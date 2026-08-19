Razer presenta el Viper V4 Pro Esports Green Edition, un mouse diseñado para campeones

¡La familia Esport Green de Razer se expande con la llegada del nuevo Viper V4 Pro Esports Green Edition!

Recordemos que la colección Esports Green celebra la identidad de Razer y su legado en el ámbito profesional de los esports. La colección reúne algunos de los equipos más reconocidos de la marca en las competencias y ahora incorpora un nuevo integrante: el Viper V4 Pro, el mouse más reciente de Razer desarrollado para esports. El modelo se suma a productos como el mouse DeathAdder V4 Pro, el teclado Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz y el headset BlackShark V3 Pro, todos presentados en el icónico color Esports Green.

El Viper V4 Pro ofrece un rendimiento de alto nivel y cuenta con el respaldo de Faker, seis veces campeón mundial de League of Legends y muchos más. Con un acabado en Esports Green, el mouse gamer más avanzado de la marca para esports ahora luce el color que se ha convertido en sinónimo de su legado de excelencia.

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(Image credit: Razer)

El color de los campeones

Diseñado para los más altos niveles de competencia, el Razer Viper V4 Pro continúa con un legado de la familia Viper en el que confían los profesionales de VALORANT. Según ProSettings.net, más de 3 de cada 10 jugadores profesionales de VALORANT registrados utilizan un mouse Razer Viper, mientras que casi la mitad utiliza un mouse Razer en general.

El modelo también ha acompañado actuaciones récord y victorias en campeonatos de títulos como VALORANT, Counter-Strike 2, League of Legends y Rainbow Six Siege, consolidando el estándar de excelencia que representa la colección Esports Green.

El Esports Green acompaña a los jugadores en cada desafío: en la búsqueda de una nueva clasificación, en la lucha por una victoria o al momento de subir al escenario. Dondequiera que se lleve a cabo la competencia, Esports Green ya está presente.

Para reproducir de forma consistente el característico verde Pantone 802C en las superficies del Viper V4 Pro, Razer aplicó el mismo riguroso proceso de calibración de materiales utilizado en toda la colección Esports Green. El resultado es un acabado que destaca como inconfundiblemente Razer en cualquier escenario y bajo cualquier iluminación: Reproduciendo fielmente el icónico verde que ha definido a la marca durante dos décadas de gaming competitivo.

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Rendimiento de nueva generación, ahora en Esports Green

Los principales jugadores competitivos ya reconocen el rendimiento del Viper V4 Pro Esports Green Edition, ofrece una precisión inigualable y un rendimiento de nivel élite. Su velocidad, exactitud y confiabilidad le han valido un amplio reconocimiento y numerosos galardones líderes en la industria.

Diseñado para campeones, el Viper V4 Pro Esports Green Edition cuenta con las siguientes características:

Diseño ultraligero de 52 g: El modelo combina un peso reducido con equilibrio y agilidad. El Viper V4 Pro pesa menos que la generación anterior y mantiene la estabilidad necesaria para realizar movimientos rápidos gracias a optimizaciones avanzadas en su construcción y estructura.

El modelo combina un peso reducido con equilibrio y agilidad. El Viper V4 Pro pesa menos que la generación anterior y mantiene la estabilidad necesaria para realizar movimientos rápidos gracias a optimizaciones avanzadas en su construcción y estructura. Razer HyperSpeed Wireless de segunda generación: Esta tecnología ofrece una velocidad y confiabilidad líderes en la industria. La nueva generación también reduce el consumo de energía en más de un 60 %, ofrece una tasa de sondeo real de 8000 Hz y disminuye la latencia en un 55 % en comparación con las generaciones anteriores.

Esta tecnología ofrece una velocidad y confiabilidad líderes en la industria. La nueva generación también reduce el consumo de energía en más de un 60 %, ofrece una tasa de sondeo real de 8000 Hz y disminuye la latencia en un 55 % en comparación con las generaciones anteriores. Razer Optical Scroll Wheel: Esta tecnología elimina los movimientos involuntarios de la rueda de desplazamiento y ofrece precisión de nivel profesional. En comparación con las alternativas mecánicas, el sistema proporciona mayor precisión y durabilidad, además de un seguimiento preciso y retroalimentación táctil para juegos que requieren un alto nivel de precisión.

Esta tecnología elimina los movimientos involuntarios de la rueda de desplazamiento y ofrece precisión de nivel profesional. En comparación con las alternativas mecánicas, el sistema proporciona mayor precisión y durabilidad, además de un seguimiento preciso y retroalimentación táctil para juegos que requieren un alto nivel de precisión. Sensor óptico Razer Focus Pro 50K de tercera generación: El sensor ofrece precisión de nueva generación con 50 000 DPI, 930 IPS y 90 G. La tecnología Frame Sync también sincroniza el registro de los movimientos para ofrecer respuestas más consistentes.

El sensor ofrece precisión de nueva generación con 50 000 DPI, 930 IPS y 90 G. La tecnología Frame Sync también sincroniza el registro de los movimientos para ofrecer respuestas más consistentes. Hasta 180 horas de batería: El Viper V4 Pro acompaña largas sesiones de competencia con hasta 180 horas de juego de alto rendimiento a 1000 Hz o hasta 45 horas a 8000 Hz.

El Viper V4 Pro acompaña largas sesiones de competencia con hasta 180 horas de juego de alto rendimiento a 1000 Hz o hasta 45 horas a 8000 Hz. Switches ópticos para mouse Razer de cuarta generación: Los switches combinan durabilidad, respuesta táctil y velocidad. Razer rediseñó por completo el mecanismo de clic para alcanzar una vida útil superior a 100 millones de clics y ofrecer una sensación más precisa y responsiva.

Más que una nueva opción de color, el Viper V4 Pro Esports Green Edition representa un nuevo capítulo de una colección que celebra a los campeones que ayudaron a definir los esports y a los jugadores que buscan seguir sus pasos. El modelo ocupa los escenarios más importantes del mundo y acompaña a quienes aspiran a llegar hasta ellos, representando un camino impulsado por la pasión, la perseverancia y la búsqueda de la excelencia.

A medida que los esports continúan creciendo, Razer mantiene su compromiso de equipar a la próxima generación de jugadores con productos que estén a la altura de su ambición y determinación por ganar.