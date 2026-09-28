Nintendo Switch 2 y EA SPORTS FC 27 llegan juntos en un nuevo paquete para Latinoamérica

¿Eres fan de Nintendo y del juego de fútbol más popular: EA Sports FC 27? De ser así, te tenemos noticias, pues en Nintendo y Electronic Arts lanzaron un paquete especial para Latinoamérica.

Este lanzamiento incluye la consola Nintendo Switch 2 y un código de descarga para la Edición Estándar del juego EA SPORTS FC 27 .

Este paquete estará disponible en tiendas seleccionadas en Latinoamérica a partir del 15 de octubre, justo a tiempo para comenzar la temporada de fiestas. Es una interesante oferta para los aficionados al fútbol que desean ver a sus clubes ganar en cualquier momento y en cualquier lugar.

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¡Bienvenidos a El juego del mundo en EA SPORTS FC 27! Entra a The Grounds, un espacio social de futbol donde las calles se encuentran con el estadio. De cascaritas y duelos 1c1 hasta formar equipo con tus amistades en Clubes, conecta con reconocidos mentores del futbol, mejora tus habilidades y exprésate dentro y fuera de la cancha.

Ficha a tu próxima estrella en Modo Carrera con un Mercado de Transferencias completamente renovado que introduce ofertas activas de clubes y valores realistas de futbolistas, mejorados por TransferRoom. Domina las nuevas tácticas de negociación, incluyendo cláusulas de rendimiento y de recompra, mientras que las Valoraciones Generales (GLBs) dinámicas reflejan la forma, la moral y el estado físico de los futbolistas a lo largo de cada club. Además, crea, juega y comparte escenarios personalizados a través del portal web separado, y descubre Desafíos de Creación de DT en vivo creados por la comunidad y curados a lo largo de la nueva temporada.

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Disfruta de un mayor control en cada modo de juego con una jugabilidad más fluida y realista, que presenta tiros de esquina dinámicos, mayor conciencia ofensiva, defensa focalizada en el jugador a la medida de jugadas competitivas y más innovaciones inspiradas en la comunidad.

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EA SPORTS FC 27 sigue siendo la experiencia más auténtica de simulación de futbol en el mundo, acercando a la comunidad de futbol a sus ligas favoritas, clubes y futbolistas con una autenticidad sin comparación, con más de 21,000 futbolistas a lo largo de más de 800 clubes y equipos nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, todo impulsado por el apoyo de más de 300 socios globales de futbol.

La consola Nintendo Switch 2 ofrece una pantalla más amplia y nítida, capaz de reproducir imágenes de alta definición con resolución de 1080p (y 4K al conectarla a un televisor compatible), un procesador más rápido que te permite disfrutar gráficos mejorados y mejor rendimiento en tus partidas, y controles Joy-Con 2 magnéticos rediseñados que cuentan con la función control por mouse para utilizar en juegos compatibles mientras juegas de tres maneras distintas.