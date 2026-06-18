La crisis de los componentes para computadoras no parece tener fin: nos dicen que el mercado minorista de SSD "casi ha desaparecido", y los precios de la memoria RAM DDR5 se niegan a bajar

Nelson Duann, un ejecutivo de la cadena de suministro de SSD, ha declarado: "El mercado minorista de SSD prácticamente ha desaparecido".

Los precios de la memoria RAM DDR5 se resisten a bajar, aunque los módulos de memoria más antiguos están bajando de precio, aunque solo muy ligeramente.

La memoria del sistema sigue teniendo un precio excesivamente alto, y lo mismo ocurre con muchos SSD; incluso los discos duros se están volviendo más caros en este momento.

Hay más noticias sobre la crisis de los componentes para PC, en lo que respecta a los SSD —y a cómo el mercado minorista de estas unidades parece estar desapareciendo— y también sobre los precios de la memoria RAM, que muestran signos de una ligera relajación en algunos aspectos, con la salvedad notable de que este no es el caso de la DDR5.

Tom’s Hardware entrevistó a Nelson Duann, vicepresidente de Silicon Motion, una de las principales empresas en el sector de los fabricantes de controladores para SSD, quien señaló lo siguiente: «El mercado minorista de SSD prácticamente ha desaparecido».

Duann explicó: «Los controladores que vendemos a los fabricantes de módulos ahora terminan en su mayoría en SSD que se envían a los fabricantes de equipos originales (OEM) de computadoras. La razón es que los OEM no pueden obtener suficiente NAND directamente de los fabricantes de memoria, por lo que cada vez más están adquiriendo SSD de los fabricantes de módulos».

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Lo que Duann está diciendo es que, con la gran demanda que hay actualmente por parte de los centros de datos, el mercado minorista —es decir, los SSD en cajas en los estantes (virtuales o físicos)— se está reduciendo hasta el punto de desaparecer. Las unidades se destinan a los centros de datos o a los fabricantes de computadoras, por lo que la selección disponible para los consumidores se está reduciendo considerablemente.

En cuanto a la memoria RAM, Notebookcheck.net destacó un informe de 3D Center que analiza los precios de los componentes en el mercado minorista alemán durante el mes de junio, incluyendo memorias y SSD.

El precio de los módulos de memoria RAM DDR5 se mantuvo prácticamente estable en comparación con junio (subieron un 1%, es decir, prácticamente nada). En el caso de la DDR4 y la DDR3, los precios bajaron un poco, en poco menos del 7%. En cuanto a los SSD, los precios se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero aumento de poco más del 1%.

Dura realidad

(Image credit: Shutterstock / aslysun)

En el mercado alemán, los precios de la memoria parecen haberse mantenido bastante estables en los últimos meses. O, dicho de otra manera, la memoria del sistema ha seguido teniendo un precio exorbitante a lo largo de este año, y aún se mantiene en un nivel un 400 % más caro que antes de que comenzara la crisis de la RAM.

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Los precios de los SSD también se han mantenido estables en los últimos meses, con la diferencia de que subieron en el primer trimestre de 2026, mientras que los precios de la RAM, por el contrario, bajaron (desde un máximo del 440 %, aunque parezca increíble).

Como siempre, hay que tener en cuenta que se trata del mercado alemán —y es solo una fuente de estadísticas—, pero al menos no es una noticia terrible, ya que algunas personas han estado pronosticando que la RAM podría volver a encarecerse a medida que avanza el año. Eso aún podría suceder, por supuesto, pero por ahora no parece ser el caso.

Sin embargo, según los comentarios de Duann de Silicon Motion, podríamos esperar que los precios de los SSD comiencen a subir de nuevo. Si un ejecutivo destacado dentro de la cadena de suministro habla de que el mercado minorista de SSD está «desapareciendo», eso debe ser motivo de preocupación. Vale la pena señalar que los precios de los discos duros también están subiendo lentamente, según las estadísticas de 3D Center: son un 58 % más caros que hace un año, en comparación con el 34 % del mes pasado (y solo un aumento del 14 % a principios de 2026).

Por ahora, seguiremos atentos a estos precios y aceptaremos la realidad de que no hay mucho que podamos hacer al respecto, salvo negarnos a pagar márgenes de ganancia enormemente inflados. Por supuesto, existe un punto en el que los consumidores harán precisamente eso (en su mayoría), lo que, en teoría, debería establecer un límite máximo firme a los aumentos de precios de la RAM y los SSD.

Mientras tanto, teniendo todo esto en cuenta, si encuentras una buena oferta en dispositivos de almacenamiento durante las rebajas del Prime Day la próxima semana, bien podría valer la pena aprovecharla (especialmente en el caso de los SSD de mayor capacidad o los discos duros externos).

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