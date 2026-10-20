¿Valve trabaja en la Steam Deck 2? Los rumores sugieren que el chip de AMD que se filtró podría ser el motor de la consola portátil de próxima generación

Se ha filtrado un chip "Gainsborough" de AMD en una prueba de rendimiento

El nombre en clave sugiere que podría tratarse de la CPU de la Steam Deck 2

Aún no está claro si el rendimiento está a la altura de las expectativas, y también hay dudas sobre el momento en que se ha dado a conocer; sin embargo, sigue siendo un indicio de que Valve podría estar explorando el hardware que utilizará en la nueva versión de su consola portátil

Hemos visto un chip que, supuestamente, podría impulsar la Steam Deck 2, lo que sugiere que Valve ya podría estar trabajando en la siguiente generación de su consola portátil.

TechPowerUp detectó este avance gracias a la filtración de una APU "Gainsborough" de AMD a través de OpenBenchmarking. Se trata de una muestra de ingeniería con 6 núcleos (12 hilos) y una frecuencia base de 2,4 GHz, pero ¿qué lo vincula con la consola portátil de próxima generación de Valve?

Bueno, es una conexión débil, lo admito —así que prepárate para tomar esto con pinzas—, pero la palabra "Gainsborough" es la clave aquí, ya que Valve ha utilizado anteriormente nombres en clave inspirados en Final Fantasy VII para los chips de la Steam Deck. Concretamente, "Aerith" y "Sephiroth", y "Gainsborough" es el apellido de Aerith, como señaló el conocido filtrador de GPU Kepler.

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Al parecer, este chip Gainsborough se combinó con 24 GB de memoria del sistema para realizar pruebas, aunque eso no refleja necesariamente una posible mejora para la Steam Deck 2 en este sentido; es una idea poco sólida dada la crisis de la RAM y cuánto tiempo podría durar. Lo único que esto significa es que esta configuración de memoria es con la que AMD o Valve están probando el chip actualmente.

Aquí hay resultados de pruebas de rendimiento (por supuesto, están en un sitio de comparativas), y podemos ver que esta nueva APU de AMD alcanza los 3,508 puntos en Furmark a una resolución de 1024 x 768. Eso es un poco más rápido que la Steam Deck, que obtiene 3,323 puntos (aunque a 1280 x 800).

Benchmarking

(Image credit: Valve)

Si los resultados de las pruebas de rendimiento parecen poco impresionantes, es por las cifras en bruto. Sin embargo, hay que recordar que se trata de pruebas muy preliminares, con controladores que todavía están lejos de estar bien optimizados. En otras palabras, se espera que la APU Gainsborough sea mucho más rápida cuando el chip esté terminado y los controladores estén debidamente afinados.

En general, en esta etapa es difícil interpretar con exactitud qué nos dicen estas pruebas, pero el hecho de que ya supere en velocidad a la CPU actual de Steam Deck es prometedor. Aun así, algunos jugadores siguen argumentando que su rendimiento parece decepcionante y que no sería una mejora generacional suficientemente importante para la próxima consola portátil de Valve.

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Además, se espera que esta CPU debute a finales de 2027 o en 2028 y, francamente, parece un poco pronto para el lanzamiento de Steam Deck 2, considerando lo que está ocurriendo con la crisis de la memoria RAM y la necesidad de mantener bajo el precio de venta al público. Por otra parte, cuando un ingeniero de Valve habló recientemente sobre Steam Deck 2, Pierre-Loup Griffais se mostró muy reservado respecto a una posible fecha de lanzamiento, y dio a entender que el hardware todavía no estaba definido.

Sin embargo, no es de extrañar que Valve mantenga sus planes de hardware bajo estricta reserva. Esto tampoco descarta que la compañía esté explorando actualmente el chip Gainsborough con miras a un posible lanzamiento de Steam Deck 2 hacia finales de la década.

Habrá que esperar para verlo, pero por ahora tomaría esta información con mucha más cautela que un rumor común. Aun así, es una pista tentadora de que Valve ya ha superado la etapa de experimentar con ideas para la próxima generación de Steam Deck y está probando activamente posibles componentes de hardware.

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