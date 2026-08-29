Día del Gamer: Kingston FURY destaca la importancia del rendimiento en PC

Kingston reveló su nueva campaña " Yo soy Kingston FURY", la cual destaca lo poderoso que puede ser un jugador cuando se alia con productos de alto rendimiento.

Este 29 de agosto, en el Gamer Day, Kingston celebra a una comunidad que no solo juega, sino que también crea, compite y busca superarse en cada partida. Porque hoy, más que nunca, la experiencia comienza con un equipo preparado para rendir al máximo.

De acuerdo con Newzoo, en 2025, la PC fue la plataforma con mejor desempeño del año, con un crecimiento del 12%. Este crecimiento es impulsado por jugadores que buscan mejorar la experiencia de juego a través de la actualización de sus equipos. Además, atribuye parte de esta evolución del mercado a un ecosistema que ofrece mayor diversidad de contenidos y está impulsado por una nueva generación de videojuegos AAA, que demandan mayores recursos de hardware para ofrecer gráficos más avanzados, mundos abiertos más complejos y tiempos de carga cada vez menores.

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Franquicias como Grand Theft Auto VI, Monster Hunter Wilds, Assassin's Creed Shadows y DOOM: The Dark Ages representan esta nueva generación de lanzamientos que elevan los requerimientos técnicos y fomentan la renovación de equipos con más memoria y mayor rendimiento.

"Estamos viendo un cambio en el comportamiento de los jugadores. El crecimiento ya no pasa solamente por sumar más usuarios, sino por ofrecer una mejor experiencia. Los gamers hoy en día son usuarios exigentes que están constantemente buscando cómo optimizar el rendimiento general de sus equipos para aprovechar al máximo los nuevos videojuegos", explicó Oscar Martínez, Director Regional de Kingston Technology para México, Miami, Centroamérica y el Caribe.

En este escenario, componentes como memoria RAM y Unidades de Estado sólido (SSD) adquieren un rol cada vez más importante para reducir tiempos de carga, mejorar la fluidez del sistema y aprovechar el rendimiento del resto del hardware. Kingston cuenta con una amplia gama de productos para todas las necesidades y presupuestos.

Para Kingston, esta nueva etapa confirma una tendencia clara: el rendimiento dejó de ser un diferencial para convertirse en una parte esencial de la experiencia gamer. A medida que los videojuegos evolucionan y elevan sus exigencias técnicas, actualizar la memoria y el almacenamiento permite extender la vida útil de los equipos y aprovechar todo su potencial.