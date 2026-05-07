Por fin estoy jugando Divinity: Original Sin 2; no me canso de sus combates tácticos basados en el terreno

El juego de rol táctico (RPG) Divinity: Original Sin 2 lleva ya un par de años en mi lista de juegos pendientes. Desde que terminé el último juego de Larian, el magnífico Baldur’s Gate 3, he estado buscando algo que me llenara de la misma manera. Y cuando Larian anunció su secuela, Divinity, supe que tenía que dejar de postergarlo y descubrirme lo que me había estado perdiendo.

De la lista de tareas pendientes Todos los gamers tienen una lista de juegos pendientes, y nosotros, en TechRadar Gaming, no somos la excepción. «From the Backlog» es una serie dedicada a esas primeras partidas que se han pospuesto durante demasiado tiempo, a volver a jugar clásicos, a retomar experiencias en línea o a redescubrir y apreciar de nuevas formas nuestros juegos favoritos de siempre. Lee la serie completa aquí.

Después de haber acumulado la nada desdeñable cifra de 257 horas en mi primera partida de Baldur’s Gate 3, se puede decir sin temor a equivocarse que Divinity: Original Sin 2 me iba a gustar. Al fin y al cabo, es la franquicia que ayudó a Larian a perfeccionar su fórmula. Y, sin embargo, a pesar de todas las similitudes que comparte con el juego que le siguió, la franquicia es un caso aparte.

Lejos de ser la misma fórmula despojada de su envoltura de D&D, Divinity: Original Sin 2 se distingue claramente, acercándose más a los CRPG de antaño que a los adornos de Baldur’s Gate 3 que imitan los juegos de mesa. Se siente mucho más táctico y estratégicamente más libre que el juego posterior; si Larian es capaz de añadir a su sólida estructura algo del fantástico pulido y la profundidad que le dio a BG3, estaré muy emocionado por el próximo Divinity.

El artículo continúa a continuación.

Demanda colectiva

(Image credit: Larian Studios)

Crear un personaje en Divinity: Original Sin 2 resulta increíblemente fluido. Las clases nominales sirven como punto de partida, y cada una se centra principalmente en dos familias de habilidades de combate. Estas familias de habilidades se alejan lo suficiente de los clichés de los juegos de rol de ordenador como para parecer novedosas: sí, puedes crear configuraciones clásicas de pícaro, clérigo o guerrero, pero otras son bastante diferentes.

Cada una de las escuelas de magia elemental se siente única y profunda, mientras que la polimorfía te permite transformar tus extremidades y partes del cuerpo para adaptarte a la situación, y la invocación te permite llamar a tótems y demonios que coinciden con los elementos en el campo de batalla, lo que la hace súper versátil.

Pero va más allá de esto. Para aquellos que están cansados de verse limitados a combinaciones de clases específicas, Divinity derriba en gran medida las barreras entre clases por completo. Puedes invertir puntos en las estadísticas y habilidades de combate que consideres convenientes, y luego aprender cualquier habilidad para la que cumplas los requisitos utilizando libros de habilidades consumibles. Eso te permite crear clases complejas para cada personaje que se adapten a tu estilo de juego —o crear configuraciones inviables que serán pulverizadas en cada batalla.

Sin embargo, no todos los aspectos de su juego de rol resultan tan profundos y gratificantes. El creador de personajes parece limitado, incluso para un juego lanzado en 2017, lo que hace que la experiencia resulte un poco menos inmersiva de lo que podría haber sido. Y aunque la historia y la actuación de voz son perfectamente decentes, rara vez sentí el tipo de conexión cercana con los miembros de mi grupo y sus luchas que sentí al jugar Baldur’s Gate 3. Me sumergí en la historia de Divinity: Original Sin 2 tanto como pude, pero a menudo Rivellon se sentía más como una prueba de fuego que debía superar con mi grupo que como un mundo vivo y real por derecho propio.

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Ponte a mi nivel, bro

(Image credit: Larian Studios)

Aunque tengo muchas cosas buenas que decir y algunas reservas sobre los elementos de rol, el aspecto en el que creo que Divinity: Original Sin 2 es impecable es el combate.

Si lees casi cualquier comentario de los usuarios sobre el juego en línea, verás que la gente habla de lo mucho que les costó dominar su sistema de combate. Lo admito sin reparos: las batallas pueden ser tremendamente difíciles si has cometido errores al armar tu personaje. Y si te enfrentas a enemigos de un nivel superior al tuyo, prepárate para recibir una paliza, como puede atestiguar cualquiera cuyo grupo haya terminado en las entrañas de un cocodrilo teletransportador.

Afortunadamente, una vez que entiendes las tácticas involucradas, las cosas empiezan a encajar como piezas de Tetris. En primer lugar, los enemigos y aliados tienen dos tipos de escudo, físico y mágico, que absorben el daño de cada tipo antes de que reduzca la salud. Como resultado, debes enfocarte en tipos específicos de daño para cada enemigo para asegurarte de maximizar las heridas infligidas. En lugar de enfocarte en potenciadores o defensa, esto realmente recompensa los estilos de juego agresivos y de alto daño, lo cual me atrae mucho como alguien que siempre optará por un «cañón de cristal» en lugar de un bardo o un paladín.

(Image credit: Larian Studios)

Pero el combate alcanza su máxima gratificación cuando aprendes a dominar y aprovechar el campo de batalla. Habilidades como el teletransporte facilitan el kiting de los enemigos o su agrupación para aniquilarlos con un hechizo de área de efecto (AoE). Las elevaciones del terreno te otorgan una ventaja de daño sobre los enemigos en los ataques a distancia, mientras que las zonas bajas te imponen la penalización correspondiente.

Aún más importante, el campo de batalla está salpicado de una variedad de superficies, incluyendo sangre, veneno, hielo y fuego. Dependiendo de tus resistencias y debilidades, muchas de estas pueden curar o dañar a tus aliados y enemigos, lo que significa que el lugar donde te parás es a menudo tan importante como los ataques que eliges.

Y cada superficie causa su propio efecto. Por ejemplo, el aceite ralentiza a las personas, pero también es inflamable, lo que hace que los enemigos que se encuentran allí sean vulnerables a una llama lanzada. El agua puede congelarse en hielo para hacer tropezar a los personajes, evaporarse en vapor o electrificarse para aturdir a los enemigos empapados en ella. Existe una complicada interacción entre estos elementos, y eso sin siquiera entrar en sus variantes benditas o malditas…

Mientras que la mayoría de las batallas de los CRPG se reducen a la interacción entre ataques y efectos de estado, los campos de batalla de Divinity: Original Sin 2 son un aliado y un enemigo por derecho propio. Eso hace que cada encuentro sea satisfactoriamente complejo, y es algo que me alegra haber dominado para el día en que Divinity finalmente salga a la venta.

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