El lanzamiento del Steam Controller de Valve parece inminente según nuevos registros públicos

El nuevo Steam Controller de Valve podría lanzarse antes que la Steam Machine.

Un nuevo registro público de importación muestra que Valve tiene un envío de "controladores inalámbricos para PC", con varios paquetes.

Un lanzamiento anticipado del Steam Controller podría beneficiar enormemente a los usuarios de PC que planean construir Steam Machines personalizadas.

Los jugadores siguen esperando el lanzamiento de la Steam Machine de Valve , que se ha retrasado respecto a la fecha prevista para principios de 2026. Sin embargo, su accesorio más importante podría estar en manos de los jugadores muy pronto.

Según informa VideoCardz, el Steam Controller de Valve podría lanzarse muy pronto sin la Steam Machine, según Brad Lynch, informante de Valve . Esto no es mera especulación, ya que Lynch detectó un registro público de importación que muestra un gran lote de un "controlador inalámbrico para PC" procedente de China.

El informe de VideoCardz destaca que el registro de envíos de Valve, presumiblemente del Steam Controller, incluye 40 paquetes que pesan 12.970 kg, pero aún no está del todo claro cuántas unidades contiene el envío.

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Lo que queda claro a partir de este registro público es que Valve, como mínimo, está preparando el lanzamiento del mando para los consumidores mucho antes de la fecha de lanzamiento definitiva de la Steam Machine; o bien, ya se están preparando paquetes para el PC con aspecto de consola, muy esperado (ya que el Steam Controller vendrá incluido con la Steam Machine).

El lanzamiento de la Steam Machine sigue previsto para 2026, pero la crisis de memoria y almacenamiento sigue tan vigente como siempre, lo que obliga a Valve y a otras empresas de hardware para PC de renombre a replantear sus planes de venta de productos.

(Image credit: Valve)

Sin embargo, un lanzamiento anticipado del Steam Controller podría ser una buena estrategia para tomar la delantera, especialmente para aquellos que buscan construir una Steam Machine personalizada utilizando SteamOS o Bazzite (que es, en esencia, un clon de SteamOS).

También se espera que la compatibilidad oficial de SteamOS con hardware de PC se refuerce una vez que se lance la Steam Machine, y si el lanzamiento del controlador es realmente inminente, ayudará tanto a los usuarios de SteamOS como, en particular, a los usuarios de Windows en Steam a acostumbrarse a su diseño de doble panel táctil.

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En el mejor de los casos, Valve haría un anuncio sorpresa con una fecha de lanzamiento oficial para la Steam Machine, pero dada la inestabilidad del mercado de hardware para PC, eso es sin duda una ilusión.