Xbox Helix ya están «taped out», es decir, finalizados para su envío a los fabricantes de chips.

Esta información proviene del reconocido informante KeplerL2 (vía VideoCardz), quien también predice un rendimiento de 40 TFLOPS para el hardware de Sony y de 56 TFLOPS para el de Microsoft. Eso significa «tera operaciones de punto flotante por segundo», o sea, cuántos billones de cálculos puede realizar un procesador en un segundo.

Si bien los TFLOPS nos dan una idea de cuán potentes serán estas consolas, no lo dicen todo, ya que las decisiones de arquitectura y el ancho de banda de la memoria también desempeñarán un papel importante. Dicho esto, parece que la consola Xbox podría tener una ventaja significativa en términos de potencia bruta —aunque la Xbox Series X ya tenía una ventaja del 20 % en TFLOPS sobre la PS5 en 2020, lo cual no se tradujo necesariamente en juegos con mejor aspecto—.

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Las comparaciones directas con las consolas de la generación actual son complicadas, ya que cambiarán muchas otras variables además de las cifras de TFLOPS, pero TweakTown informa que la PS5 ofrece 10,28 TFLOPS, la PS5 Pro ofrece 16,7 TFLOPS (típicos) y 18,05 TFLOPS (pico), y la Xbox Series X puede alcanzar los 12 TFLOPS.

¿Pero cuánto costará?

Se espera que tanto la Xbox Helix como la PlayStation 6 se basen en la familia de procesadores AMD Zen 6 y en la arquitectura de GPU AMD RDNA 5, si damos crédito a las filtraciones anteriores, y se ha hablado de que la consola de Sony contará con 30 GB de RAM (aún no hay predicciones sobre la RAM de la de Microsoft).

A juzgar por la discusión en curso en Reddit, los jugadores no le dan mucha importancia a estas cifras filtradas de TFLOPS, ya que no hay garantía de que se traduzcan directamente en rendimiento de juego. El debate más importante parece centrarse en cuánto van a cobrar Sony y Microsoft por estas consolas de próxima generación.

Hay menciones de «un aumento de precios inevitablemente enorme», mientras que otro usuario está preparado para "despedirse del hardware de consolas asequible" en esta generación. Como ya hemos visto con la Steam Machine, la actual escasez de chips de memoria está elevando los precios en todos los ámbitos, incluido el hardware para videojuegos.

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En cuanto a cuándo podremos ver realmente estas consolas, no contengan la respiración: los expertos dicen que es poco probable que se lancen antes de 2028, incluso si ya se ha finalizado el diseño de los chips del procesador principal. Mientras tanto, tendremos que pasar el tiempo explorando todo lo que Grand Theft Auto 6 tiene para ofrecer.

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