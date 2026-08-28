Razer Base Station V3 Chroma convierte un simple soporte para headsets en un centro de control gamer

¿Quieres completar tu estación de juego? De ser así, el nuevo Razer Base Station V3 Chroma, un soporte inteligente para headsets con iluminación RGB y puertos USB es lo que necesitas.

La nueva evolución del icónico soporte para headsets de Razer combina automatización inteligente con la vibrante iluminación Razer Chroma RGB, diseñada para realzar el equipo de los gamers e iluminar su espacio.

El Base Station V3 Chroma amplía el ecosistema Chroma de Razer. Este lanzamiento llega después de novedades recientes, como la Razer Soma Chroma y el micrófono Razer Seiren V3 Chroma, y lleva la iluminación conectada y reactiva de los periféricos al soporte para headsets.

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Siempre listo

Lo más destacado del Base Station V3 Chroma es la Detección Integrada de Headset. Cada vez que el usuario retira el headset del soporte, se activa un perfil personalizado de Synapse que puede modificar la iluminación Chroma, las entradas de audio y micrófono, iniciar juegos, activar atajos globales y ejecutar macros.

Los usuarios pueden personalizar un perfil para cada situación: un perfil de gaming que dirige el audio al headset, inicia un título e ilumina el setup con efectos Chroma reactivos al juego; un perfil de streaming que abre el software de transmisión y cambia a la iluminación para streaming; o un perfil para películas que reduce la iluminación del setup para una experiencia totalmente inmersiva.

En cuanto el headset vuelve al soporte, todo regresa a la configuración predeterminada, sin clics ni menús. La función es compatible con cualquier headset después de una rápida descarga de Razer Synapse.

Escucha el juego. Ve el brillo

El Base Station V3 Chroma también funciona como un hub de audio, iluminación y conectividad. Dos puertos USB 3.1 permiten conectar dongles de headsets y otros dispositivos fácilmente, manteniendo los cables y el desorden alejados del escritorio.

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Con compatibilidad con audio envolvente 7.1 inmersivo, habilitado mediante mejoras de software, el soporte ofrece una experiencia sonora cinematográfica en cualquier headset conectado, dando vida al entretenimiento mediante un audio posicional realista.

Una franja vertical de iluminación RGB de 12 zonas ilumina el setup con 16,8 millones de colores y una amplia variedad de efectos, sincronizándose perfectamente con otros periféricos Razer Chroma RGB, además de más de 300 juegos y 500 dispositivos de más de 50 socios. De esta manera, todo el setup cobra vida en perfecta armonía.

Diseñado para soportar y durar

Diseñado para el uso diario durante las sesiones de gaming, el soporte Base Station V3 Chroma combina una construcción robusta con detalles pensados para el setup gamer.

Una base curva y recubierta de goma con superficie antideslizante sostiene el headset y ayuda a preservar la forma de la diadema y las almohadillas, ofreciendo un soporte estable y seguro, desarrollado para acomodar headsets más grandes y pesados. En la parte inferior, una base de fieltro antideslizante garantiza un mejor agarre al entrar en contacto con la superficie, manteniendo el conjunto firme.

Un soporte. Control total

El Razer Base Station V3 Chroma combina detección inteligente de headsets, sonido envolvente 7.1 inmersivo e iluminación Chroma RGB avanzada en un diseño elegante con conectividad ampliada.

Más que un soporte para headsets, el Base Station V3 Chroma funciona como una central de comando inteligente que mantiene el equipo de los gamers protegido, el setup organizado y toda la configuración iluminada en perfecta sincronía.