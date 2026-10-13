Exclusiva: “Los videojuegos son el siguiente paso”: el CEO de Hamilton revela cómo la marca relojera lleva su legado en el entretenimiento al siguiente nivel con una edición especial de Modern Warfare 4

Cuando lees «moda inspirada en videojuegos», probablemente te imagines pijamas de una pieza inspirados en Pokémon que dan un poco de vergüenza, mochilas de PlayStation que se ven un poco raras o camisetas de Sonic the Hedgehog que te dan vergüenza ajena. Pero el mundo de las colaboraciones entre videojuegos y marcas de estilo de vida ha cambiado notablemente en los últimos años. A medida que los videojuegos se han convertido en una fuerza cultural cada vez más importante, las marcas de alta gama han comenzado a sumarse a la tendencia.

Probablemente ya se te ocurran algunos ejemplos. No hace mucho, la marca de ropa urbana de culto ARK/8 lanzó una colección cápsula inspirada en el mundo de Elden Ring en el momento álgido de la popularidad de ese juego, que incluía un abrigo que acaparó los titulares gracias a su exorbitante precio de 1,700 dólares.

En el extremo más accesible del espectro de precios, la marca de relojes premium Hamilton lleva años colaborando con algunos de los nombres más importantes de la industria de los videojuegos y tiene grandes planes para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4, que tendrá lugar en unas pocas semanas.

Entrevista exclusiva con Entrevista exclusiva con Francesca Ginocchio CEO, Hamilton International Ltd Francesca Ginocchio es CEO de la marca de relojes de lujo Hamilton International Ltd. Ha desempeñado diversos cargos dentro de la empresa matriz de la marca, Swatch Group, durante más de 20 años en total.

De Hollywood a las mejores puntuaciones

(Image credit: Hamilton)

“Lo fantástico de Hamilton es que la marca sigue fiel a su ADN y a sus raíces”, explica Francesca Ginocchio, directora ejecutiva de Hamilton International, mientras hablamos sobre las iniciativas de la empresa en el ámbito de los videojuegos. “Diría que el espíritu estadounidense de la marca, ahora con movimiento suizo, es muy fuerte, al igual que el vínculo con el cine y el entretenimiento, que se ha mantenido constante desde 1957 con Elvis Presley”.

El mismísimo Rey del Rock and Roll era conocido por tener y usar con frecuencia un Hamilton Ventura; de hecho, el reloj apareció en su muñeca en la película musical de 1961 "Blue Hawaii". El diseño asimétrico se volvió tan sinónimo de la estrella que el modelo todavía se conoce hoy como el "reloj de Elvis".

Hamilton sigue trabajando de cerca con el glamuroso mundo de Hollywood en la actualidad, colaborando con directores como Christopher Nolan y Denis Villeneuve para crear piezas personalizadas para películas como "Tenet" y "Dune: Parte Dos".

"Hemos aparecido en más de 300 películas hasta ahora, pero seguimos tratando de renovarnos", continúa Ginocchio. "Los videojuegos son realmente una nueva parte del ADN de una marca vinculada al entretenimiento y al cine. Es el siguiente paso".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Hasta ahora hemos aparecido en más de 300 películas" Francesca Ginocchio, CEO

Las colaboraciones de Hamilton con el mundo de los videojuegos comenzaron en 2021, cuando los jugadores de Far Cry 6 con buen ojo tal vez hayan notado un reloj de campo de titanio personalizado en la muñeca de la protagonista, Dani Rojas. Diseñado específicamente para el juego, Hamilton puso a la venta 1983 piezas idénticas en el mundo real para que los fans más fieles pudieran comprarlas.

Para ser un producto derivado, el diseño era discreto: una correa de cuero marrón de estilo vintage, una caja de titanio de estilo militar y una esfera sencilla con números en color beige. Parecía un objeto que bien podría existir en el escenario ficticio de Yara del juego, que se inspira en gran medida en la estética de la Cuba actual. Sería difícil identificarlo como una colaboración a menos que se note la línea vertical que divide el número seis de la esfera, en referencia al logotipo del juego.

Según Ginocchio, esta sutileza es intencional y tiene como objetivo ofrecer un producto que se sienta auténtico dentro del universo ficticio: "Contamos con esta credibilidad en el mundo del entretenimiento, y aplicamos nuestra forma de trabajar en el cine a la industria de los videojuegos. Básicamente, intentamos crear el mejor reloj para el personaje, ya sea en la película o en el juego".

Listo para la misión

Este enfoque se hace evidente en la más reciente iniciativa de Hamilton en el mundo de los videojuegos: una colaboración con el próximo éxito de taquilla, el juego de disparos en primera persona Call of Duty: Modern Warfare 4.

El capitán Price, héroe favorito de los fans, luce un reloj Hamilton Khaki Field en su muñeca a lo largo de toda la campaña de la historia, y se lanzará un modelo a juego junto con el juego.

Es una combinación que, según Ginocchio, surgió de manera natural dada la herencia de la marca. "Cuando surgió la colaboración con Call of Duty, un pilar fundamental de nuestro negocio y una parte importante de nuestra historia, o ADN, es la colección Khaki", explica. "Nació en Estados Unidos y se utilizó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es muy reconocible; diría que Khaki es casi una marca dentro de la marca. Si llevas un Khaki en la muñeca, todos saben que estás usando un Hamilton, y Call of Duty fue la combinación perfecta para incorporar toda esa narrativa y esta parte de la colección en un juego".

"Diría que Khaki es casi una marca dentro de la marca" Francesca Ginocchio, CEO

La edición especial Hamilton x Modern Warfare 4 cuenta con una caja de acero inoxidable de 38 mm con recubrimiento de PVD negro, un material resistente en un color discreto que le va bien a un hombre que busca pasar desapercibido.

Sin embargo, hay un toque de brillo en la flecha amarilla fluorescente del segundero y en el pequeño triángulo a las 12 en punto —un color dominante en la campaña de marketing del próximo juego—. Por lo demás, los números en verde oscuro se leen perfectamente contra la esfera negra y, si miras de cerca, verás el carácter coreano "사" en lugar del número arábigo habitual, lo que refleja el escenario coreano del juego y se hace eco de su imagen de marca.

El reloj viene con un estuche de viaje personalizado. (Image credit: Hamilton)

Se presenta con una correa de tela verde resistente, en un estilo que, según la marca, se inspira en los relojes de servicio emitidos por el ejército británico. Curiosamente, este modelo utiliza el movimiento mecánico H-50 de Hamilton, que ofrece una reserva de marcha de 80 horas, pero requiere cuerda manual.

Ginocchio señala que esta es otra elección consciente arraigada en la historia, y afirma que «el mecanismo mecánico de cuerda manual fue realmente importante para nosotros», ya que remite a los antiguos relojes de servicio y «representa verdaderamente a Hamilton».

Continúa explicando que, aunque el reloj terminado es algo completamente nuevo, es importante utilizar modelos reales ya existentes como punto de partida para mantener la credibilidad. También menciona que cada decisión de diseño fue el resultado de un estrecho diálogo con Activision y el equipo de Call of Duty: «Realmente se hizo en colaboración, porque no queremos crear el reloj Hamilton perfecto. Queremos crear el reloj perfecto para el personaje del juego, y eso es otra historia».

El empaque personalizado también es una parte importante del producto real, y el reloj Hamilton x Modern Warfare 4 viene guardado dentro de un estuche de viaje con forma de caja de puros —una alusión no tan sutil a que Price fuma con frecuencia en el juego—.

Sin bajar nunca el ritmo

El reloj de edición limitada Hamilton x Call of Duty Black Ops 7 era mucho menos llamativo. (Image credit: Hamilton)

Esta no es la primera colaboración de Hamilton con Call of Duty: la marca lanzó el año pasado un modelo de edición especial de Black Ops 7 (que usa en el juego el operador multijugador Axel Vermaak).

Sin embargo, el reloj del año pasado era notablemente más discreto, con muchos menos elementos personalizados y poco más que un fondo de caja con el logotipo de la marca para distinguirlo a simple vista —algo que muchos comentaristas en línea no tardaron en lamentar—.

El director ejecutivo afirma que la decisión de hacer que el modelo de este año sea más atrevido surgió a raíz de esos comentarios: «El año pasado, tuvimos a algunas personas entusiastas y a otras que decían: “Ah, pero queríamos algo más personalizado. ¡Podrían haber hecho más!” [...] Las personas que compran un reloj Hamilton son apasionadas, así que las escuchamos.

“Este año dijimos: ‘Bueno, hagamos algo más impactante. Algo que se diferencie más’. [...] Este año, como es la segunda colaboración, sentimos que podemos ir un poco más allá y optar por algo más atrevido”..

The mission continues | Hamilton Watch - YouTube Watch On

Por supuesto, para marcas reconocidas como Hamilton, las colaboraciones con el mundo de los videojuegos son una forma de llegar a un nuevo público más allá de su mercado principal. «Tenemos a nuestros ‘apasionados’ habituales de los relojes, que compran todo lo que les proponemos, y ellos se interesarán por esto porque es algo totalmente nuevo, totalmente divertido», agrega. «Luego tenemos a muchísimas personas apasionadas por los videojuegos, pero que no conocen a Hamilton y así llegan a conocernos».

Es una estrategia que parece estar funcionando, y Ginocchio afirma que los relojes más vendidos de Hamilton «son todos relojes que tienen detrás una película o una historia» y insinúa que habrá aún más colaboraciones por venir. «Ya tenemos tres nuevos proyectos para 2027», revela. «Es una estrategia a largo plazo; queremos seguir adelante y ser consistentes».

Puedes averiguar dónde comprar la edición especial de Hamilton x Modern Warfare 4 a través del sitio web oficial de la marca, o verla dentro del juego cuando Modern Warfare 4 se lance para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC el 23 de octubre de 2026.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!