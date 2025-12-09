Algunas aplicaciones de Windows 11 tienen un grave problema de RAM, y esta aplicación es la que más lo padece

Windows Latest descubrió que Discord y otras aplicaciones basadas en Chromium y Electron consumen mucha memoria RAM.

El uso de RAM aumenta de 1 GB a 4 GB en Discord, tanto dentro como fuera del chat de voz.

Esto ocurre en un momento en el que los precios de los kits de RAM son extremadamente altos.

Es una realidad, el mercado de hardware para PC está en una situación inestable, con precios de los kits de RAM en las nubes debido a la burbuja de la IA, y por eso este problema de Windows 11 es mucho más notable.

Según informa Windows Latest, Discord y otras aplicaciones de Windows 11 que utilizan el marco Electron consumen cantidades significativas de RAM, con Discord alcanzando picos notables de 1 GB a 4 GB. Esto se debe a que estas aplicaciones utilizan la instancia del navegador Chromium y Node.js (un tiempo de ejecución de JavaScript) para la funcionalidad de las aplicaciones de escritorio, lo que parece provocar fugas de memoria.

Como usuario habitual de Discord, he observado varios casos en los que el uso de RAM supera 1 GB, aumentando de forma constante cuanto más tiempo está abierta y activa. Aunque no es raro que las aplicaciones utilicen una cantidad considerable de memoria del sistema, esto se convierte en un problema cuando se juega o se utilizan otras aplicaciones que consumen muchos recursos.

Al igual que Windows Latest, lo probé uniéndome a un servidor y entrando en el chat de voz para transmitir; antes de que el chat de voz estuviera activo, el uso de RAM de Discord era de 780 MB, y una vez que comencé a transmitir, logró dispararse a 1.4 GB después de unos minutos (capturas de pantalla a continuación).

Imágen 1 de 2 Antes del chat de voz (Crédito de la imagen: Future) After voice chat (Crédito de la imagen: Future)

Esto tiene sentido, especialmente cuando se transmite contenido en altas resoluciones como 1080p o 1440p. Sin embargo, lo más frustrante es que, incluso después de finalizar la transmisión (e incluso de salir por completo del chat de voz), el uso de 1.4 GB de RAM no disminuyó, sino que fluctuó constantemente entre 1.2 GB y 1.4 GB, lo que solo se resolvió al reiniciar Discord por completo.

Esto añade ahora más explicaciones sobre por qué el rendimiento del juego puede ser peor de lo habitual cuando Discord está activo en segundo plano, con mejoras instantáneas cuando la aplicación se cierra por completo.

Aunque los usuarios con 32 GB o 64 GB de RAM pueden no encontrar esto muy problemático, sigue siendo una parte de la RAM que puede afectar a la funcionalidad y la velocidad, y sin duda es una preocupación mayor para los usuarios que solo tienen 8 GB o 16 GB de RAM; además, con los precios de los kits de RAM superando el estándar normal debido al auge de la IA, este es el peor momento para que las aplicaciones acaparen la memoria del sistema.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto es solo otra adición a los problemas actuales de RAM

(Image credit: Getty Images / Andrew Brookes)

Una cosa es que Windows 11 de Microsoft sufra una serie de problemas, con procesos en segundo plano que afectan activamente al rendimiento de los juegos para los jugadores y bloatware que frustra a los usuarios por la falta de facilidad de uso del sistema operativo, pero aplicaciones como Discord, que se suman al problema, junto con la demanda actual de memoria, solo empeoran las cosas.

Aunque personalmente estoy esperando a que Discord añada compatibilidad nativa en SteamOS con una aplicación dedicada para su modo de juego, parece que la prioridad debería ser solucionar esta fuga de memoria (que es lo que parece ser).

Los problemas con los precios de la RAM solo van a empeorar a partir de ahora, mientras siga el auge de la IA, y si no se pueden introducir soluciones en Discord y otras aplicaciones basadas en Chromium que utilizan más memoria de la necesaria, habrá más usuarios frustrados.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.