FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster ya está disponible en Nintendo Switch 2

¡La espera terminó! Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, el HD remaster de ambos títulos ya está disponible para Nintendo Switch 2 y lo mejor de todo es que es un paquete exclusivo digital.

Esta marca la primera vez que ambas versiones de este clásico RPG están disponibles de forma nativa para Nintendo Switch 2, con mejoras gráficas.

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | Available Now On Nintendo Switch 2 - YouTube Watch On

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster incluye FINAL FANTASY X y su secuela FINAL FANTASY X-2, reconocidos como unos de los juegos más populares a lo largo de la franquicia de FINAL FANTASY dada su emotiva historia e impresionante calidad gráfica. FINAL FANTASY X sigue la historia del super atleta Tidus, cuyo destino se entrelaza con el de la invocadora Yuna mientras que zarpan en una peregrinación para salvar al mundo de Spira. FINAL FANTASY X-2 se lleva a cabo dos años después, siguiendo las historias de Yuna, Rikku y Paine en sus emocionantes aventuras para descubrir antiguos secretos y superando a poderosos enemigos.

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(Image credit: SQUARE ENIX)

Este año marcael 25 aniversario del lanzamiento original de FINAL FANTASY X en Japón, así que esta es la oportunidad perfecta para los fanáticos de siempre y, para los nuevos jugadores, para vivir dos entregas legendarias en la franquicia de FINAL FANTASY ya sea en casa o en modo portátil.

Para celebrar este aniversario, un nuevo logo del 25 Aniversario de FINAL FANTASY X fue ilustrado por Tetsuya Nomura.

(Image credit: SQUARE ENIX)

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster tiene una clasificación sugerida de T (Adolescentes) y está ya disponible en Nintendo Switch 2 por 49.99 US, junto al su lanzamiento previo en XBOX Series X|S, PlayStation 4, XBOX One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 y PlayStation Vita.