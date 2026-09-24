El director del juego Diablo 4 dice que "ya era hora" de que llegara a la Nintendo Switch 2, y que "las concesiones que tuvimos que hacer apenas se notan"

El director del juego Diablo 4, Brent Gibson, dice que "ya era hora" de que el juego llegara a la Nintendo Switch 2

Comenta que hubo momentos en los que el equipo pensó que era "imposible", pero lograron superar los problemas

Gibson admite que hay algunas "concesiones", pero que apenas se notan, y está muy contento con el resultado

Diablo 4 finalmente está disponible en Nintendo Switch 2 y, aunque llevar el juego a la consola portátil implicó algunos obstáculos, el director del juego, Brent Gibson, está bastante satisfecho con el resultado.

"Para empezar, ya era hora, carajo", dijo Gibson durante una sesión de preguntas y respuestas con la prensa en BlizzCon, a la que asistió TechRadar Gaming. "Hemos querido tenerlo en Switch desde hace mucho tiempo. Es un juego enorme. Creo que hubo momentos en los que [pensamos]: “Es imposible. No hay manera de que podamos hacerlo”. Pero ¿el equipo que se encargó de eso? Vaya que hicieron un trabajo increíble".

Gibson explicó cómo el equipo optimizó el juego para su versión portátil y reconoció que tuvieron que solucionar algunos problemas, pero, en general, el equipo cumplió y la espera valió la pena.

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"Las concesiones que tuvimos que hacer apenas se notan. Estoy muy impresionado", dijo. "Obviamente, hay algunas cosas que tenemos que hacer para mejorar el rendimiento, pero creo que, considerando las expectativas al llevarlo a una consola portátil, lo logramos; está perfectamente optimizado.

"Es fluido. Se puede leer fácilmente. Me encanta la pantalla de Switch, así que el juego luce muy bien en ella. Fue un desafío, pero, al final, creo que valió la pena esperar, considerando todo el trabajo que tuvimos que hacer para llevarlo a la consola".

Blizzard acaba de dar inicio a Diablo 4 - Season of Hell's Legacy, la temporada número 15 del juego, que llegó el 15 de septiembre. Los fans también pueden esperar Diablo 5, cuyo lanzamiento está previsto para 2029.

Sin embargo, Gibson ha disipado las preocupaciones y afirmó tajantemente que los jugadores de Diablo 4 no tienen por qué preocuparse por el futuro del juego debido al anuncio de Diablo 5.

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"Si llevas el letrero de “El fin está cerca” en medio de Times Square, el fin no está cerca", dijo. "Tenemos mucho por venir".

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