“Espero que Sony tome nota”: Nintendo afirma que “no tiene planes” de abandonar los soportes físicos, mientras que GTA 6 se presenta sin discos en absoluto

Nintendo ha confirmado su compromiso con los juegos físicos

Esta declaración se produce en un momento en que Sony abandona los soportes físicos

"Nos guiamos por lo que prefiere el consumidor", declaró Nintendo

Los lanzamientos físicos de videojuegos son cada vez más raros en estos días, pero una empresa que aún planea vender sus títulos de esta manera es Nintendo. El gigante japonés de los videojuegos lo confirmó en una entrevista que podría ser un alivio para los fanáticos de los soportes en disco —aunque no lo tomen como una garantía de que las cosas seguirán así para siempre.

En una conversación con el entrevistador brasileño Rodrigo Coelho, Bill van Zyll, vicepresidente y gerente general de Nintendo Latinoamérica, explicó que: "No hay planes de dejar de lado los soportes físicos. Sabemos lo mucho que les gusta a los fans también".

Van Zyll, de Nintendo, puso como ejemplo la Nintendo Switch 2, cuyos juegos están disponibles tanto en formato digital como físico. Eso es algo que Nintendo parece comprometida a continuar, al menos por el momento, lo cual podría ayudar a calmar las preocupaciones de algunos fans.

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Los fans de Nintendo en las redes sociales se mostraron esperanzados ante esta revelación. "Quizás haya una oportunidad para que los cartuchos regresen de alguna forma", reflexionó uno en Reddit, mientras que otro proclamó: "No tengo planes de abandonar a Nintendo. ¡El sistema funciona!". "Espero que Sony tome nota", escribió un tercero, refiriéndose a la decisión de Sony de abandonar por completo los juegos físicos para 2028.

Buenas noticias, por ahora

(Image credit: Future)

Por supuesto, no hay forma de saber exactamente por cuánto tiempo Nintendo seguirá apostando por los juegos físicos. Como dijo van Zyll en la entrevista: «Históricamente, hemos sido muy agnósticos. Nos guiamos por lo que prefiere el consumidor y lo tomamos muy en cuenta». Si bien eso podría significar que los lanzamientos físicos están aquí para quedarse por el momento, la respuesta de van Zyll no descarta un cambio de enfoque en el futuro si los gustos de los consumidores cambian.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena considerar que el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, ha señalado anteriormente que «más del 90 % de nuestro negocio se distribuye digitalmente», lo que explica por qué GTA 6 se lanzará sin ningún disco. Aunque los jugadores de Grand Theft Auto y los fanáticos de los juegos de Nintendo son dos grupos bastante diferentes, no me sorprendería demasiado que Nintendo siguiera el ejemplo de Take-Two en el futuro.

Si eres un ávido coleccionista de juegos físicos y prefieres tener copias físicas de cada título que juegas, el anuncio de Nintendo será una gran noticia. Pero dado que la industria se está orientando cada vez más hacia lo digital, tal vez te convenga adquirir copias físicas de tus favoritos, por si acaso Nintendo decide cambiar de rumbo.

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