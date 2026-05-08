Nintendo anunció un aumento de precio para la Switch 2, pero aún estás a tiempo de comprarla antes de que suba

Nintendo anunció que el precio de la Switch 2 subirá en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón

A partir del 1 de septiembre de 2026, costará 499,99 dólares

Todos los precios del hardware de Switch subirán en Japón, incluidas las suscripciones a Nintendo Switch Online

Nintendo se ha mantenido firme en medio de la crisis de la memoria, logrando evitar subidas de precio para su hardware Switch 2, pero todo lo bueno se acaba.

Nintendo anunció que aumentará el precio de la consola portátil Nintendo Switch 2; en EE. UU., el precio subirá de 449,99 $ a 499,99 $, a partir del 1 de septiembre de 2026, como «respuesta a diversas condiciones del mercado».

En Canadá también se aplicará un aumento de 50 dólares, con lo que el precio será de 679,99 dólares, mientras que en Europa habrá un aumento de 30 euros, también a partir de la misma fecha. A diferencia de otras regiones, el aumento de precio en Japón se aplicará a todo el hardware de Switch, con efecto a partir del 25 de mayo de 2026, y la Switch 2 costará 59 980 yenes en lugar de los 49 980 yenes anteriores.

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Japón es, sin duda, el país más afectado, ya que las suscripciones a Nintendo Switch Online también sufrirán subidas de precio, especialmente el plan familiar de 12 meses, que pasará de 4.500 yenes a 5.800 yenes.

No hay confirmación sobre subidas de precio en otras regiones europeas, en particular en el Reino Unido, pero según Nintendo Life, Nintendo afirma que se darán a conocer en una fecha posterior.

(Image credit: Future / Nintendo)

Esto no debería sorprender a nadie, ya que la crisis de la memoria RAM está causando estragos en el hardware de PC y consolas, debido a la escasez y al aumento de la demanda por parte de los centros de datos de IA. Sony y Microsoft han subido recientemente los precios de las consolas PS5 y Xbox Series X, respectivamente.

Era solo cuestión de tiempo que Nintendo hiciera lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas generales. Afortunadamente, sin embargo, Nintendo ha dado a la mayoría de los consumidores (excepto a los de Japón) tiempo suficiente para adelantarse al aumento de precios, que no entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses.

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Las señales de advertencia han estado presentes a través de varios rumores y sugerencias de que Nintendo no podría evitar ajustar el precio de venta recomendado, y hay una buena probabilidad de que este no sea el último aumento de precio que veamos para la Switch 2.

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