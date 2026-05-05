La Steam Machine de Valve estaría por llegar: podría soportar 4K a 120Hz y VRR

Valve ha estado importando (literalmente) toneladas de "consolas de videojuegos"

Su peso y otras características indican que no se trata de Steam Decks

El VRR de HDMI 2.1 y el 4K a 120 Hz podrían incorporarse mediante una actualización de firmware

Ahora que el nuevo Steam Controller ya está a la venta, la atención se centra en la tan esperada Steam Machine de Valve y, con un poco de suerte, parece que su lanzamiento también está cada vez más cerca. Según se informa, Valve ha traído unas 50 toneladas de «consolas de videojuegos» a Estados Unidos, al menos según los registros de importación a los que ha tenido acceso The Verge.

Aunque es posible que estas importaciones sean Steam Decks, que utilizaban la misma etiqueta para sus envíos, los registros de envío detallan pesos y patrones diferentes en esta ocasión. Y eso ha llevado a especular, o quizás a desear, que el lanzamiento de la Steam Machine en EE. UU. sea inminente.

Pero si es así, es de esperar que se agoten rápidamente, a menos que Valve tenga muchos más contenedores en camino o ya aquí: según calcula Notebookcheck.net, 50 toneladas de envíos equivalen a unas 20 000 Steam Machines.

El artículo continúa a continuación.

Ya está aquí el nuevo Steam Controller. ¿Le seguirá el cubo a juego? (Image credit: Future)

Esa no es la única noticia sobre la Steam Machine que circula esta semana. También parece que la nueva consola de Valve podría incluir HDMI 2.1, con 4K a 120 Hz en máxima calidad y compatibilidad con frecuencia de actualización variable, algo que se temía que fuera imposible.

De ser así, esto la convierte en una rival aún más seria para la Xbox Series X y la PS5 a la hora de jugar en los mejores televisores para videojuegos, ya que hace de la Steam Machine una plataforma de juegos aún más impresionante para las grandes pantallas 4K.

¿Tendrá la Steam Machine HDMI 2.1?

Actualmente, la Steam Machine aparece catalogada con especificaciones de HDMI 2.0 y 4K a 120 Hz con un espectro de color reducido. Esto se debe a que no era posible lograr un verdadero HDMI 2.1 a 48 Gbps con la tarjeta gráfica de AMD y el sistema operativo Linux: tal como explicó Valve a finales del año pasado, el HDMI Forum había bloqueado los controladores de código abierto de Linux para HDMI 2.1.

Valve afirmó que el hardware era sin duda compatible con HDMI 2.1, pero el software no lo era, y que estaba ayudando a AMD a intentar «desbloquear las cosas en ese aspecto». Y según informes de Phoronix, AMD ha hecho precisamente eso.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

AMD ha lanzado una serie de parches para el kernel de Linux que añaden soporte para HDMI Fixed Rate Link, también conocido como FRL, una característica exclusiva de HDMI 2.1. Actualmente funciona en las GPU de AMD en sistemas Linux. El siguiente paso es desarrollar una implementación completa de HDMI 2.1 para ofrecer potencialmente 4K a 120 Hz (o más) con HDR, frecuencia de actualización variable y modo automático de baja latencia.

No hay un calendario para esa implementación completa, por lo que es poco probable que veamos HDMI 2.1 en el lanzamiento, sea cual sea la fecha en que este se produzca. Pero está claro que HDMI 2.1 es compatible con la Steam Machine, lo que sugiere que no se trata de si Valve admitirá el estándar, sino de cuándo se implementará esa compatibilidad, para que pueda igualar realmente lo que ofrecen las consolas.

Todavía estamos esperando la fecha de lanzamiento de la Steam Machine, pero esperamos que se anuncie muy pronto: el lanzamiento se ha retrasado debido a la escasez de memoria y almacenamiento, por lo que el lanzamiento previsto para principios de 2026 se ha pospuesto. Sin embargo, Valve aún esperaba lanzarla en la primera mitad de 2026, así que es posible que veamos muy pronto qué hay dentro de esos contenedores de envío.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.